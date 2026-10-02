Márquez manda en Motegi para empezar
Marc Márquez fue el piloto más rápido del estreno en Motegi, el escenario en el que el año pasado se proclamó campeón, en una sesión marcada por una pista muy delicada que terminó de la peor manera para Takaaki Nakagami.
Marc Márquez, Ducati Team
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
La lluvia caída durante la mayor parte de la noche y que se alargó durante la mañana dejó la superficie del circuito, reasfaltada recientemente, en unas condiciones muy propicias para salir volando. Eso es, precisamente, lo que hizo Takaaki Nakagami nada más salir a la pista por primera vez, en el que, muy probablemente, fuera a ser su última aparición como wild card –el año que viene se prohíben por reglamento–. El japonés salió catapultado de su Honda en la curva previa al túnel, y se estrelló contra el suelo por la parte superior de su espalda, con la mala suerte de que se fracturó la clavícula izquierda.
Muy probablemente, la caída del probador de Honda hizo que el resto de corredores se lo tomaran con más calma de lo habitual y salieran a rodar más tarde, concentrándose casi toda la actividad en la segunda mitad del entrenamiento.
En condiciones cambiantes y con el cemento deslizante, pocos son los que pueden medirse en corto a Marc Márquez, que lideró esta toma de contacto después de mantener un toma y daca en la parte alta de la tabla de tiempos con Jorge Martín, que finalmente finalizó el segundo, a una décima del actual campeón. El tercero más rápido, a solo 34 milésimas del madrileño, fue Marco Bezzecchi, que cerró un trío de cabeza que refleja perfectamente la pelea por el Mundial, a falta de siete paradas del calendario por disputarse.
Alex Márquez firmó el cuarto mejor registro, a dos décimas y media de su hermano mayor, mientras que Johann Zarco terminó el quinto y como el mejor de entre los representantes de Honda, que comenzó de la peor manera el fin de semana más relevante del año. Fabio Quartararo se las apañó para sacar tajada de un asfalto muy caprichoso y se colocó el sexto, la mejor noticia para Yamaha en la que también es su cita de casa, mientras que Raúl Fernández fue el séptimo más veloz, ya a casi seis décimas de Márquez.
En el escenario en el que logró su último triunfo hasta el momento, hace ahora justo un año, Pecco Bagnaia finalizó el octavo, a la vez que Fabio Di Giannantonio (noveno) y Pedro Acosta (décimo) cerraron un top ten bastante apretado dadas las circunstancias, con solo un margen de siete décimas entre el primero y el décimo.
Por detrás, llamó la atención la 13ª posición de Ai Ogura, el peor colocado de entre el despliegue de Aprilia, y la 18ª de Maverick Viñales, que reaparece después de causar baja en las últimas cinco citas, y que superó a Enea Bastianini, su compañero en Tech3.
Resultados de los Libres 1 del GP de Japón de MotoGP 2026 en Motegi
FP1
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Velocidad Punta
|1
|M. Márquez Ducati
|93
|Ducati
|10
|
1'44.073
|166.071
|2
|J. Martín Aprilia
|89
|Aprilia
|14
|
+0.099
1'44.172
|0.099
|165.914
|3
|M. Bezzecchi Aprilia
|72
|Aprilia
|13
|
+0.133
1'44.206
|0.034
|165.859
|4
|A. Márquez Gresini
|73
|Ducati
|14
|
+0.261
1'44.334
|0.128
|165.656
|5
|J. Zarco LCR
|5
|Honda
|14
|
+0.339
1'44.412
|0.078
|165.532
|6
|F. Quartararo Yamaha
|20
|Yamaha
|11
|
+0.431
1'44.504
|0.092
|165.386
|7
|R. Fernández Trackhouse
|25
|Aprilia
|14
|
+0.589
1'44.662
|0.158
|165.137
|8
|P. Bagnaia Ducati
|63
|Ducati
|13
|
+0.613
1'44.686
|0.024
|165.099
|9
|F. Di Giannantonio VR46
|49
|Ducati
|12
|
+0.683
1'44.756
|0.070
|164.989
|10
|P. Acosta KTM
|37
|KTM
|11
|
+0.711
1'44.784
|0.028
|164.945
|11
|D. Moreira LCR
|11
|Honda
|11
|
+0.792
1'44.865
|0.081
|164.817
|12
|F. Morbidelli VR46
|21
|Ducati
|11
|
+1.002
1'45.075
|0.210
|164.488
|13
|A. Ogura Trackhouse
|79
|Aprilia
|12
|
+1.009
1'45.082
|0.007
|164.477
|14
|S. Chantra Honda
|15
|Honda
|21
|
+1.146
1'45.219
|0.137
|164.263
|15
|F. Aldeguer Gresini
|54
|Ducati
|12
|
+1.282
1'45.355
|0.136
|164.051
|16
|T. Razgatlioglu Pramac
|7
|Yamaha
|19
|
+1.287
1'45.360
|0.005
|164.043
|17
|B. Binder KTM
|33
|KTM
|12
|
+1.347
1'45.420
|0.060
|163.949
|18
|M. Viñales Tech3
|12
|KTM
|13
|
+1.442
1'45.515
|0.095
|163.802
|19
|E. Bastianini Tech3
|23
|KTM
|11
|
+1.468
1'45.541
|0.026
|163.761
|20
|L. Marini Honda
|10
|Honda
|10
|
+1.502
1'45.575
|0.034
|163.709
|21
|A. Rins Yamaha
|42
|Yamaha
|10
|
+1.800
1'45.873
|0.298
|163.248
|22
|J. Miller Pramac
|43
|Yamaha
|15
|
+1.902
1'45.975
|0.102
|163.091
|23
|T. Nakagami Honda
|30
|Honda
|0
|
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