Moto3 en Motegi - Morelli lidera un viernes con muchas caídas - Resultados y resumen
Todos los resultados y todo lo ocurrido en Moto3 en el Gran Premio de Japón 2026, con Quiles pudiendo ser campeón en Motegi: horarios, resumen y resultados de todas las sesiones.
El circuito de Motegi acoge la decimosexta ronda de la temporada 2026 de Moto3, el Gran Premio de Japón, prueba en la que Maximo Quiles tendrá su primera oportunidad de ser campeón del mundo, si logra aún más ventaja, ya de por sí superior a los 100 puntos, sobre sus rivales. Si no, deberá esperar al próximo GP de Indonesia. Aquí podrás ver los resultados, resúmenes y horarios de cada sesión de Moto3 de este fin de semana.
Práctica de Moto3 en Motegi
La Práctica de Moto3 en Motegi empezó bastante movida, con caídas en los primeros minutos de la sesión. El primero en acabar en el asfalto fue Ruche Moodley, al perder el control de su moto en la curva 9, aunque afortunadamente no tuvo que lamentar nada. Lo mismo le ocurrió a David Almansa, que unos instantes después, en la curva 7, experimentó su tercera caída del día, algo inusual para un piloto que no suele caerse.
A 22 minutos del final llegó otro accidente, en este caso del líder del Mundial, Máximo Quiles, que busca el título este fin de semana. El murciano se cayó en la curva 3, al cerrársele la moto de delante. También acabó sin ningún daño físico, por suerte. Un minuto después, de igual manera terminó en la grava otro de los pilotos españoles, Adrián Cruces, en la curva 1.
En cuanto a tiempos, David Muñoz ocupó la primera posición en la primera mitad de la sesión, con un tiempo de 1:55.561, con el que superó por dos décimas a Quiles, con el local Yamanaka tercero y Álvaro Carpe cuarto. Precisamente, Carpe saltó a la primera posición antes de que empezaran los 'time attack', con un crono de 1:55.419, mientras que Adrián Fernández se coló entre Muñoz y Quiles.
Los últimos minutos trajeron consigo más caídas, primero de David Muñoz, que se accidentó de manera muy similar a la de su compañero en el IntactGP, David Almansa, a 6 minutos del final. También fue sin mayores daños. Más aparatosa fue la de Hakim Danish, en la curva 14, con su moto saliendo volando, aunque el malasio pudo evitar que la máquina le impactara. Eddie O'Shea también se cayó, en las curvas 7 y 8.
Mientras tanto, Brian Uriarte se colocó en primera posición, con un tiempo de 1:55.364, aunque Ryusei Yamanaka le superó después por la mínima, con un 1:55.296. El japonés quería repetir lo que había hecho por la mañana, pero no pudo dominar la jornada del viernes, puesto que Marco Morelli se sacó en su vuelta definitiva el mejor tiempo del día, un 1:55.280.
Así, Morelli, Yamanaka y Uriarte superaron a Álvaro Carpe, cuarto a pesar de una caída en la curva 3 que estuvo a punto de ser un 'highside', saliendo por orejas, aunque no llegó a tanto. No fue el último accidente del día, puesto que Scott Ogden sufrió otro en el primer viraje, y Jesús Ríos también se cayó en la curva 9.
El resto del pase a la Q2 lo completaron Valentín Perrone, Máximo Quiles, sexto a más de dos décimas de la cabeza, David Muñoz, Veda Pratama, Matteo Bertelle, David Almansa (que cerró el Top 10), Adrián Fernández, Joel Esteban, Joel Kelso y Adrián Cruces.
Resultados de la Práctica de Moto3 en Motegi
FiP
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Velocidad Punta
|1
|
M. Morelli CFMOTO Aspar Team
|97
|KTM
|15
|
1'55.280
|149.927
|2
|R. Yamanaka MT Helmets - MSI
|6
|KTM
|12
|
+0.016
1'55.296
|0.016
|149.906
|3
|
B. Uriarte KTM
|51
|KTM
|16
|
+0.084
1'55.364
|0.068
|149.817
|4
|
Á. Carpe KTM
|83
|KTM
|14
|
+0.113
1'55.393
|0.029
|149.780
|5
|
V. Perrone Red Bull KTM Tech 3
|73
|KTM
|14
|
+0.132
1'55.412
|0.019
|149.755
|6
|
M. Quiles CFMOTO Aspar Team
|28
|KTM
|11
|
+0.229
1'55.509
|0.097
|149.629
|7
|D. Muñoz Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|64
|KTM
|8
|
+0.281
1'55.561
|0.052
|149.562
|8
|
V. Pratama Idemitsu Honda Team Asia
|9
|Honda
|14
|
+0.317
1'55.597
|0.036
|149.515
|9
|M. Bertelle LEVELUP - MTA
|18
|KTM
|15
|
+0.336
1'55.616
|0.019
|149.491
|10
|
D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|22
|KTM
|10
|
+0.350
1'55.630
|0.014
|149.473
|Ver resultados
FP1 de Moto3 en Motegi: Yanamaka empieza como protagonista
En una FP1 que se disputó de 02:00h a 02:35h de España (de 09:00h a 09:35h locales), Ryusei Yanamaka dio la sorpresa con el mejor tiempo, por delante de David Muñoz, en una sesión complicada y que amenazó la lluvia.
