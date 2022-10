Quartararo: "Me ha venido genial estar unos días con los amigos sin pensar en motos"

Cargar el reproductor de audio

Phillip Island.- Casi dos semanas después de irse de Tailandia sin despedirse, ni de su equipo ni de los medios que esperaban sus declaraciones post carrera, Fabio Quartararo reapareció este jueves en Australia con la mejor de sus sonrisas, y con su simpatía y amabilidad habituales a la hora de conversar con los periodistas y ofrecer todo todo de explicaciones.

El francés fue protagonista de la rueda de prensa oficial previa antes del gran premio, y se cargó de paciencia, a continuación, para atender a todos cuántos le quisieron preguntar de forma más directa.

Como no podía ser de otra manera, lo sucedido en Tailandia estaba encima de la mesa. Un error humano a la hora de calcular la presión del neumático delantero para la carrera, desencadenó la "pesadilla" que, en palabras del propio corredor, vivió en aquella carrera, que terminó 17º, fuera de los puntos, perdiendo prácticamente toda la ventaja al frente de la general, que ahora es de dos puntos respecto a Pecco Bagnaia.

Fabio no atendió a los medios aquel domingo y, según Yamaha, tampoco habló con el equipo, por lo que tuvo que reconducir un momento muy delicado.

"Internamente, después del gran premio hablé con mi jefe de mecánicos (Diego Gubellini) y me explicó el tema. Después fui a ver a mi equipo, tuvimos una reunión. Al final estuvimos en contacto. Fue un momento difícil porque era una carrera importante y cometimos ese error, pero he llegado (aquí) con el equipo de la misma manera que cuando llegué a Aragón o Misano, igual. Feliz de estar aquí", explicó.

Concretamente, la presión del aire del neumático delantero estaba muy por encima del rango de trabajo para la goma en la M1.

"El problema fue la presión inicial del neumático, cuando es un poquito (por encima) nuestra moto es muy sensible, pero al nivel en el que estaba por arriba ya no se puede conducir".

Gubellini, como jefe de mecánicos de Fabio, admitió el error como propio, por más que cada piloto tiene un encargado de neumáticos y cuenta con un técnico asignado por Michelin.

Por lo que sabe aún peor que fuera un 'error humano'.

"Es importante pensar que somos un equipo, no gano yo, ganamos todos, no hablo solo de mecánicos, hablo también de la gente que trabaja en comunicación o en el hospitality. Yo considero esto un equipo, así que si alguien ha cometido un error, no pasa nada. Bueno, no es que no pase nada, estas frustrado, pero debemos intentar no volver a cometer el mismo error. He pasado de página desde el principio".

Pese a que Fabio trata de mantener una postura positiva, lo cierto es que en la última carrera se dejó un montón de puntos que pueden ponerle las cosas muy difíciles en la defensa del título. De ahí que le preguntaran cómo había gestionado los días siguientes.

"Sobre todo pasando un tiempo de calidad con los amigos, estuve en Sidney con Tom (Thomas Maubant, su asistente y amigo) y su novia, que también es amiga, hablando de todo menos de motos, y pasándolo bien. Me ha venido genial", explica.

De aquel domingo ha transcendido que Fabio llegó al box tras la carrera y se fue directamente a la oficina que tenía instalada en el circuito, donde arrambló con todo, un poco al estilo Jorge Lorenzo de sus mejores tiempos.

"¿Quién…? (risas) bueno, puede pasar. Estaba muy frustrado, es la primera vez que me pasa y, sobre todo, quería pedir disculpas a los periodistas que estaban allí y no les pude atender, no es que no quisiera verlos, pero estaba en un momento difícil y esto puede pasar", dijo sorprendido por desvelarse ese episodio.

