Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint en Japón: puntos y posiciones

La carrera al sprint del Gran Premio de Japón en Motegi no dejó indiferente a nadie, con victoria final para Marc Márquez, con Diogo Moreira y Jorge Martín completando un podio con los dos primeros clasificados del mundial. Por lo tanto, mira cómo han quedado las clasificaciones tras el sábado de MotoGP en tierras japonesas.

Resumen y resultados de la sprint: MotoGP Márquez, en modo ataque en Motegi para llevarse la sprint

Clasificación del Mundial de pilotos de MotoGP 2026 tras la sprint en Japón: puntos y posiciones

Clasificación del Mundial de equipos de MotoGP 2026 tras la sprint en Japón: puntos y posiciones

Pos Equipos Puntos 1 Aprilia 581 2 Ducati 462 3 Trackhouse 432 4 KTM 328 5 VR46 286 6 Gresini 282 7 Honda 134 8 LCR 122 9 Tech3 118 10 Yamaha 86 11 Pramac 46

Clasificación del Mundial de constructores de MotoGP 2026 tras la sprint en Japón: puntos y posiciones

Pos Chasis Puntos 1 Aprilia 449 2 Ducati 444 3 KTM 283 4 Honda 155 5 Yamaha 85

¿Quién lidera el Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint del GP de Japón?

Jorge Martín recuperó el liderato del Mundial de MotoGP 2026 en el GP de Austria y, pese a no poder ganar la sprint de Motegi saliendo desde la pole, se mantiene al frente del campeonato de pilotos con un total de 313 puntos gracias a su tercer puesto.

Pero la pelea por el título sigue muy viva, ya que Marc Márquez tras su victoria en la carrera corta de Japón suma 306 unidades, es decir, a solo 7 de su compatriota.

¿Quiénes lideran el Mundial de equipos y constructores de MotoGP 2026 tras la sprint del GP de Japón?

En la clasificación de equipos Aprilia cuenta con una gran ventaja sobre Ducati, ya que los primeros suman un total de 571 puntos, por los 462 de los de Borgo Panigale. El tercer puesto es para Trackhouse con 432.

En cambio, en constructores la batalla está un poco más reñida: Aprilia lidera también con 449 puntos, pero le sigue muy de cerca Ducati con 444 unidades.

¿En qué posición está Marc Márquez en el Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint de Motegi?

Marc Márquez perdió el liderato del Mundial de MotoGP 2026, pero se mantiene segundo al manillar de su Ducati después de la carrera sprint de Motegi, con 306 puntos, apenas siete menos que Jorge Martín.

¿En qué posición está Jorge Martín en el Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint en Japón?

Jorge Martín ocupa la primera posición del Mundial de MotoGP 2026 después de la carrera sprint del GP de Japón. El español suma 313 puntos y aventaja en solo siete a Marc Márquez, por lo que el liderato sigue en el aire antes de la carrera del domingo.