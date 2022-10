Crutchlow llega a Australia con "mucho dolor" en su tobillo

Cargar el reproductor de audio

Cal Crutchlow tuvo que volver a enfundarse el mono cuando recibió la llamada de Yamaha para sustituir a Andrea Dovizioso en el RNF. El británico, retirado de la competición desde 2020, ejerce como probador de la fábrica de los diapasones, por lo que era el piloto ideal para cubrir la vacante del de Forlí.

Sin embargo, su regreso a los grandes premios coincidió con uno de los pocos tripletes de la temporada, lo que hizo que se terminase resintiendo de uno de sus tobillos. Se trata de unas molestias que Cal arrastra desde 2018, cuando se destrozó la articulación precisamente en Phillip Island. Para colmo, el #35 sufrió una dura caída en el pasado Gran Premio de Tailandia.

"Ayer pasé una revisión", dijo Crutchlow el jueves previo al Gran Premio de Australia. "Fui a hacerme unas radiografías en Melbourne, en el hospital donde me operaron, solo para comprobar su estado".

"Creemos que los hematomas han inflamado los tejidos blandos y el nervio", explicó, "porque si presiono en algunas zonas me duele mucho el pie y el tobillo".

Pese al dolor, Crutchlow cree que está en condiciones de disputar un nuevo fin de semana de carreras. "La semana pasada hice 20 horas de bicicleta, así que no es que no pueda hacer nada, pero me duele. Cuando corrí en Tailandia me sentía bien, pero me empezó a doler después de haber terminado la carrera".

"Si lo muevo de cierta manera es muy doloroso", añadió. "Pero no hay nada muy dañado. Me preocupaba que la placa se hubiera movido o algo así. Pero, por suerte, está bien".

"Veremos este fin de semana cuando la moto empiece a moverse a... Iba a decir 350 km/h, pero la nuestra estará a unos 320 km/h", bromeó. "La adrenalina es lo mejor para ello".

El inglés puede darse con un canto en los dientes, porque la idea de Yamaha era que aprovechase la semana libre para completar un test. "Teníamos un test planeado", reveló. "Estuvo bien, porque tuve una semana de descanso. Se suponía que tenía que hacer ocho semanas seguidas, y ahora son siete".

