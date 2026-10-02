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Márquez manda en Motegi para empezar

Marc Márquez fue el piloto más rápido del estreno en Motegi, el escenario en el que el año pasado se proclamó campeón, en una sesión marcada por una pista muy delicada que terminó de la peor manera para Takaaki Nakagami.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Editado:
Marc Márquez, Ducati Team

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

La lluvia caída durante la mayor parte de la noche y que se alargó durante la mañana dejó la superficie del circuito, reasfaltada recientemente, en unas condiciones muy propicias para salir volando. Eso es, precisamente, lo que hizo Takaaki Nakagami nada más salir a la pista por primera vez, en el que, muy probablemente, fuera a ser su última aparición como wild card –el año que viene se prohíben por reglamento–. El japonés salió catapultado de su Honda en la curva previa al túnel, y se estrelló contra el suelo por la parte superior de su espalda, con la mala suerte de que se fracturó la clavícula izquierda.

 

Muy probablemente, la caída del probador de Honda hizo que el resto de corredores se lo tomaran con más calma de lo habitual y salieran a rodar más tarde, concentrándose casi toda la actividad en la segunda mitad del entrenamiento.

En condiciones cambiantes y con el cemento deslizante, pocos son los que pueden medirse en corto a Marc Márquez, que lideró esta toma de contacto después de mantener un toma y daca en la parte alta de la tabla de tiempos con Jorge Martín, que finalmente finalizó el segundo, a una décima del actual campeón. El tercero más rápido, a solo 34 milésimas del madrileño, fue Marco Bezzecchi, que cerró un trío de cabeza que refleja perfectamente la pelea por el Mundial, a falta de siete paradas del calendario por disputarse. 

Alex Márquez firmó el cuarto mejor registro, a dos décimas y media de su hermano mayor, mientras que Johann Zarco terminó el quinto y como el mejor de entre los representantes de Honda, que comenzó de la peor manera el fin de semana más relevante del año. Fabio Quartararo se las apañó para sacar tajada de un asfalto muy caprichoso y se colocó el sexto, la mejor noticia para Yamaha en la que también es su cita de casa, mientras que Raúl Fernández fue el séptimo más veloz, ya a casi seis décimas de Márquez.

En el escenario en el que logró su último triunfo hasta el momento, hace ahora justo un año, Pecco Bagnaia finalizó el octavo, a la vez que Fabio Di Giannantonio (noveno) y Pedro Acosta (décimo) cerraron un top ten bastante apretado dadas las circunstancias, con solo un margen de siete décimas entre el primero y el décimo. 

Por detrás, llamó la atención la 13ª posición de Ai Ogura, el peor colocado de entre el despliegue de Aprilia, y la 18ª de Maverick Viñales, que reaparece después de causar baja en las últimas cinco citas, y que superó a Enea Bastianini, su compañero en Tech3.

Resultados de los Libres 1 del GP de Japón de MotoGP 2026 en Motegi

FP1

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 10

1'44.073

   166.071  
2 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 14

+0.099

1'44.172

 0.099 165.914  
3 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 13

+0.133

1'44.206

 0.034 165.859  
4 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 14

+0.261

1'44.334

 0.128 165.656  
5 France J. Zarco LCR 5 Honda 14

+0.339

1'44.412

 0.078 165.532  
6 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 11

+0.431

1'44.504

 0.092 165.386  
7 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 14

+0.589

1'44.662

 0.158 165.137  
8 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 13

+0.613

1'44.686

 0.024 165.099  
9 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 12

+0.683

1'44.756

 0.070 164.989  
10 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 11

+0.711

1'44.784

 0.028 164.945  
11 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 11

+0.792

1'44.865

 0.081 164.817  
12 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 11

+1.002

1'45.075

 0.210 164.488  
13 Japan A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 12

+1.009

1'45.082

 0.007 164.477  
14 Thailand S. Chantra Honda 15 Honda 21

+1.146

1'45.219

 0.137 164.263  
15 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 12

+1.282

1'45.355

 0.136 164.051  
16 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 19

+1.287

1'45.360

 0.005 164.043  
17 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 12

+1.347

1'45.420

 0.060 163.949  
18 Spain M. Viñales Tech3 12 KTM 13

+1.442

1'45.515

 0.095 163.802  
19 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 11

+1.468

1'45.541

 0.026 163.761  
20 Italy L. Marini Honda 10 Honda 10

+1.502

1'45.575

 0.034 163.709  
21 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 10

+1.800

1'45.873

 0.298 163.248  
22 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 15

+1.902

1'45.975

 0.102 163.091  
23 Japan T. Nakagami Honda 30 Honda 0

 

      
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