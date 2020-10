Pol Espargaró no se siente presionado por los éxitos de Alex Márquez

Honda anunció el fichaje de Pol Espargaró para 2021 sin ni siquiera haber comenzado la presente temporada y, con ella, el debut de Alex Márquez en la clase reina con la formación oficial HRC.

Esta maniobra abrió un fuerte debate entre los que creían que Alex merecía una oportunidad de demostrar su capacidad de estar en el equipo Repsol Honda y los que consideraban que tener un único piloto capaz de ganar con la RC213V, Marc Márquez, era un riesgo enorme.

La lesión de Marc en la primera carrera de la temporada y su baja de larga duración decantó el debate a favor de la segunda postura, apoyados en que este año Honda no ha logrado aún ninguna victoria y, hasta hace una semana, ningún podio.

Pero el bicampeón del mundo de Moto3 y Moto2, Alex Márquez, no había dicho aún su última palabra. La pasada semana, en Le Mans, ‘el pistolas’ se anotó su primer podio en MotoGP, un segundo puesto en condiciones de mojado, precisamente por delante de quien le reemplazará el próximo año, Pol Espargaró.

Márquez no quiso darle un valor exagerado a su primer cajón, al considerar que en condiciones de mojado, “todo puede pasar”.

Sin embargo, este domingo, en Motorland, el menor de los Márquez lo volvió a hacer, repitió el segundo puesto en la meta, protagonizó una carrera espectacular y estuvo muy cerca, a dos décimas, de llevar al garaje de Honda el primer triunfo del curso.

Esta vez, Polyccio acabó el 12º, a 13’689 del ganador, Alex Rins, y prácticamente la misma distancia del piloto al que va a sustituir.

Una tendencia al alza del joven corredor de Cervera que puede crear una atmósfera contraria a su sustitución en el equipo Repsol para correr en el LCR.

Al habla con el menor de los Espargaró, Motorsport.com le planteó si estos buenos resultados de Alex le podían crear cierta presión y cargar el ambiente de su llegada al equipo oficial Honda.

“Lo que me genera ahora malestar es que hemos terminado una carrera a 13 segundos del primero, y más o menos a la misma distancia de Alex, eso es lo único que me importa ahora mismo”, encajó Pol.

El piloto de KTM, que venía de conseguir tres podios en las cinco anteriores carreras, no quiere pensar en el próximo curso.

“Todos los problemas que estén relacionados con el año próximo, vendrán en la pretemporada del año que viene. Ahora me ocupo de que los problemas futuros no me preocupen, así que lo único importante es solucionar los problemas para el futuro más próximo, que es el fin de semana que viene”, en referencia al Gran Premio de Teruel.

“Todo lo demás me importa muy poco. Pueden cambiar muchísimas cosas de aquí al año que viene, no sabemos dónde y cómo vamos a competir, si vamos a ir a los mismos circuitos o en las mismas fechas, si el COVID nos va a permitir hacer un campeonato normal. Para entonces vamos a tener otros problemas y las referencias de este año sirven para este año y las del año que viene serán distintas”, zanjó el tema el corredor de Granollers.

Las fotos Pol Espargaró en el GP de Aragón