Yamaha apostó el pasado invierno por Quartararo para su equipo oficial en 2021 tras su gran temporada de debut en MotoGP con el Petronas. En 2020 lideró el campeonato hasta el último tramo, pero un difícil final de curso le hizo acabar octavo.

El Diablo ha señalado su intención de asumir el liderazgo de la marca con su llegada al equipo de la fábrica y tomar partido en el desarrollo de la moto.

Además de Quartararo y su nuevo compañero Maverick Viñales, Valentino Rossi también mantendrá su estatus de piloto oficial, pero el francés espera que Yamaha siga una sola dirección.

"Creo que cuanta menos gente, mejor", afirma el piloto de Niza. "Cuando hay demasiada gente en la evolución de la moto se crea un poco de confusión. Quiero dar mi opinión a Yamaha, espero que la escuchen. Quiero hacer todo lo posible para ayudar a llevar la moto a la cima, así que Yamaha tiene que entender que mi principal objetivo es ese. Necesitamos hacer una buena pretemporada, tanto el equipo de test como yo. Será muy importante porque no podemos cambiar el motor y tenemos que trabajar en todos los demás aspectos".

A Quartararo le preocupa especialmente la falta de consistencia que ha tenido la M1 en 2020.

"El año pasado hicimos 19 carreras en 19 circuitos diferentes y la moto era buena en los 19. Este año hicimos 14 carreras, en siete u ocho circuitos, pero en solo tres o cuatro funcionó y la mitad fueron un desastre. Así que tengo algo en mente para el próximo año, espero que Yamaha me escuche, pero estoy preocupado porque no me he divertido nada desde hace mucho tiempo", reconoció.

El piloto de 21 años confía en la capacidad del fabricante de los diapasones para corregir la situación gracias a lo visto en 2019 y la información que han proporcionado los pilotos este año.

"Seguro que hay una solución. La moto del año pasado funcionaba muy bien. No he llevado la de 2016, pero [Viñales] dice que iba muy bien. Creo que Yamaha está realmente motivada porque ven que la moto de 2020 en las últimas carreras fue un desastre. No tengo mucha experiencia en MotoGP, pero creo que tengo una idea justa de qué decirle a Yamaha, lo que podemos mejorar. Es bueno decirles que la moto no es genial, que tienen que trabajar, pero también tenemos que confiar en que hicieron motos muy buenas en el pasado y para mí el año pasado es el mejor ejemplo", zanja.

