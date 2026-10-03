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Martillazo de Martín para llevarse la pole en Motegi

Jorge Martín ha recuperado la velocidad en el momento en que más lo necesitaba el madrileño, una impresión que ya quedó clara en Austria, hace dos semanas, y que se confirmó este sábado, donde el de Aprilia se llevó su segunda pole consecutiva.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Editado:
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Motegi (Enviado Especial).- Tras una primera salida no muy limpia, en la que tuvo que abortar el segundo intento de vuelta rápida y volver al garaje, Martín se lo jugó todo a un giro, y vaya giro que le salió al campeón del mundo de 2024, que rebajó en medio segundo el récord absoluto de la pista, reestablecido el viernes por Alex Márquez. Esta es la cuarta vez que Martín arrancará sin tráfico esta temporada, y la segunda vez consecutiva, circunstancia que invita a pensar que el español está listo para la gresca por el Mundial que se le presenta delante. 

El segundo colocado en la parrilla será Marc Márquez, a quien le valió el registro de la primera salida a pista, y que se quedó a una sola décima de Martín antes de irse de excursión, a la tierra, durante dos veces seguidas. Pedro Acosta cerrará la primera línea en un fin de semana en el que tiene opciones de repetir el buen papel que hizo en Austria, donde el domingo estrenó su casillero de triunfos en la categoría de las motos pesadas. 

La segunda fila la encabezará Marco Bezzecchi, el tercero en discordia en la pelea por el Mundial, que se quedó a menos de dos décimas de su vecino de taller, mientras que Alex Márquez (quinto) y Fabio Di Giannantonio (sexto) acompañarán al corredor de Rimini. 

Enea Bastianini, muy enérgico desde que se subió la KTM en Motegi, comenzará el séptimo, al lado de Raúl Fernández (octavo), que llegó desde la primera criba (Q1) tras dar un evidente paso adelante respecto de la jornada previa. Diogo Moreira arrancará el noveno y como el mejor representante de entre el despliegue de Honda en su circuito de casa, tras superar en solo dos milésimas a Johann Zarco, su compañero en el taller de LCR. El medio segundo que hubo entre Martín y el francés evidencia lo apretadas que están las cosas en un trazado con mucho agarre, después del reasfaltado reciente al que fue sometido. 

De los pilotos que no pudieron superar el corte de la primera eliminatoria de la sesión de clasificación destaca la 13ª posición en la que saldrá Pecco Bagnaia, ganador de esta prueba el año pasado, y que se quedó a una décima de pasar a la Q2. Más llamativo si cabe fue la quinta posición de Somkiat Chantra (en la Q1), que le llevará a partir el 15º, por delante de Luca Marini, compañero del tailandés en el equipo oficial de HRC. Maverick Viñales, por su parte, saldrá el 19º en la carrera de su reaparición después de una ausencia de cinco grandes premios, en los que se ha centrado en mejorar la movilidad de su hombro y ganar fuerza. 

Resultados de la Q2 de la clasificación de MotoGP 2026 en Motegi (GP de Japón)

Q2

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 8

1'42.371

   168.832  
2 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 7

+0.110

1'42.481

 0.110 168.651  
3 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 8

+0.122

1'42.493

 0.012 168.632  
4 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 8

+0.159

1'42.530

 0.037 168.571  
5 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 8

+0.175

1'42.546

 0.016 168.544  
6 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 8

+0.257

1'42.628

 0.082 168.410  
7 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 8

+0.298

1'42.669

 0.041 168.342  
8 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 8

+0.370

1'42.741

 0.072 168.224  
9 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 7

+0.545

1'42.916

 0.175 167.938  
10 France J. Zarco LCR 5 Honda 6

+0.547

1'42.918

 0.002 167.935  
11 Japan A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 4

+0.562

1'42.933

 0.015 167.911  
12 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 8

+0.688

1'43.059

 0.126 167.705  
Ver resultados

Resultados de la Q1 de la clasificación de MotoGP 2026 en Motegi (GP de Japón)

Q1

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Japan A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 5

1'42.883

   167.992  
2 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 7

+0.001

1'42.884

 0.001 167.991  
3 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 7

+0.124

1'43.007

 0.123 167.790  
4 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 8

+0.253

1'43.136

 0.129 167.580  
5 Thailand S. Chantra Honda 15 Honda 8

+0.313

1'43.196

 0.060 167.483  
6 Italy L. Marini Honda 10 Honda 8

+0.395

1'43.278

 0.082 167.350  
7 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 4

+0.516

1'43.399

 0.121 167.154  
8 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 7

+0.536

1'43.419

 0.020 167.122  
9 Spain M. Viñales Tech3 12 KTM 7

+0.722

1'43.605

 0.186 166.822  
10 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 6

+0.928

1'43.811

 0.206 166.491  
11 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 8

+1.013

1'43.896

 0.085 166.354  
12 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 7

+1.148

1'44.031

 0.135 166.138  
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