Morbidelli: "Con Ducati tenemos un problema a una vuelta; respecto a Quartararo, no"

El italiano está en el punto de mira por acabar contrato a final de curso y por no poder alcanzar el gran nivel que exhibió en 2020, cuando fue subcampeón del mundo y ganó tres carreras, antes de lesionarse en la rodilla y caer en una profunda crisis que se mantiene sostenida en el tiempo.

El Gran Premio de Argentina hace dos semanas fue una isla en medio del océano para el corredor romano, logrando clasificar cuarto en parrilla y acabando, tanto la carrera sprint como el domingo, en la misma posición. Su mejor resultado desde el tercer lugar conseguido en Jerez 2021, hace dos años.

Había interés por ver si Franco Morbidelli era capaz de mantener la competitividad que se vislumbró en Termas durante el Gran Premio de las Américas, pero los resultados devolvieron al italiano a la oscuridad que le ha acompañado los dos últimos cursos.

"Perdimos nuestras opciones el viernes, al no pasar a la Q2. Desde entonces trabajamos mucho para mejorar y logramos recuperar posiciones, tanto el sábado como el domingo. Llegamos a Jerez listos para plantar batalla", trató de transmitir un mensaje positivo.

"En la primera parte de la carrera fui agresivo, pero no me encontraba del todo bien con la moto y tuve que aflojar, especialmente porque mis sensaciones con el tren delantero no eran las mejores y porque vi a gente caerse delante de mí. Preferí amarrar una octava plaza que tomar más riegos".

"Tenía velocidad, pero saliendo desde tan atrás cuesta mucho avanzar. En Jerez tenemos que lograr salir desde más adelante, es vital estar el viernes en el top10 para no arruinar el fin de semana".

En Argentina, Morbidelli acabó 4º la sprint a solo 2,35 segundos del vencedor, y en carrera, acabando en la misma posición, llegó a 7,58 segundos, demostrando un buen ritmo todo el fin de semana. En Austin las distancias se multiplicaron, fue 14º en la sprint llegando a 16,53 del ganador, y 8º en carrera a 20,39 segundo de Alex Rins.

Sin embargo, Franco cree que a nivel de ritmo de carrera la Yamaha, como demostró Fabio Quartararo, que acabó tercero, está en la lucha, donde no hay más es a una vuelta, que es clave para clasificar bien.

"Respecto a las Ducati tenemos un déficit a una vuelta, respecto a mi compañero de equipo solo he perdido dos décimas. Pero con Pecco Bagnaia, un segundo. Así que sí es nuestro punto débil si miramos a las Ducati, que son la referencia", zanjó.