De hecho David Almansa sufrió dos caídas (y casi una tercera), afortunadamente sin grandes consecuencias, en una FP1 donde el líder del campeonato Máximo Quiles, con todas las miradas puestas sobre él, se lo tomó con calma y terminó quinto.
Muñoz lideraba cuando a falta de un minuto Ryusei Yamanaka marcó el 1:55.676 definitivo que batía al español por 33 milésimas.
Además de Almansa, el otro piloto que puede posponer el alirón, Álvaro Carpe, terminó tercero, aunque ya a más de dos décimas del nipón.
Resultados de la FP1 de Moto3 en Motegi
FP1
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Velocidad Punta
|1
|R. Yamanaka MT Helmets - MSI
|6
|KTM
|13
|
1'55.676
|149.413
|220
|2
|D. Muñoz Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|64
|KTM
|10
|
+0.033
1'55.709
|0.033
|149.371
|225
|3
|
Á. Carpe KTM
|83
|KTM
|14
|
+0.233
1'55.909
|0.200
|149.113
|225
|4
|
V. Perrone Red Bull KTM Tech 3
|73
|KTM
|14
|
+0.235
1'55.911
|0.002
|149.110
|224
|5
|
M. Quiles CFMOTO Aspar Team
|28
|KTM
|13
|
+0.456
1'56.132
|0.221
|148.827
|223
|6
|
A. Fernández González Leopard Racing
|31
|Honda
|13
|
+0.457
1'56.133
|0.001
|148.825
|220
|7
|
J. Esteban LEVELUP - MTA
|78
|KTM
|13
|
+0.531
1'56.207
|0.074
|148.731
|224
|8
|
D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|22
|KTM
|9
|
+0.589
1'56.265
|0.058
|148.656
|221
|9
|S. Ogden CIP
|19
|KTM
|14
|
+0.683
1'56.359
|0.094
|148.536
|223
|10
|
M. Morelli CFMOTO Aspar Team
|97
|KTM
|14
|
+0.793
1'56.469
|0.110
|148.396
|223
|Ver resultados
FP2 de Moto3 en Motegi
La FP2, última sesión de entrenamientos de Moto3 en Motegi, abrirá el sábado del Gran Premio de Japón, disputándose de 01:40 a 02:10 de la mañana en España.
Resultados de la FP2 de Moto3 en Motegi
No disputado
Clasificación de Moto3 en Motegi
La clasificación de Moto3 en Motegi será el sábado, 3 de octubre, en plena madrugada en nuestro país. Empezará con la Q1, de 05:45h a 06:00h, mientras que la Q2 será de 06:10h a 06:25h, para decidir la pole y dejar formada la parrilla de salida para la carrera.
Resultados de la clasificación de Moto3 en Motegi
No disputado
Carrera de Moto3 en Motegi
La carrera de Moto3 en Motegi será el domingo, 4 de octubre, a las 04:00 horas de la madrugada en España, a 17 vueltas. Máximo Quiles será campeón si aventaja en 19 puntos a Álvaro Carpe, y en 18 a David Almansa y Brian Uriarte.
