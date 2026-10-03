Martillazo de Martín para llevarse la pole en Motegi

Motegi (Enviado Especial).- Tras una primera salida no muy limpia, en la que tuvo que abortar el segundo intento de vuelta rápida y volver al garaje, Martín se lo jugó todo a un giro, y vaya giro que le salió al campeón del mundo de 2024, que rebajó en medio segundo el récord absoluto de la pista, reestablecido el viernes por Alex Márquez. Esta es la cuarta vez que Martín arrancará sin tráfico esta temporada, y la segunda vez consecutiva, circunstancia que invita a pensar que el español está listo para la gresca por el Mundial que se le presenta delante.

El segundo colocado en la parrilla será Marc Márquez, a quien le valió el registro de la primera salida a pista, y que se quedó a una sola décima de Martín antes de irse de excursión, a la tierra, durante dos veces seguidas. Pedro Acosta cerrará la primera línea en un fin de semana en el que tiene opciones de repetir el buen papel que hizo en Austria, donde el domingo estrenó su casillero de triunfos en la categoría de las motos pesadas.

La segunda fila la encabezará Marco Bezzecchi, el tercero en discordia en la pelea por el Mundial, que se quedó a menos de dos décimas de su vecino de taller, mientras que Alex Márquez (quinto) y Fabio Di Giannantonio (sexto) acompañarán al corredor de Rimini.

Enea Bastianini, muy enérgico desde que se subió la KTM en Motegi, comenzará el séptimo, al lado de Raúl Fernández (octavo), que llegó desde la primera criba (Q1) tras dar un evidente paso adelante respecto de la jornada previa. Diogo Moreira arrancará el noveno y como el mejor representante de entre el despliegue de Honda en su circuito de casa, tras superar en solo dos milésimas a Johann Zarco, su compañero en el taller de LCR. El medio segundo que hubo entre Martín y el francés evidencia lo apretadas que están las cosas en un trazado con mucho agarre, después del reasfaltado reciente al que fue sometido.

De los pilotos que no pudieron superar el corte de la primera eliminatoria de la sesión de clasificación destaca la 13ª posición en la que saldrá Pecco Bagnaia, ganador de esta prueba el año pasado, y que se quedó a una décima de pasar a la Q2. Más llamativo si cabe fue la quinta posición de Somkiat Chantra (en la Q1), que le llevará a partir el 15º, por delante de Luca Marini, compañero del tailandés en el equipo oficial de HRC. Maverick Viñales, por su parte, saldrá el 19º en la carrera de su reaparición después de una ausencia de cinco grandes premios, en los que se ha centrado en mejorar la movilidad de su hombro y ganar fuerza.

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