Espargaró: "Felicito a Martín, por más que digan no es fácil luchar con una satélite"

La fractura en la cabeza del peroné de la pierna izquierda que sufrió Aleix Espargaró en el Gran Premio de Qatar, cuando le tiró Miguel Oliveira, ha martirizado al de Aprilia desde entonces, especialmente este fin de semana en Valencia, donde llegaba con "la ilusión" de poder "ayudar a Jorge Martín", pero al final ni siquiera pudo verle en pista, prácticamente.

Aleix explicó el sábado que gracias a los cuidados de los servicios médicos del campeonato, y también por los sedantes, pudo acabar tomando la salida en ambas carreras.

"Estoy muy orgulloso de mi mismo, en las tres últimas vueltas hacia curvas hasta con otras marchas, he sufrido muchísimo, pero quería terminar. He ido muy rápido, me dolía horrores pero a poco del final estaba a tres segundos del ganador", dijo contento al final de la carrera.

"Vamos rápido, este año hemos ganado dos carreras, una sprint, poles, sextos del mundo, solo la KTM delante a parte de las Ducati, el año que viene más", confirmó su motivación de seguir compitiendo al máximo nivel. "Estoy orgulloso, soy viejo pero voy rápido", se reivindicó.

Aleix es muy amigo de Martín, le acogió en su casa hace años y siempre le ha ayudado en todo lo que ha podido, pero este fin de semana no tuvo la posibilidad de hacerlo, como quería. Aunque el sábado aseguró que le veía campeón un 70-30 ante Pecco Bagnaia.

"¿Alguien se imaginaba la carrera que hemos visto hoy? Ha sido una puta locura, que lideraría Jack Miller, que habría choques, para mi ha sido un error correr a las 3 de la tarde, hacía demasiado frío, tendríamos que haber corrido a las dos, con el neumático de delante íbamos un poco justos", se quejó.

"Hoy en día, en MotoGP puede pasar de todo. Jorge no tenía nada que perder y yo le daba mucho crédito. Me da mucha pena por él con el año que ha hecho en un equipo satélite. Por mucho que vendan que la moto es oficial, está bien, son ocho y en un equipo oficial somos cien, así que felicidades por el año que ha hecho, no es fácil luchar con una satélite".

También reconoció, sin embargo, los méritos del campeón del mundo.

"Felicidades a Pecco, es espectacular lo que ha hecho, desde Doohan que nadie ganaba dos títulos seguidos (con el 1). Pecco es un pilotazo, un tipo trabajador, humilde, tranquilo, me parece buena persona, chapó para él, me alegro. Jorge es mi mejor amigo, pero me alegro por Pecco".

De cara al test del martes Aleix admitió que "voy a estar hecho un churro, así que rodaré poco. Solo espero que Romano (Albesiano, el ingeniero jefe de Aprilia) nos traiga una genialidad, si es así vamos a volver a estar luchando delante", dijo, antes de admitir que tenía curiosidad por el debut de Pedro Acosta en MotoGP y el de Marc Márquez con la Ducati.

"Los dos me parecen debuts espectaculares. Marc con la Ducati va a volar y Pedro me mola, a parte del rol que tendrá Pol (Espargaró) como piloto de pruebas, se va a implicar en la adaptación de Pedro a la KTM de MotoGP, hará el test de Malasia. Me genera mucha curiosidad ver cuánto tardará de estar ahí delante dando por saco", cerró el de Granollers.