Resultados de la carrera de Moto3 en Motegi
No disputado
Así está el campeonato de Moto3 antes de Motegi
|Pos
|Piloto
|Puntos
|1
|
M. QuilesCFMOTO Aspar Team
|306
|20/2
|25
|20/2
|25/1
|25/1
|25/1
|5/11
|25/1
|16/3
|25/1
|20/2
|-
|25/1
|25/1
|25/1
|2
|
Á. CarpeKTM
|175
|13/4
|13
|16/3
|13/4
|-
|20/2
|20/2
|16/3
|10/6
|-
|5/11
|20/2
|13/4
|-
|16/3
|3
|
D. AlmansaLiqui Moly Dynavolt Intact GP
|174
|25/1
|-
|-
|9/7
|9/7
|13/4
|-
|20/2
|13/4
|20/2
|-
|25/1
|20/2
|20/2
|-
|4
|
B. UriarteKTM
|174
|10/6
|6
|10/6
|6/10
|2/14
|-
|25/1
|13/4
|20/2
|10/6
|25/1
|-
|11/5
|16/3
|20/2
|5
|
M. MorelliCFMOTO Aspar Team
|146
|9/7
|20
|5/11
|16/3
|4/12
|11/5
|3/13
|9/7
|9/7
|16/3
|13/4
|-
|16/3
|7/9
|8/8
|6
|
V. PerroneRed Bull KTM Tech 3
|118
|16/3
|9
|13/4
|10/6
|6/10
|6/10
|-
|-
|6/10
|13/4
|-
|16/3
|8/8
|11/5
|4/12
|7
|
H. DanishMT Helmets - MSI
|101
|-
|7
|4/12
|4/12
|7/9
|10/6
|16/3
|-
|25/1
|9/7
|4/12
|-
|4/12
|4/12
|7/9
|8
|
V. PratamaIdemitsu Honda Team Asia
|100
|11/5
|16
|-
|11/5
|16/3
|9/7
|8/8
|-
|11/5
|-
|8/8
|7/9
|-
|-
|3/13
|9
|M. BertelleLEVELUP - MTA
|86
|-
|-
|8/8
|-
|20/2
|4/12
|4/12
|1/15
|5/11
|2/14
|16/3
|6/10
|5/11
|13/4
|2/14
|10
|
A. CrucesCIP
|73
|4/12
|4
|9/7
|-
|10/6
|5/11
|-
|10/6
|4/12
|-
|-
|-
|10/6
|8/8
|9/7
|11
|
G. PiniLeopard Racing
|70
|-
|11
|25/1
|-
|11/5
|-
|1/15
|-
|-
|-
|1/15
|3/13
|7/9
|-
|11/5
|12
|
R. SalmelaRed Bull KTM Tech 3
|70
|-
|10
|11/5
|2/14
|-
|1/15
|-
|11/5
|-
|5/11
|11/5
|9/7
|-
|10/6
|-
|13
|
C. O'GormanSIC58 Squadra Corse
|69
|6/10
|8
|-
|5/11
|-
|8/8
|-
|7/9
|-
|6/10
|-
|4/12
|9/7
|6/10
|10/6
|14
|J. KelsoGRYD - Mlav Racing
|67
|3/13
|5
|-
|3/13
|-
|-
|7/9
|4/12
|8/8
|8/8
|2/14
|10/6
|3/13
|9/7
|5/11
|15
|
E. O'SheaGRYD - Mlav Racing
|65
|2/14
|2
|6/10
|-
|8/8
|7/9
|10/6
|-
|-
|1/15
|6/10
|8/8
|2/14
|-
|13/4
|16
|
A. Fernández GonzálezLeopard Racing
|59
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|13/4
|6/10
|2/14
|7/9
|10/6
|13/4
|6/10
|2/14
|-
|17
|
J. EstebanLEVELUP - MTA
|59
|8/8
|-
|-
|7/9
|13/4
|2/14
|11/5
|3/13
|-
|4/12
|-
|11/5
|-
|-
|-
|18
|D. MuñozLiqui Moly Dynavolt Intact GP
|52
|7/9
|-
|-
|20/2
|-
|16/3
|9/7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|
J. RíosRivacold Snipers Team
|49
|-
|-
|2/14
|8/8
|-
|-
|6/10
|8/8
|-
|11/5
|9/7
|5/11
|-
|-
|-
|20
|R. YamanakaMT Helmets - MSI
|31
|-
|3
|-
|-
|5/11
|3/13
|-
|-
|1/15
|3/13
|7/9
|-
|-
|3/13
|6/10
|21
|S. OgdenCIP
|30
|5/11
|-
|7/9
|1/15
|-
|-
|2/14
|5/11
|7/9
|-
|-
|-
|1/15
|1/15
|1/15
|22
|
D. GonzálezLiqui Moly Dynavolt Intact GP
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2/14
|-
|5/11
|-
|23
|
M. UriarteLiqui Moly Dynavolt Intact GP
|6
|-
|-
|3/13
|-
|-
|-
|-
|-
|3/13
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|24
|
C. BuchananCode Motorsports
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2/14
|-
|-
|3/13
|-
|-
|-
|-
|25
|
L. RammerstorferSIC58 Squadra Corse
|4
|1/15
|-
|-
|-
|3/13
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|26
|
Z. MitaniIdemitsu Honda Team Asia
|2
|-
|1
|-
|-
|1/15
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|27
|
R. MoodleyCode Motorsports
|1
|-
|-
|1/15
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|28
|
K. SinghapongIdemitsu Honda Team Asia
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1/15
|-
|-
|-
|29
|
N. Fabio CarraroRivacold Snipers Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|30
|
L. AbruzzoCode Motorsports
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|31
|
E. GutierrezCode Motorsports
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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