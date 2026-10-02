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Resumen de la jornada
Moto2

Moto2 en Motegi - David Alonso lidera el viernes con récord - Resultados y resumen

Mira los resultados, resúmenes y horarios de cada sesión de Moto2 del Gran Premio de Japón 2026, en el circuito de Motegi.

Redacción Motorsport.com
Publicado:
David Alonso, Austria

Durante el Gran Premio de Japón de MotoGP, el circuito de Motegi Mobility Resort acoge la decimosexta ronda de la temporada 2026 de Moto2, y en este enlace iremos actualizando los resultados, resúmenes y horarios de cada sesión en el arranque de la gira asiática.

Recuerda:

Práctica de Moto2 en Motegi

La Práctica de Moto2 del Gran Premio de Japón comenzó con Izan Guevara marcando el primer crono de referencia, un 1:37.567 que le posicionó delante de Filip Salac, y con una caída sin consecuencias, del turco Deniz Öncü en la curva 2 del circuito de Motegi.

Aunque los cronos no se movieron mucho en la primera parte de la sesión, sí hubo que lamentar alguna otra caída, como la de Celestino Vietti en la curva 3 del trazado japonés, que afortunadamente no le supuso problemas físicos. Después, siguió sus pasos otro de los italianos de la parrilla, Tony Arbolino, en la curva 9.

 

Los tiempos no se mejoraron hasta la segunda mitad de la sesión, aunque no fue hasta el último minuto cuando se mejoró lo que había hecho Guevara al principio de la sesión. David Alonso se plantó en 1:47.508, crono con el que batió el récord de la pista para ocupar la primera posición este viernes.

Quien acabó segundo fue el líder de la general, Manu González. El madrileño bajó al 1:47.541, para quedarse a 33 milésimas del corredor del Aspar Team y superando por 27 a Guevara, que cerró el Top 3.

Por detrás, el pase a la Q2 se completó con Tony Arbolino, Dani Holgado, Filip Salac, Adrián Huertas, que sufrió una caída junto a Taiyo Furusato en la salida de la curva 10 con la bandera a cuadros ya mostrada (y con el nipón quedando en medio de la pista, aunque por suerte no hubo que lamentar nada), Alonso López, Ayumu Sasaki, Senna Agius, Iván Ortolá, Deniz Öncü, José Antonio Rueda y Dani Muñoz. En los últimos minutos hubo otra caída de Mario Aji, bastante fuerte pero sin consecuencias.

 

Resultados de la Práctica de Moto2 en Motegi

FiP

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Spain D. Alonso CFMOTO Power Electronics Aspar Team 80 Kalex Moto2 18

1'47.508

   160.765  
2 Spain M. González Liqui Moly Dynavolt Intact GP 18 Kalex Moto2 19

+0.033

1'47.541

 0.033 160.716  
3 Spain I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 28 Boscoscuro B-26 15

+0.060

1'47.568

 0.027 160.676  
4 Italy T. Arbolino Fantic Racing 14 Kalex Moto2 15

+0.093

1'47.601

 0.033 160.626  
5 Spain D. Holgado CFMOTO Power Electronics Aspar Team 96 Kalex Moto2 19

+0.151

1'47.659

 0.058 160.540  
6 Czech Republic F. Salac OnlyFans American Racing Team 12 Kalex Moto2 17

+0.156

1'47.664

 0.005 160.532  
7 Spain A. Huertas Italtrans Racing Team 99 Kalex Moto2 15

+0.422

1'47.930

 0.266 160.137  
8 Spain A. López ITALJET Gresini Moto2 21 Kalex Moto2 15

+0.431

1'47.939

 0.009 160.123  
9 Japan A. Sasaki Momoven Idrofoglia RW Racing Team 71 Kalex Moto2 12

+0.478

1'47.986

 0.047 160.054  
10 Australia S. Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP 81 Kalex Moto2 18

+0.510

1'48.018

 0.032 160.006  
Ver resultados

FP1 de Moto2 en Motegi: Manu González empieza en cabeza

Justo después de los Libres 1 de Moto3 en Motegi, se disputó, de 02:50h a 03:30h de España (09:50h a 10:30h locales), la primera sesión de Moto2 de este fin de semana, que lideró el piloto que domina el campeonato, Manu González, con récord incluido.

Izan Guevara arrancó al frente, pero no había pasado más que diez minutos cuando Filip Salac rompió el récord de la pista. Zonta van den Goorbergh se cayó en la curva 11, y pronto empezó el mano a mano entre Daniel Holgado y Salac. El español detuvo el crono en 1:47.824 pero a los pocos segundos Salac estableció un 1:47.575.

Ivan Ortolá se fue al suelo, y cuando todo parecía que acabaría así, antes de la bandera a cuadros Manu González marcó un 1:47.551 que superaba en 23 milésimas a Salac.

