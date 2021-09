Una abeja pone en jaque a Quartararo en Motorland (vídeo)

Alcañiz.- Lo que la mayoría de pilotos no logran en pista lo consiguió este viernes una abeja, que atacó a Fabio Quartararo picándole en el cuello y complicándole su segunda salida a pista en el entrenamiento FP2 de la tarde en el Gran Premio de Aragón.

El francés, que por la mañana fue octavo a 1,4 segundos de Marc Márquez, mejoró sus prestaciones al final de la jornada, al terminar 7º pero mucho más cerca de la referencia dejada por Jack Miller, que le aventajó en 0,4s, logrando el líder del campeonato meterse provisionalmente en la lucha por la pole en un circuito que no es especialmente de su gusto.

“Fue un buen día para nosotros, dejando a un lado el ataque al tiempo en el segundo entrenamiento, ya que encontré mucho tráfico en pista y no pude completar una vuelta limpia, pero acabar a menos de medio segundo de Jack es un buen resultado, tenemos potencial”, dijo Quartararo.

Sobre el ataque de un insecto durante el entrenamiento, Fabio admitió que le dolió el picotazo.

“Se me metió una abeja en el casco, en la parte del cuello, y me picó. En ese momento fue muy doloroso”, explicó el galo, que casi estuvo a punto de parar para sacarse de encima el bicho.

Quartararo ya protagonizó un episodio rocambolesco durante la carrera de Barcelona, cuando se le bajó completamente la cremallera del mono mientras luchaba por la victoria.

“La primera parte del entrenamiento de la tarde fue buena, quería guardar algo para la segunda salida y atacar el tiempo, pero no salió bien entre unas cosas y otras. Pero me quedo con las sensaciones del primer stint, en el pude marcar un ritmo de 1:48”, subrayó.

Un ritmo que, ahora mismo, le metería de lleno en la lucha por la victoria.

“Es muy bueno y no me lo esperaba, porque todos estaban haciendo los mismos tiempos de vuelta que yo. Me sorprendió bastante mi ritmo en la primera salida porque fui realmente consistente y logré girar con consistencia. Por supuesto, miré el ritmo de mis oponentes. Bagnaia también es muy consistente a pesar de una caída. Creo que podemos estar satisfechos con el trabajo de hoy”.

Pese a todo ello, al final del día el piloto retirado y ahora probador y sustituto en Yamaha, Cal Crutchlow, acabó tercero.

“Hicimos comparaciones con Cal. Él hace el cuarto sector muy rápido. Lamentablemente he tenido que utilizar un motor muy viejo y el régimen era bajo, así que no teníamos mucha potencia y eso en el último sector se nota. Es la peor parte del circuito para nosotros, pero tenemos ideas para poder mejorara mañana”, aseguró el chico de la Costa Azul.

(Haz click en este enlace o en la imagen para ver las fotos de Fabio Quartararo del GP de Aragón 2021 de MotoGP)