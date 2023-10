Quartararo: "Mi futuro en MotoGP depende de Yamaha"

El piloto francés no oculta sus dudas sobre el futuro, y sin una victoria desde hace casi un año y medio, el campeón del mundo de la temporada 2021 no puede dejar pasar su decepción por el hundimiento de sus prestaciones. Muy franco al respecto, pide a Yamaha que reaccione, pero sin haber visto hasta ahora nada muy convincente.

La prueba celebrada en Misano el pasado mes era una cita marcada con una cruz en el calendario para Fabio Quartararo, puesto que todos los fabricantes podían probar elementos que introducirán en el futuro en sus motos. El galo la afrontó con ilusión, pero se fue sin respuestas.

"No ha sido un test positivo para nosotros", explicó en una entrevista con el portal web de MotoGP. "Estoy encima de la moto, puedo decir cómo me siento, tuvimos una reunión de una hora, éramos más o menos veinte personas ahí, e inmediatamente les dije que no estaba contento, que necesitábamos progresar".

Aquel día, la disonancia entre el piloto y el director del equipo fue notable, puesto que Massimo Mergalli aseguraba que obtuvieron datos positivos que respondían a las exigencias de los ingenieros. Un contraste total con respecto a lo que decía el francés, decepcionado por un motor que seguía careciendo de demasiada potencia para su gusto, pese a que el máximo responsable de los japoneses indicó que se trataba de un simple problema de comunicación.

Actualmente, Fabio Quartararo insiste en que Yamaha apuesta por cambios mucho más radicales que los vistos hasta ahora: "Si realmente quieres ser profesional e intentar ser competitivo para 2024, debes asumir muchos riesgos. Los demás volverán a progresar y, si no lo hacemos, será un peor año todavía".

"[Estamos] Al límite a todos los niveles, en el reglamento del potencial de la moto. No debemos ser tan precavidos, este puede ser un proyecto ganador si tenemos una mentalidad más fuerte", dijo el campeón del mundo de hace dos cursos, aunque parece que el asunto con su equipo sigue sin resolverse.

"Estamos cambiando nuestros métodos de trabajo", aseguró Massimo Meregalli como respuesta a lo que pide su piloto estrella en el mundial de MotoGP. "Estamos modificando nuestro enfoque, nuestra mentalidad. Todos estamos trabajando duro y de distintas maneras".

Como mínimo, los progresos han sido lentos, y el galo se apresura a señalar que se acaba el tiempo para darle la vuelta a las cosas la próxima temporada: "No tenemos mucho tiempo para hacer una revolución. En este momento, el futuro no está en mis manos, sino en las de Yamaha".

"Obviamente, preferiría quedarme en Yamaha, pero si no hacen lo que quiero y [diseñan] una moto competitiva, tendré que plantearme irme en 2025", advirtió Fabio Quartararo. "Básicamente, llevamos tres años con una moto muy parecida. [No representa] Un gran cambio, y no podemos progresar, así que para la temporada que viene y para el futuro, está totalmente en manos de Yamaha hacer una moto mejor, y veremos cómo va".

El galo, muy apegado a la marca nipona, incluso está dispuesto a hacer concesiones: "Pido mucho, pero estaré contento si hacen la mitad de lo que pido. La mitad el año que viene, y la otra mitad en 2025, podría ser feliz con eso. Mentalmente, ha sido duro, ha sido complicado".

"Cuando luchas por el campeonato tres campañas seguidas [consigues] victorias y podios en cada carrera, peleas [de nuevo] por un podio [en India] y te sientes bien", expresó el de Yamaha. "A veces, el piloto puede enmascarar un poco el problema, pero llega un momento en el que los problemas son mayores y no puedo hacer nada".