Resultados de la FP1 de Moto2 en Motegi

FP1

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Spain M. González Liqui Moly Dynavolt Intact GP 18 Kalex Moto2 17

1'47.551

   160.701 264
2 Czech Republic F. Salac OnlyFans American Racing Team 12 Kalex Moto2 17

+0.023

1'47.574

 0.023 160.667 263
3 Spain D. Alonso CFMOTO Power Electronics Aspar Team 80 Kalex Moto2 18

+0.146

1'47.697

 0.123 160.483 263
4 Spain D. Holgado CFMOTO Power Electronics Aspar Team 96 Kalex Moto2 18

+0.273

1'47.824

 0.127 160.294 260
5 Italy T. Arbolino Fantic Racing 14 Kalex Moto2 16

+0.300

1'47.851

 0.027 160.254 264
6 Spain I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 28 Boscoscuro B-26 9

+0.399

1'47.950

 0.099 160.107 264
7 Turkey D. Öncü Elf Marc VDS Racing Team 53 Boscoscuro B-26 18

+0.423

1'47.974

 0.024 160.071 264
8 Australia S. Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP 81 Kalex Moto2 17

+0.444

1'47.995

 0.021 160.040 260
9 Belgium B. Baltus Fantic Racing 7 Kalex Moto2 18

+0.509

1'48.060

 0.065 159.944 261
10 Spain I. Ortola QJMOTOR - FRINSA - MSI 4 Kalex Moto2 14

+0.535

1'48.086

 0.026 159.906 261
Ver resultados

FP2 de Moto2 en Motegi

La FP2, última sesión de entrenamientos de Moto3 en Motegi, se disputará el sábado de madrugada, a las 02:25 horas, hasta las 02:55.

Resultados de la FP2 de Moto2 en Motegi

No disputado

Clasificación de Moto2 en Motegi

La clasificación de Moto2 en Motegi será el sábado, 3 de octubre, por la mañana, con la Q1 de 06:40h a 06:55h, y la Q2 de 07:05h a 07:20h, tras lo que quedará definida la parrilla de salida para la carrera del domingo y conoceremos al autor de la pole.

Resultados de la clasificación de Moto2 en Motegi

No disputado

Carrera de Moto2 en Motegi

La carrera de Moto2 en Motegi será el domingo, 4 de octubre, a las 05:15 horas de la madrugada, a un total de 19 vueltas en el Gran Premio de Japón.

Resultados de la carrera de Moto2 en Motegi

No disputado

Así está va campeonato de Moto2 antes de Motegi

Tras lo ocurrido en Austria, Manu González sigue liderando la general de Moto2, pero por apenas 35.5 puntos sobre Izan Guevara.

Pos Piloto Puntos
1 SpainM. GonzálezLiqui Moly Dynavolt Intact GP 245.5
2 SpainI. GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 210
3 SpainI. OrtolaQJMOTOR - FRINSA - MSI 168.5
4 SpainD. AlonsoCFMOTO Power Electronics Aspar Team 155
5 AustraliaS. AgiusLiqui Moly Dynavolt Intact GP 149
6 SpainD. HolgadoCFMOTO Power Electronics Aspar Team 146
7 Czech RepublicF. SalacOnlyFans American Racing Team 128
8 ItalyC. Vietti RamusSpeedRS Team 123
9 SpainA. LópezITALJET Gresini Moto2 110.5
10 NetherlandsC. VeijerAjo Motorsport 75.5
11
D. MuñozItaltrans Racing Team
 68
12 SpainA. EscrigKLINT Forward Factory Team 63
13 BelgiumB. BaltusFantic Racing 60
14 ItalyT. ArbolinoFantic Racing 55.5
15 United StatesJ. RobertsOnlyFans American Racing Team 44
16 TurkeyD. ÖncüElf Marc VDS Racing Team 38.5
17 SpainA. HuertasItaltrans Racing Team 37
18
J. Antonio RuedaAjo Motorsport
 31
19
L. LunettaSpeedRS Team
 23
20 JapanA. SasakiMomoven Idrofoglia RW Racing Team 19
21
A. FerrándezBLU CRU Pramac Yamaha Moto2
 17.5
22 SpainA. CanetElf Marc VDS Racing Team 17.5
23 JapanT. FurusatoIdemitsu Honda Team Asia 15
24 NetherlandsZ. van den GoorberghMomoven Idrofoglia RW Racing Team 12
25 SpainS. Garcia DolsITALJET Gresini Moto2 11
26
Á. PiquerasQJMOTOR - FRINSA - MSI
 4
27 IndonesiaM. AjiIdemitsu Honda Team Asia 3
28 SpainM. RamírezKLINT Forward Factory Team  
29
X. ZurutuzaKLINT Forward Factory Team
  
30
O. UnaiQJMOTOR - FRINSA - MSI
  
31 SpainJ. NavarroFantic Racing  
32 ItalyD. FoggiaSpeedRS Team  
33
J. RoulstoneIdemitsu Honda Team Asia
  
34
M. PawelecAGR Team Fusport
  

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