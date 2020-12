Zarco: “Con Pramac sé que puedo luchar por ganar”

Zarco decidió cortar prematuramente su contrato con KTM a mediados de 2019 ante la falta de confianza y la incapacidad para adaptar su estilo a la moto. El fabricante austriaco le bajó antes de acabar la temporada y acabó el curso sobre la Honda del LCR. El francés firmó con Ducati para 2020 y le mandó al Avintia. Allí, el de Cannes consiguió la pole y el podio en su tercera carrera.

"Creo que había perdido algo y no fue fácil recuperarlo. La carrera de la República Checa, con la pole y el podio siendo solo en mi tercera, realmente me dio grandes esperanzas y confianza. Hace un año tenía dudas [sobre Avintia], pero en cuanto probé en Malasia, entendí de inmediato que iba muy bien. Ducati estuvo ahí y me demostró que iba bien", comenta Zarco.

Pese a haberse postulado para sustituir a Andrea Dovizioso en el equipo de fábrica en 2021, Ducati le mandó al Pramac, donde contará con una moto de fábrica y será compañero del debutante Jorge Martín.

"Desde Misano todo fue positivo. El mayor desafío fue recuperar el nivel y conseguir una moto competitiva para el próximo año. Lo conseguimos en Misano, aunque en ese momento no sabía si sería Pramac o el oficial. Estaba contento de conseguir una moto igual [que los pilotos de fábrica]. El equipo oficial tiene más prestigio, pero en el Pramac puedo luchar por las victorias y eso me hace sentir bien. En ese sentido, el principal objetivo se ha cumplido. Me gustaría mucho poder subir al podio en cada carrera", señala.

El bicampeón del mundo de Moto2 brilló en su debut en MotoGP con la Yamaha M1, pero con la KTM RC16 la historia resultó diferente. A pesar de la conocida exigencia física de la Desmosedici, Zarco fue capaz de adaptarse.

"No todo encaja muy bien entre mi estilo y la moto, pero mi estilo lo considero bueno porque vemos que cada vez voy mejor", admite. "No quiero decir que la moto sea mala, pero hay algo que hay que mejorar. También sé que puedo hacer cosas con mi estilo, así que no es que la moto vaya mal, o que el piloto lo esté haciendo mal: es realmente que tienes que encontrar una base para que [el piloto] combine bien con la moto".

Tras confirmarse su continuidad en Ducati, el galo aprovechó las últimas carreras del año para probar de cara a 2021.

"Realmente utilicé las carreras después de Le Mans y Aragón como prueba para el próximo año. Esto no me da una ventaja inmediata, pero puedo aprender algo. En el campeonato no tenía nada que ganar o perder. Ha sido un año para aprender y casi permitirse cometer errores. Me alegro de haber encontrado la estabilidad de nuevo. He trabajado en la moto y tengo la mayor parte bajo control de nuevo. También sé que todavía puedo mejorar. No puedo ponerme mucho más de un 5, porque ha habido demasiados altibajos. ¡Vamos, un 5,5. Es un buen número!", zanjó.

