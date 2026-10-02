Moto2 en Motegi - David Alonso lidera el viernes con récord - Resultados y resumen

Durante el Gran Premio de Japón de MotoGP, el circuito de Motegi Mobility Resort acoge la decimosexta ronda de la temporada 2026 de Moto2, y en este enlace iremos actualizando los resultados, resúmenes y horarios de cada sesión en el arranque de la gira asiática.

Práctica de Moto2 en Motegi

La Práctica de Moto2 del Gran Premio de Japón comenzó con Izan Guevara marcando el primer crono de referencia, un 1:37.567 que le posicionó delante de Filip Salac, y con una caída sin consecuencias, del turco Deniz Öncü en la curva 2 del circuito de Motegi.

Aunque los cronos no se movieron mucho en la primera parte de la sesión, sí hubo que lamentar alguna otra caída, como la de Celestino Vietti en la curva 3 del trazado japonés, que afortunadamente no le supuso problemas físicos. Después, siguió sus pasos otro de los italianos de la parrilla, Tony Arbolino, en la curva 9.

Los tiempos no se mejoraron hasta la segunda mitad de la sesión, aunque no fue hasta el último minuto cuando se mejoró lo que había hecho Guevara al principio de la sesión. David Alonso se plantó en 1:47.508, crono con el que batió el récord de la pista para ocupar la primera posición este viernes.

Quien acabó segundo fue el líder de la general, Manu González. El madrileño bajó al 1:47.541, para quedarse a 33 milésimas del corredor del Aspar Team y superando por 27 a Guevara, que cerró el Top 3.

Por detrás, el pase a la Q2 se completó con Tony Arbolino, Dani Holgado, Filip Salac, Adrián Huertas, que sufrió una caída junto a Taiyo Furusato en la salida de la curva 10 con la bandera a cuadros ya mostrada (y con el nipón quedando en medio de la pista, aunque por suerte no hubo que lamentar nada), Alonso López, Ayumu Sasaki, Senna Agius, Iván Ortolá, Deniz Öncü, José Antonio Rueda y Dani Muñoz. En los últimos minutos hubo otra caída de Mario Aji, bastante fuerte pero sin consecuencias.

Resultados de la Práctica de Moto2 en Motegi

FP1 de Moto2 en Motegi: Manu González empieza en cabeza

Justo después de los Libres 1 de Moto3 en Motegi, se disputó, de 02:50h a 03:30h de España (09:50h a 10:30h locales), la primera sesión de Moto2 de este fin de semana, que lideró el piloto que domina el campeonato, Manu González, con récord incluido.

Izan Guevara arrancó al frente, pero no había pasado más que diez minutos cuando Filip Salac rompió el récord de la pista. Zonta van den Goorbergh se cayó en la curva 11, y pronto empezó el mano a mano entre Daniel Holgado y Salac. El español detuvo el crono en 1:47.824 pero a los pocos segundos Salac estableció un 1:47.575.

Ivan Ortolá se fue al suelo, y cuando todo parecía que acabaría así, antes de la bandera a cuadros Manu González marcó un 1:47.551 que superaba en 23 milésimas a Salac.

Resultados de la FP1 de Moto2 en Motegi

FP2 de Moto2 en Motegi

La FP2, última sesión de entrenamientos de Moto3 en Motegi, se disputará el sábado de madrugada, a las 02:25 horas, hasta las 02:55.

Resultados de la FP2 de Moto2 en Motegi

No disputado

Clasificación de Moto2 en Motegi

La clasificación de Moto2 en Motegi será el sábado, 3 de octubre, por la mañana, con la Q1 de 06:40h a 06:55h, y la Q2 de 07:05h a 07:20h, tras lo que quedará definida la parrilla de salida para la carrera del domingo y conoceremos al autor de la pole.

Resultados de la clasificación de Moto2 en Motegi

No disputado

Carrera de Moto2 en Motegi

La carrera de Moto2 en Motegi será el domingo, 4 de octubre, a las 05:15 horas de la madrugada, a un total de 19 vueltas en el Gran Premio de Japón.

Resultados de la carrera de Moto2 en Motegi

No disputado

Tras lo ocurrido en Austria, Manu González sigue liderando la general de Moto2, pero por apenas 35.5 puntos sobre Izan Guevara.