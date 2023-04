"MotoGP puede ser tan buena como la F1, si no mejor"

Austin asistió hace unos días al comienzo de lo que muchos, incluido el CEO de Dorna, Carmelo Ezpeleta, califica como "una nueva era en MotoGP". Con el Circuito de las Américas (COTA) como escenario de fondo fue presentado Dan Rossomondo, el elegido para sustituir a Manel Arroyo en el cargo de director comercial del campeonato (CCO). Este estadounidense, procedente de la NBA –en su última etapa desempeñó el cargo de vicepresidente de patrocinios globales y medios de comunicación–, se ha marcado como objetivo revitalizar un Mundial que aspira a seducir a nuevas audiencias, para asegurarse un futuro tan atractivo como el que diseñó Liberty Media para disparar la popularidad de la Fórmula 1.

"No podemos estar más contentos con su llegada", subrayó Ezpeleta. Un aterrizaje estratégico que para el CEO significa "poder elevar MotoGP a nuevas cotas, ya que la visión comercial de Dan y sus ideas frescas se convierten en nuestro mejor aliado".

Rossomondo es parte de una nueva estrategia de la compañía para reforzar el aparato comercial de MotoGP. La finalidad de su incorporación es la de recuperar cuota de mercado y de pantalla, y colarse entre las generaciones más jóvenes, aquellas que han mostrado una cierta desafección por un producto con un evidente valor deportivo. El desafío es enorme para Rossomondo, encantado ante la oportunidad que se le presenta.

"Significa mucho que MotoGP haya creído en mí, porque eso implica que se cree que tengo las dotes adecuadas para llevar a cabo esta aventura", comenta el nuevo CCO, que reconoce estar viviendo una segunda juventud gracias al estímulo que supone este nuevo capítulo de su vida.

"Por las noches tengo la cabeza llena de ideas", admite. Muchas de ellas, originales, que pueden ayudar a MotoGP a expandirse "sobre todo en nuevos mercados", como EEUU, que es una asignatura pendiente. "Quiero un certamen que sea relevante cuando no haya gran premio. Busco mantener a las personas enganchadas todo el año, no sólo en las carreras. Como en la NFL, que tiene 18 fines de semanas ocupados en temporada regular, pero consiguen ser relevantes durante todo el año", advierte el ejecutivo.

Otra vía para la regeneración del Mundial pasa por la asimilación de ideas procedentes de otras disciplinas, como la NBA, donde más experiencia acumuló.

"Si hay algo que la NBA hace mejor que nadie es contar historias. Si ellos creen en algo, harán que exista", subraya el norteamericano. De todas formas, el espejo más conveniente en el que mirarse, por similitudes, es la Fórmula 1, un negocio que genera más de 2.500 millones de euros, según datos de Forbes, y que en 2022 experimentó un crecimiento que superó los 400 millones de dólares respecto del ejercicio anterior.

"Les robaremos algunas ideas. No tenemos miedo a eso, pero tendremos las nuestras propias y, con suerte, ellos también nos quitarán algunas. Creo que MotoGP puede ser tan buena como la F1, si no mejor", advierte el directivo de New Jersey, que en Austin quedó absolutamente alucinado cuando se fue al vial de servicio, a pie de pista, a ver pasar los prototipos: "El producto de TV es excelente, pero no creo que le haga justicia porque esto, en vivo, es para volverse loco".

Dan Rossomondo y Carmelo Ezpeleta Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images