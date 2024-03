Quartararo esperaba más en el arranque del GP de Qatar de MotoGP

Fabio Quartararo era consciente de que el inicio de la campaña 2024 de MotoGP en Qatar podía costarle, después de una pretemporada que evidenció que la nueva Yamaha había mejorado, pero no lo suficiente como para estar en una posición competitiva. Sin embargo, el primer día de clase en el Circuito Internacional de Losail fue peor de lo esperado.

En un inusual viernes, en el que la Práctica se sustituyó por el FP2 a causa de la lluvia, el francés fue 19º en la FP1 de la tarde, con un crono de 1:53.837 que le dejó a más de un segundo de Jorge Martín, mientras que en el entreno nocturno acabó 14º, con un registro de 2:08.702 que se quedó a dos segundos del mejor, conseguido por Marc Márquez.

Así, al término de la jornada, Quartararo explicó a los medios, entre los que se encontraba Motorsport.com, que no esperaba estar tan lejos del resto después de los últimos ensayos invernales, especialmente en los primeros entrenos libres.

"No esperaba sufrir tanto en los Libres 1", empezó diciendo el 'Diablo'. "Sabemos que en los tests el agarre es siempre muy alto, y para nosotros era especialmente bajo, pero mirando el tiempo de vuelta de los demás, parece que realmente no sufren. Así que no espero sufrir mucho, aunque probamos algo en la FP1 que realmente no funcionó, pero espero sentirme un poco mejor".

Quartararo volvió a incidir en el gran fallo de la M1, que la casa de Iwata ya tiene identificado: "Sabemos el problema, pero no lo entendemos. Sabemos cuál es y dónde tenemos que mejorar, pero no sabemos cómo hacerlo. Básicamente, el problema es que, en condiciones de baja adherencia, en seco o en mojado, nos cuesta mucho más de lo esperado".

El galo también confirmó que Yamaha no tiene ninguna gran mejora con respecto al test de Qatar, mientras que siguen trabajando en el set-up base de la moto: "No tenemos ninguna gran actualización. Tenemos alguna pequeña cosa que sí es una actualización respecto al test, pero no es algo loco. No es algo que realmente ayude. Pero sabemos que nuestra moto es bastante pesada y es algo para bajar un poco de peso".

"Probamos algo en cuanto a la base y por desgracia fue peor. Pero todavía tenemos alguna idea para mañana por la mañana, para tratar de mejorar estas sensaciones. Pero es extraño estar probando aún algunos reglajes después de dos días de pruebas en esta pista", siguió.

Finalmente, sobre qué esperaba para este viernes, el #20 fue claro: "Esperaba ver el tiempo por vuelta de los demás. Quiero decir, en términos de ritmo, en el test, yo no era el mejor pero no estaba tan mal. Pero hoy hemos estado realmente mal, no nos sentimos cómodos y por eso espero algo mejor", finalizó.