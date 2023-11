Quartararo aguanta enfermo en Valencia: "No sé cómo he podido terminar"

Fabio Quartararo esperaba terminar su temporada con una nota positiva, pero el Gran Premio de Valencia de MotoGP fue como su año, se quedó en el intento. Esta vez, su 'feeling' sobre la Yamaha no era el problema, a juzgar por lo que se divirtió durante la sprint del sábado, pero las condiciones no fueron las adecuadas para que se viera recompensado.

Tras su caída del sábado, un desafortunado final a una "minicarrera" en la que realizó una magnífica salida y estuvo unos minutos en la lucha por la primera posición, el 'Diablo' sufrió las secuelas de una fiebre que le acompañó durante gran parte del fin de semana. Ya cansado desde el viernes, el piloto de Niza no pudo descansar lo que hubiera deseado el sábado por la noche, e incluso se vio obligado a perderse el Warm Up del domingo por la mañana.

De vuelta a la pista para la carrera larga, Quartararo esta vez no pudo remontar desde la 15ª posición en la parrilla cuando se apagó el semáforo. Relegado a la parte trasera, fue remontando gracias a los abandonos que se produjeron delante de él, hasta llegar a la meta undécimo, a 12 segundos del ganador. "Francamente, no sé cómo he podido terminar la carrera".

"Llevo dos días con fiebre, pero hoy ha sido bastante alta, cerca de 40°C durante la noche, así que no me encontraba realmente bien, e incluso antes de la salida no estaba realmente concentrado", explicó el piloto de Yamaha. "No esperaba hacer una gran carrera, pero lo he hecho lo mejor que he podido hasta el final. Ahora toca descansar y espero estar realmente en forma para el martes".

"Esta mañana he decidido no hacer el Warm Up porque me encontraba muy mal. Esta tarde seguía sintiéndome bastante mal después de toda la medicación que tomé. He tenido muy mala suerte porque creo que hoy teníamos una oportunidad realmente buena", explicó.

Los cinco puntos, sin embargo, confirmaron su entrada en el top 10 de la general, ayudado por la caída de Jack Miller cuando lideraba la última carrera de la temporada. Con tres podios en carreras largas y un tercer puesto en la sprint de Assen, sigue siendo el mejor representante de Yamaha, pero ahora espera las evoluciones que la marca de los tres diapasones pueda ofrecerle para 2024, con el éxito del próximo campeonato e incluso su futuro dentro del equipo en juego.