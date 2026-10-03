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La parrilla de salida de MotoGP en Motegi (GP de Japón): filas y posiciones

Mira la parrilla de salida para la sprint y la carrera larga del GP de Japón de MotoGP 2026 en Motegi, con filas y posiciones para sábado y domingo.

Rubén Carballo Rosa
Editado:
Marc Márquez, Ducati Team

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Ya tenemos la parrilla de salida para las carreras de MotoGP en el circuito de Motegi Mobility Resort. El trazado nipón ha acogido este sábado, 3 de octubre, la decimosexta clasificación de la temporada 2026, en la que Jorge Martín dio otro golpe en la mesa para lograr la posición más privilegiada de cara a aumentar su liderato en el Mundial. Así, apunta cómo saldrá cada piloto en las carreras del sábado y el domingo en el Gran Premio de Japón, con filas y posiciones.

La clasificación:

Japan  Parrilla de salida de MotoGP 2026 en Motegi (Japón): filas y posiciones

1. Spain Jorge Martín

Aprilia Racing

 

2. Spain Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

 

 

3. Spain Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

4. Italy Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

 

5. Spain Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

 

 

6. Italy Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

7. Italy Enea Bastianini

Red Bull KTM Tech3

 

8. Spain Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

 

 

9. Brazil Diogo Moreira

Pro Honda LCR

10. France Johann Zarco

Castrol Honda LCR

 

11. Japan Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

 

 

12. France Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

13. Italy Pecco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

 

14. Italy Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

 

 

15. Thailand Somkiat Chantra

Honda HRC Castrol

16. Italy Luca Marini

Honda HRC Castrol

 

17. South Africa Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

 

 

18. Spain Fermín Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

19. Spain Maverick Viñales

Red Bull KTM Tech3

 

20. Australia Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

 

 

21. Spain Alex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

22. Turkey Toprak Razgatlioglu

Prima Pramac Yamaha MotoGP

    

Jorge Martín volvió a brillar en una cronometrada. El líder del campeonato apretó de nuevo para destrozar el récord de la pista en Motegi en su segundo intento de vuelta rápida, con un tiempo de 1:42.371. El líder del campeonato superó así a Marc Márquez, que aunque lo intentó hasta el final tuvo que conformarse con la segunda plaza, a 110 milésimas.

La primera fila de la parrilla la completó Pedro Acosta, a 122 milésimas de la cabeza, sacando rendimiento en uno de los circuitos que más le gustan. El murciano se coló así delante de Marco Bezzecchi, cuarto con la Aprilia, y de las Ducati de Alex Márquez y Fabio Di Giannantonio.

Enea Bastianini, Raúl Fernández y Diogo Moreira, como mejor Honda, ocuparán la tercera fila, delante de Johann Zarco, que sufrió una caída, del héroe local, Ai Ogura, y de Fabio Quartararo, mejor Yamaha.

En la Q1, los pilotos de Trackhouse dieron un paso adelante con la Aprilia y tanto Ai Ogura como Raúl Fernández, separados por una milésima, ocuparon los dos puestos de pase a la Q2. Pecco Bagnaia, hombre de la pole y ganador de las dos carreras disputadas en 2025, se quedó en la primera criba de la cronometrada, teniendo que salir 13º delante de Franco Morbidelli y de un notable Somkiat Chantra, que se clasificó sobre Luca Marini. En su cita de casa, Yamaha cerrará la parrilla con Jack Miller, Alex Rins y Toprak Razgatlioglu.

Japan Parrilla de salida de MotoGP en Motegi con los tiempos de la Q2

Q2

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 8

1'42.371

   168.832  
2 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 7

+0.110

1'42.481

 0.110 168.651  
3 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 8

+0.122

1'42.493

 0.012 168.632  
4 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 8

+0.159

1'42.530

 0.037 168.571  
5 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 8

+0.175

1'42.546

 0.016 168.544  
6 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 8

+0.257

1'42.628

 0.082 168.410  
7 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 8

+0.298

1'42.669

 0.041 168.342  
8 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 8

+0.370

1'42.741

 0.072 168.224  
9 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 7

+0.545

1'42.916

 0.175 167.938  
10 France J. Zarco LCR 5 Honda 6

+0.547

1'42.918

 0.002 167.935  
11 Japan A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 4

+0.562

1'42.933

 0.015 167.911  
12 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 8

+0.688

1'43.059

 0.126 167.705  
Ver resultados

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