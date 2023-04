Miller creía que la victoria era posible antes de su accidente en Austin

Cargar el reproductor de audio

La caída de Pecco Bagnaia causó un gran shock en Austin, pero otro piloto pudo haber perdido una oportunidad de victoria con un error. Jack Miller ocupaba la tercera posición al inicio de la carrera, por detrás de su antiguo compañero de equipo y de Alex Rins, y estaba a sólo un segundo de ambos cuando se fue al suelo en medio de la serie de curvas rápidas en la primera parte del Circuito de las Américas.

El australiano se mostró decepcionado, ya que pensaba que estaba en condiciones de luchar por la victoria después de haber hecho todo lo posible para gestionar sus neumáticos mejor que Bagnaia y Rins en las primeras vueltas. "Realmente sentía que la victoria estaba a mi alcance por la forma en que [la KTM] gestiona el neumático trasero", explicó Miller.

"Los demás, especialmente en la curva larga de derechas, me estaban abriendo un hueco en los primeros compases de la carrera, eran bastante agresivos con el acelerador y ejercían mucha presión en la parte trasera, mientras que yo iba con cuidado, no aceleraba a fondo y mantenía una línea más cerrada y esperaba a [acelerar a fondo] en la siguiente curva. Al principio me estaban sacando algo de espacio y quería mantener la calma y ver qué pasaba", añadió.

"Después de cinco vueltas su estrategia no funcionaba y empecé a acercarme en esa zona. En las curvas lentas estaba gestionando los neumáticos un poco mejor, Rins estaba pilotando un poco más que yo con el acelerador, así que realmente sentía que teníamos una buena oportunidad. ¡Pero eso lo decimos todos cuando acabamos en la grava después de unas cuantas vueltas!", continuó el australiano.

"La moto funcionaba realmente bien", insistió Miller. "Me sentí muy bien en el segundo sector, podía remontar en cada vuelta y luego esperé un poco, cambié los mapas, me sentía bastante cómodo. Sentía que les estaba remontando un poco y llegamos a la fase en la que teníamos que conservar neumáticos. Era más o menos el final de las vueltas de ataque".

Jack Miller cree que se abrió un poco en la curva antes de la caída, lo que pudo haber desequilibrado su moto: "Entré en la curva, y después de analizar los datos, cambiar [de dirección], me detuve en el cambio porque había salido un poco más ancho, cargué la parte trasera y cuando descargó puse un poco más en la parte delantera, así que tal vez tuvo algo que ver. Se queda en nada, pero aquí ya es suficiente".

"Cuando pasó, aguanté un poco con el codo pero era imposible salvarlo. Así son las cosas, estábamos rindiendo bien, teníamos un buen ritmo en comparación con los demás y me sentía bien, pero se me escapó", explicó.

Miller no quiso culpar a la presión de los neumáticos, ya que KTM había tomado las "decisiones correctas". La culpa fue de la falta de agarre y de su agresividad: "Se debió simplemente a la pista y a que yo ataqué en ese momento, como en la caída de Pecco y de muchos otros. La pista estaba resbaladiza y no perdona. Hay que pilotar con poco margen. Rins lo ha conseguido durante el fin de semana. Aprenderemos de ello, tomaremos lo positivo y lo negativo y seguiremos adelante. En general ha sido un buen fin de semana, hemos demostrado buena velocidad", finalizó.