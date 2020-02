Quartararo: "No estoy remplazando a Rossi todavía"

Sepang.- Las buenas actuaciones de Fabio Quartararo en 2019 han llevado a que Yamaha no se lo piense e incluso antes de empezar la temporada ya le haya atado para las dos siguientes campañas. Aunque su entrada en el equipo oficial no se producirá hasta 2021, la marca de Iwata le suministrará un prototipo de 2020 como el que llevarán Maverick Viñales y Valentino Rossi en lo que se refiere al motor y chasis, dejando a Franco Morbidelli con un modelo que está a medio camino entre la versión del curso pasado y la de este.

A pesar de este tratamiento y de su fulgurante debut, en el que consiguió siete podios y peleó en varias ocasiones por la victoria con Marc Márquez, el francés afirma que no se ve preparado aún para pelear por el título.

"Tenemos mucho trabajo por hacer para acostumbrarnos a la nueva moto", señala Quartararo. "Paso a paso iremos definiendo nuestros objetivos para Qatar, viendo el potencial de nuestra moto y el de los otros. El año pasado, aprendimos mucho. Hicimos un muy buen papel como debutantes, y aprendí mucho de muchos pilotos".

"No quiero decir que esté listo para pelear por el título este año, porque no lo estoy, pero podemos luchar por buenas posiciones desde el primer Gran Premio. No quiero decir que vaya a terminar segundo, pero lucharemos por buenas posiciones en muchas carreras", añade.

Para Quartararo es una tranquilidad tener el futuro resuelto los tres próximos años y en el mismo sitio donde está ahora.

"Estoy muy feliz por haber firmado con Yamaha. Me alegró anunciarlo la semana pasada. Así, el futuro está claro para mí ahora y puedo concentrarme completamente en estos tres años con Yamaha. Ya conozco la moto, así que es bueno continuar".

Sin embargo, el piloto de Niza quiere dejar claro que todavía no ha tomado el relevo de Rossi en Yamaha.

"No estoy reemplazando a Valentino todavía, solo estoy intentando hacer un buen trabajo para ganarme el sitio en el equipo oficial de Yamaha. Valentino aún no se ha retirado, así que no lo voy a reemplazar".

Para este 2020, Quartararo se fija como objetivo pelear regularmente por las posiciones de cabeza.

"Tengo más experiencia y ya no quiero cometer los mismos errores que el año pasado. Mi objetivo será terminar más regularmente en el podio y estar más a menudo en la lucha por el victoria", remacha.

