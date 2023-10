Quartararo: "Márquez, con la Ducati, hará nuestras vidas super complicadas"

Después del último gran premio, en Japón, donde terminó el décimo, el francés no regresó a Europa y se quedó por Asia, descansando y preparándose físicamente para el tute que le espera: seis carreras en siete semanas, antes de que el Mundial ponga el cerrojo en Valencia.

Después de semanas de especulaciones, finalmente se hizo oficial la salida de Marc Márquez de Honda, con quien pactó la rescisión del contrato que, sobre el papel, les unía hasta finales de la temporada que viene.

Y este jueves, en la llegada de MotoGP a Indonesia, se anunció que su destino será Gresini, donde coincidirá con Alex Márquez, su hermano, de compañero, y encima de una Ducati, presumiblemente del año anterior.

Como no podía ser de otra forma, a Fabio Quartararo, que tampoco pasa por su mejor momento con Yamaha –figura el décimo en la tabla general, con solo dos podios en su casillero–, se le preguntó por la operación del curso en la parrilla de las motos pesadas. Según el campeón del mundo de hace dos años, la combinación entre Márquez y Ducati funcionará desde el primer momento, y con total seguridad alterará el panorama de estos últimos años en MotoGP.

"Con la Ducati, Marc hará nuestras vidas supercomplicadas. A todo el mundo. Porque ha sido la referencia en los últimos diez años, y estará en una moto muy competitiva", declaró Quartararo, este jueves, ya desde Lombok, donde este fin de semana tendrá lugar la primera cita del triplete que llevará al paddock por Indonesia, Australia y Tailandia.

A pesar de no ganar desde el año pasado, y de haber sido muy duro con Yamaha en las últimas fechas, el #20 no parece estar tan harto como para forzar una salida de la marca de los diapasones antes de que su acuerdo expire (2024), al estilo de lo que ha hecho Márquez con Honda: "Yo prefiero estar tranquilo; lo que ha hecho Marc no pasa por mi cabeza ahora mismo".

Sobre el fin de semana, esta es la primera vez en mucho tiempo que el corredor de Niza se postula como aspirante al podio, y el motivo no es otro que la entrada en escena de una carcasa, más dura, que se emplea en trazados muy específicos, como India o Buriram, en los que la exigencia es altísima.

"La carcasa que usamos aquí es mucho más dura, y no diría que eso es una ventaja para los demás, pero sí que seguramente no será tan ventajosa para las Ducati", reflexionó el piloto de Yamaha. "Espero pelear por el podio. Que con esta goma sea más complicado aplicar toda la potencia y llevarla al suelo debería tener un efecto importante", remachó Quartararo.

