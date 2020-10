El piloto de Suzuki lidera del campeonato por primera vez, con seis puntos de ventaja sobre Fabio Quartararo después de ser tercero en Motorland y de que el francés acabase 18º debido a un problema con el neumático delantero.

De los cuatro primeros clasificados en el Mundial, Mir es quien más veces ha subido al podio desde el Gran Premio de Austria (5 de 7), pero sigue siendo el único que todavía no ha ganado.

Clasificaciones completas: Cambio de líder en el Mundial de MotoGP tras el Gran Premio de Aragón

El balear admite que cada vez piensa más en el título, pero su principal objetivo sigue siendo conseguir su primera victoria en MotoGP.

"Es verdad que estamos demostrando mucha consistencia", respondió Mir cuando Motorsport.com le preguntó si se ve ahora mismo como el más fuerte de los aspirantes al título. "Probablemente lo más difícil en este campeonato es estar siempre en el podio, incluso con problemas. Es más fácil cuando la moto va perfecta. No es fácil, pero es más fácil cuando la moto y todo lo demás está para ganar".

"Lo importante es que cuando te cuesta hacer un buen resultado consigas podios, y por eso soy líder en este momento. Esta ha sido la clave en todas las carreras, y también mi forma de afrontar el campeonato. Voy carrera a carrera, no me importa mucho el campeonato".

"Cada carrera me importa más, pero probablemente no me importa tanto como a otros pilotos, que quieren más el título. Quiero el título igual que ellos, pero lo que busco es la victoria. Por lo tanto, no voy a cambiar la forma de afrontar las carreras, voy a seguir así".

"Intentaré conseguir la victoria y si tengo suficientes puntos de ventaja o no, empezaré a pensar en el campeonato."

Mir se ve capaz de defender el liderato en las próximas carreras, pero cree que sería un gran error centrarse solo en eso.

"Creo que en este momento soy el piloto más [consistente], así que sinceramente podemos ser capaces de defender la ventaja que tenemos", afirma. "Pero la realidad es que no voy a ir a la próxima carrera solo a defender el título".

"Sería un gran error. Iré carrera a carrera, intentaré ganar, intentaré hacer podios y en las dos últimas veré dónde estamos y empezaremos a hacer planes", zanja.