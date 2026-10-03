La parrilla de salida de MotoGP en Motegi (GP de Japón): filas y posiciones

Ya tenemos la parrilla de salida para las carreras de MotoGP en el circuito de Motegi Mobility Resort. El trazado nipón ha acogido este sábado, 3 de octubre, la decimosexta clasificación de la temporada 2026, en la que Jorge Martín dio otro golpe en la mesa para lograr la posición más privilegiada de cara a aumentar su liderato en el Mundial. Así, apunta cómo saldrá cada piloto en las carreras del sábado y el domingo en el Gran Premio de Japón, con filas y posiciones.

La clasificación: MotoGP Martillazo de Martín para llevarse la pole en Motegi

Parrilla de salida de MotoGP 2026 en Motegi (Japón): filas y posiciones

Jorge Martín volvió a brillar en una cronometrada. El líder del campeonato apretó de nuevo para destrozar el récord de la pista en Motegi en su segundo intento de vuelta rápida, con un tiempo de 1:42.371. El líder del campeonato superó así a Marc Márquez, que aunque lo intentó hasta el final tuvo que conformarse con la segunda plaza, a 110 milésimas.

La primera fila de la parrilla la completó Pedro Acosta, a 122 milésimas de la cabeza, sacando rendimiento en uno de los circuitos que más le gustan. El murciano se coló así delante de Marco Bezzecchi, cuarto con la Aprilia, y de las Ducati de Alex Márquez y Fabio Di Giannantonio.

Enea Bastianini, Raúl Fernández y Diogo Moreira, como mejor Honda, ocuparán la tercera fila, delante de Johann Zarco, que sufrió una caída, del héroe local, Ai Ogura, y de Fabio Quartararo, mejor Yamaha.

En la Q1, los pilotos de Trackhouse dieron un paso adelante con la Aprilia y tanto Ai Ogura como Raúl Fernández, separados por una milésima, ocuparon los dos puestos de pase a la Q2. Pecco Bagnaia, hombre de la pole y ganador de las dos carreras disputadas en 2025, se quedó en la primera criba de la cronometrada, teniendo que salir 13º delante de Franco Morbidelli y de un notable Somkiat Chantra, que se clasificó sobre Luca Marini. En su cita de casa, Yamaha cerrará la parrilla con Jack Miller, Alex Rins y Toprak Razgatlioglu.

Parrilla de salida de MotoGP en Motegi con los tiempos de la Q2

Quién sale desde la pole de MotoGP en el GP de Japón 2026

Jorge Martín saldrá desde la pole en las dos carreras del fin de semana del Gran Premio de Japón de MotoGP 2026 en Motegi. El líder del Mundial firmó una vuelta soberbia, con un segundo y un cuarto parcial insuperables, para imponerse por una décima a Marc Márquez. Fue su cuarta pole del curso, igualando el número de Marco Bezzecchi, siendo ambos los que más llevan este año.

En qué posición sale Marc Márquez en las carreras de MotoGP 2026 en Motegi

Marc Márquez saldrá segundo en la sprint y en la carrera larga del Gran Premio de Japón de MotoGP 2026 en Motegi. El vigente campeón del mundo reconoció que cometió un par de errores en sus intentos definitivos de la cronometrada, lo que le llevó a no poder repetir el récord para quedarse a 110 milésimas de Jorge Martín.