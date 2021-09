Mir: “Buscar el tiempo por la mañana no salió bien”

Alcañiz.- Joan Mir fue, junto a Marc Márquez, el único piloto que montó un neumático blando nuevo al final de primer entrenamiento libre en Motorland. El de Honda cuadró una vuelta en 1:48.048 que le dejó como el más rápido del FP1, mientras que Mir se clasificó segundo a 0,971s.

Sin embargo, en su último intento el balear llegó a girar en 1:48.580, pero le cancelaron el tiempo por pisar fuera de la pista.

En el FP2 de la tarde, todos los pilotos salvo Márquez mejoraron su tiempo matinal. Mir también lo hizo, pero apenas bajó hasta el 1:48.886, más lento que la vuelta anulada y que le dejó penúltimo en el acumulado del día.

"La estrategia de buscar el tiempo por la mañana no nos salió bien porque me cancelaron la vuelta", comentó Mir al acabar. "Nos centramos en trabajar para la carrera. Por la tarde no me sentí nada bien en la primera salida. La moto a veces se vuelve muy nerviosa".

El vigente campeón del mundo de MotoGP no se encontró a gusto con la Suzuki después de recuperar el holeshot trasero que ya tuvo que desechar en Silverstone. Aquí acabó quitándolo también, aunque no descarta montarlo de nuevo el sábado.

"Estoy teniendo problemas para parar la moto y el regulador de altura trasero aún complica un poco más las cosas. Hemos decidido quitarlo, ajustar la moto bien para mejorar la frenada y veremos mañana. Con las sensaciones que tengo en la moto, me penaliza más en frenada que lo que puedo ganar en aceleración. Por eso decidimos quitarlo y hacer una buena base de moto, pero eso no significa que vayamos a descartarlo mañana" remachó.

