Morbidelli: "Todo funciona bien en mi cabeza"

La lesión de Franco Morbidelli "fue más seria de lo que parece", aseguró el propio corredor, que en una sesión privada de entrenamientos en Portimao, con una moto de calle, se golpeó con tanta violencia la cabeza contra el asfalto que perdió el conocimiento y tuvo un coágulo de sangre que le mantuvo dos días bajo estricta observación en un hospital del Algarve.

Afortunadamente, todo eso parece que quedó atrás y después de más de un mes de descanso y de perderse toda la pretemporada, por fin este viernes ha podido subirse, por primera vez, a la Ducati GP24 del equipo Pramac.

"Volver a subir a una MotoGP fue una experiencia después de tanto tiempo", reconoció el corredor romano al final de la jornada.

Siendo su primer día de trabajo del año y primera vez al manillar de un Ducati tras cinco año con una Yamaha, Morbidelli acabó, lógicamente, último en la hoja de tiempos en la sesión de la mañana (1.54.749) en seco, mientras que por la tarde en mojado fue 17º tras completar hasta 16 vueltas, el que más de toda la parrilla.

"Por la mañana, en 15 vueltas me puse a rodar en buenos tiempo, si no miras a los de arriba", explicó.

Sobre la lesión y el golpe que recibió, Morbidelli siente que todo está bien.

"Todo funciona bien en mi cabeza y ya estoy en modo recuperación del tiempo que me separa de los primeros", es ahora esa su preocupación.

La inoportuna lluvia fue, para Morbidelli, un regalo, ya que le ofreció una sesión sin agresividad, rodando con tranquilidad y cogiendo sensaciones.

"La sesión en mojado me sirvió para rodar a ritmo suave, que es lo que me hace falta. Necesito vueltas, porque he dado muy pocas. Este sábado seguiré con mi curva de aprendizaje", valoró.

Un problema de la grave caída que sufrió Franco, es que no ha podido trabajar a fondo el físico de cara al arranque del curso.

"Veremos cómo va la carrera, pero después de este fin de semana espero poder comenzar a trabajar más fisicamente", zanjó el de Pramac.