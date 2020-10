Quartararo: “Fue un desastre pero podría haber sido peor si hubiera ganado Mir”

Con el paso de las vueltas, el Diablo fue deshaciéndose como lo hace en el agua una Aspirina. Colocado en la pole, el francés vio cómo Maverick Viñales le ganaba la partida en la primera curva, y cómo, a partir de la tercera vuelta, sus tiempos comenzaban a enfilarse sin que él pudiera hacer nada para evitar ser engullido por el pelotón.

Finalmente, Quartararo terminó el antepenúltimo, a 21,5 segundos de Alex Rins, el ganador, y solo por delante de Bradley Smith y Tito Rabat. Según afirmó tras la carrera, el origen y final de sus problemas estuvo en el neumático delantero; más concretamente en la presión, que se disparó y le hizo irse largo en la mayoría de curvas.

“La presión de la goma delantera se descontroló (muy alta) en la tercera vuelta y no sabemos el motivo. Por eso me iba largo en la mayoría de las curvas. En las tres primeras vueltas fui muy bien. Es muy difícil de entender y a día de hoy no sabemos qué ha pasado”, resumió el piloto del equipo Yamaha Petronas, que tras este domingo para olvidar perdió el liderato de la clasificación general, que ahora pasa a comandar Joan Mir, con seis puntos de margen sobre él.

“Hoy fue un desastre, pero podría haber sido peor si hubiera ganado Mir. Yo no tengo presión; este es mi segundo año en MotoGP, la presión la tienen los pilotos oficiales”, comentó Quartararo, que con tres victorias sigue siendo el único integrante de la parrilla que ha repetido triunfo.

Clasificaciones completas: Cambio de líder en el Mundial de MotoGP tras el Gran Premio de Aragón

A medida que el calendario avanza, las cosas se aprietan más en la parte alta de la tabla, por más que todo parece dispuesto para que la corona se la jueguen él, Mir y Maverick Viñales, puesto que no hay forma que Ducati encuentre la tecla que haga que Andrea Dovizioso encuentre esa velocidad que hasta ahora no ha demostrado.

“Parece que las Suzuki van muy fuertes y son muy consistentes. Esa moto es más consistente que la nuestra en el consumo de las gomas. Y si además encuentran agarre en las primeras vueltas, pues ahí lo tienes: podio, podio y podio. Pero creo que podemos luchar contra ellos. A lo mejor no en Aragón, pero llegarán circuitos como Valencia donde iremos rápido”, remachó Quartararo.

