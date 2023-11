Márquez: "Cuando madure, Bezzecchi se arrepentirá de lo que me ha dicho en el camión"

Desde que se confirmó la noticia de que Marc Márquez iba a abandonar Honda a final de temporada, el Gran Premio de Valencia se dibujaba como un momento de gran emotividad y de muchas despedidas, una situación que el corredor ha tratado de llevar con la máxima serenidad, pero sin poder evitar derramar algunas lágrimas.

"Ha sido un fin de semana cargado de emociones que han sido imposible de controlar, pese a que lo he intentado", reconoció Marc este domingo por la tarde en Cheste.

"Ayer fue un día muy especial, nos llevamos el regalo del podio en la sprint, lo que vino muy bien para despedirnos, porque el domingo cualquier cosa puede pasar, como se ha visto", añadió.

"La caída no ha empañado la despedida, ha habido emoción, nos hemos abrazado mucho y nos hemos dicho un hasta luego. Nunca me ha gustado cerrarme puertas y espero que me queden muchos años de carrera deportiva, y nunca se sabe", dijo en referencia a un posible retorno en el futuro a Honda.

"No me voy a cerrar ninguna puerta para el futuro, ni de Honda ni de ninguna otra marca, seria un error. Por eso uno de los principales objetivos cuando empezamos a hablar de separarnos, era no tensar la cuerda por ninguna de las dos partes, tenemos una relación de mucho respeto y sabemos que quizá, en un futuro, nuestros caminos se puedan volver a cruzar. Depende de si yo doy gas en pista, cuanto más gas, más puertas abiertas, no hay secreto. Pero que nos quiten lo bailado, con este equipo seguro que será con el que más cosas habré ganado en mi carrera, porque por más bien que vaya en el futuro, no creo que gane seis mundiales más".

Marc termina una etapa y abre, este próximo martes en el test de pretemporada, una nueva historia con una Ducati del equipo Gresini.

"El objetivo para el año próximo es intentar volver a disfrutar, sonreír, disfrutar, que salgan las cosas. Eso no significa ganar el Mundial, quiere decir sacar la cabeza por delante más a menudo, y eso es algo que me gustaría. Pero antes de llegar a eso hay que ir paso a paso, necesito tomarme las cosas con calma y evadirme de toda la expectación, que la entiendo, pero es trabajo del piloto dejarla fuera del garaje", dijo respecto a las enormes expectativas creadas en torno a esta maniobra.

En la primer vuelta de la carrera, un toque con Marco Bezzecchi acabó con el italiano en el suelo, pero lo más curioso es que el chico del VR46, cuando vio que Marc había acabado la carrera, se fue al camión de Honda a increparle, una falta de respeto notable.

"No voy a perder tiempo con Bezzecchi, sí que ha venido al camión pero no voy a hacer ningún comentario porque podría ser inapropiado. Creo que él se va a arrepentir de lo que ha dicho cuando ha venido al camión, pero cuando madure más. La acción ha sido clara de primera vuelta, si quieres mantenerte el exterior para devolver el adelantamiento en la curva 4 tienes las de perder. Punto y a parte", enfatizó.

"Con Jorge Martín ha pasado lo que podía pasar con cualquier piloto (que se juega el Mundial). Ha cometido un error por ser demasiado optimista, pero no voy a achacarle nada, me ha pedido disculpas y lo entiendo, Ole por su actitud, ha ido a todo o nada y ha salido nada, con la consecuencia que ha tocado a otro piloto que he sido yo. Pero es lo que le tocaba hacer, ha pasado, no me he podido despedir como quería de Honda, pero me ha pedido perdón y lo acepto. Son cosas que pasan en las carreras y no hay que hacer más sangre", explicó.

Por último, le preguntaron a Marc por la cena del sábado, en la que se juntaron todos en Honda para una emocionante despedida.

"Cuando ves lagrimas en los ojos de los jefazos japoneses, lagrimas en los ojos de Alberto Puig, la verdad es que te emocionas y se te remueve todo el cuerpo. Me he sentido siempre muy querido aquí en el Repsol Honda Team, me sigo sintiendo muy querido, creo que es muy importante no habernos cerrado ninguna puerta para el futuro (insistió). Alberto ha sido una persona muy especial estos últimos años en mi carrera deportiva y me ha aportado muchísimo", zanjó el chico de Cervera.