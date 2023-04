Bezzecchi explica su fallo de gestión de carrera en Austin

Si alguien le hubiera dicho a Marco Bezzecchi al principio de la temporada que lideraría el Mundial de MotoGP después de tres carreras, probablemente no se lo habría creído. Sin embargo, el piloto del Mooney VR46 llegó a Austin como líder de la clasificación y salió del Gran Premio de las Américas con una ventaja aún mayor. Debido a la caída de Pecco Bagnaia en carrera, el italiano se presentará en Jerez, próxima cita del campeonato (28 al 30 de abril), con 11 puntos de ventaja sobre su compañero de marca y vigente campeón.

Desde luego no fue un fin de semana para enmarcar el de Bezzecchi, ya que empezó el gran premio con varias dificultades, pero luego supo remontar la situación, llegando a luchar con un buen ritmo y terminando la cita de Austin feliz: "Estoy contento, por supuesto, de ser líder, es una gran satisfacción, pero todavía no es nada porque es muy pronto", dijo el piloto de 24 años.

"Al final estoy contento con el fin de semana en general, porque el viernes tuve muchos problemas, el sábado conseguí hacer una carrera decente y el domingo era muy fácil cometer errores. Así que también estoy contento con mi ritmo, por desgracia creo que he forzado demasiado pronto y en esa vuelta en la que lo hice me quedé sin neumático delantero. Las últimas siete vueltas fueron muy difíciles para mí, perdí posiciones con Maverick Viñales y Miguel Oliveira. Pero aparte de eso estoy muy contento", explicó Bezzecchi refiriéndose a la carrera principal del domingo.

Hubo varios factores que hicieron muy complicada la carrera de Austin. Las bajas temperaturas parecían favorecer a los pilotos, pero el viento fuerte acabó condicionando el pilotaje. En particular, al neumático delantero: "En esta pista siempre es así, la goma de delante siempre es difícil de gestionar porque hay muchas curvas largas a derechas, como la 6, la 8 y muchas otras. Creo que no lo he gestionado lo suficientemente bien, tenía que hacer algo más, pero intentaremos entenderlo para mejorar", añadió.

El actual líder del Mundial llegará a Jerez con ganas de seguir haciéndolo bien, aunque sabe que la tarea no será fácil. Sin embargo, el planteamiento adoptado hasta ahora parece el correcto y quiere seguir en esta línea: "Yo sólo intento ir rápido, así que no sé si tiene explicación el hecho de que los circuitos en los que hemos corrido sean todos muy especiales. En Jerez seguiré con el mismo enfoque, intentaré ir rápido".

Además, el italiano también comentó la caída de su principal rival en el campeonato, Pecco Bagnaia. Al igual que el vigente campeón, Bezzecchi tampoco pudo dar una explicación, pero porque no vio la caída: "No vi la caída de Pecco, no puedo decir si fue un error u otra cosa. En Argentina era muy fácil cometer un error, también porque estaba mojado. Yo también estuve a punto de caerme, aunque estaba muy concentrado. Hoy en seco era muy muy fuerte, pero el viento también era importante. No lo sé, tendría que ver la caída y no puedo responder a eso", finalizó.