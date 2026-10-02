Moto3 en Motegi - Morelli lidera un viernes con muchas caídas - Resultados y resumen

El circuito de Motegi acoge la decimosexta ronda de la temporada 2026 de Moto3, el Gran Premio de Japón, prueba en la que Maximo Quiles tendrá su primera oportunidad de ser campeón del mundo, si logra aún más ventaja, ya de por sí superior a los 100 puntos, sobre sus rivales. Si no, deberá esperar al próximo GP de Indonesia. Aquí podrás ver los resultados, resúmenes y horarios de cada sesión de Moto3 de este fin de semana.

Práctica de Moto3 en Motegi

La Práctica de Moto3 en Motegi empezó bastante movida, con caídas en los primeros minutos de la sesión. El primero en acabar en el asfalto fue Ruche Moodley, al perder el control de su moto en la curva 9, aunque afortunadamente no tuvo que lamentar nada. Lo mismo le ocurrió a David Almansa, que unos instantes después, en la curva 7, experimentó su tercera caída del día, algo inusual para un piloto que no suele caerse.

A 22 minutos del final llegó otro accidente, en este caso del líder del Mundial, Máximo Quiles, que busca el título este fin de semana. El murciano se cayó en la curva 3, al cerrársele la moto de delante. También acabó sin ningún daño físico, por suerte. Un minuto después, de igual manera terminó en la grava otro de los pilotos españoles, Adrián Cruces, en la curva 1.

En cuanto a tiempos, David Muñoz ocupó la primera posición en la primera mitad de la sesión, con un tiempo de 1:55.561, con el que superó por dos décimas a Quiles, con el local Yamanaka tercero y Álvaro Carpe cuarto. Precisamente, Carpe saltó a la primera posición antes de que empezaran los 'time attack', con un crono de 1:55.419, mientras que Adrián Fernández se coló entre Muñoz y Quiles.

Los últimos minutos trajeron consigo más caídas, primero de David Muñoz, que se accidentó de manera muy similar a la de su compañero en el IntactGP, David Almansa, a 6 minutos del final. También fue sin mayores daños. Más aparatosa fue la de Hakim Danish, en la curva 14, con su moto saliendo volando, aunque el malasio pudo evitar que la máquina le impactara. Eddie O'Shea también se cayó, en las curvas 7 y 8.

Mientras tanto, Brian Uriarte se colocó en primera posición, con un tiempo de 1:55.364, aunque Ryusei Yamanaka le superó después por la mínima, con un 1:55.296. El japonés quería repetir lo que había hecho por la mañana, pero no pudo dominar la jornada del viernes, puesto que Marco Morelli se sacó en su vuelta definitiva el mejor tiempo del día, un 1:55.280.

Así, Morelli, Yamanaka y Uriarte superaron a Álvaro Carpe, cuarto a pesar de una caída en la curva 3 que estuvo a punto de ser un 'highside', saliendo por orejas, aunque no llegó a tanto. No fue el último accidente del día, puesto que Scott Ogden sufrió otro en el primer viraje, y Jesús Ríos también se cayó en la curva 9.

El resto del pase a la Q2 lo completaron Valentín Perrone, Máximo Quiles, sexto a más de dos décimas de la cabeza, David Muñoz, Veda Pratama, Matteo Bertelle, David Almansa (que cerró el Top 10), Adrián Fernández, Joel Esteban, Joel Kelso y Adrián Cruces.

Resultados de la Práctica de Moto3 en Motegi

FiP Todas las estadísticas Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 M. Morelli CFMOTO Aspar Team 97 KTM 15 1'55.280 149.927 2 R. Yamanaka MT Helmets - MSI 6 KTM 12 +0.016 1'55.296 0.016 149.906 3 B. Uriarte KTM 51 KTM 16 +0.084 1'55.364 0.068 149.817 4 Á. Carpe KTM 83 KTM 14 +0.113 1'55.393 0.029 149.780 5 V. Perrone Red Bull KTM Tech 3 73 KTM 14 +0.132 1'55.412 0.019 149.755 6 M. Quiles CFMOTO Aspar Team 28 KTM 11 +0.229 1'55.509 0.097 149.629 7 D. Muñoz Liqui Moly Dynavolt Intact GP 64 KTM 8 +0.281 1'55.561 0.052 149.562 8 V. Pratama Idemitsu Honda Team Asia 9 Honda 14 +0.317 1'55.597 0.036 149.515 9 M. Bertelle LEVELUP - MTA 18 KTM 15 +0.336 1'55.616 0.019 149.491 10 D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP 22 KTM 10 +0.350 1'55.630 0.014 149.473

FP1 de Moto3 en Motegi: Yanamaka empieza como protagonista

En una FP1 que se disputó de 02:00h a 02:35h de España (de 09:00h a 09:35h locales), Ryusei Yanamaka dio la sorpresa con el mejor tiempo, por delante de David Muñoz, en una sesión complicada y que amenazó la lluvia.

De hecho David Almansa sufrió dos caídas (y casi una tercera), afortunadamente sin grandes consecuencias, en una FP1 donde el líder del campeonato Máximo Quiles, con todas las miradas puestas sobre él, se lo tomó con calma y terminó quinto.

Muñoz lideraba cuando a falta de un minuto Ryusei Yamanaka marcó el 1:55.676 definitivo que batía al español por 33 milésimas.

Además de Almansa, el otro piloto que puede posponer el alirón, Álvaro Carpe, terminó tercero, aunque ya a más de dos décimas del nipón.

Resultados de la FP1 de Moto3 en Motegi

FP1 Todas las estadísticas Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 R. Yamanaka MT Helmets - MSI 6 KTM 13 1'55.676 149.413 220 2 D. Muñoz Liqui Moly Dynavolt Intact GP 64 KTM 10 +0.033 1'55.709 0.033 149.371 225 3 Á. Carpe KTM 83 KTM 14 +0.233 1'55.909 0.200 149.113 225 4 V. Perrone Red Bull KTM Tech 3 73 KTM 14 +0.235 1'55.911 0.002 149.110 224 5 M. Quiles CFMOTO Aspar Team 28 KTM 13 +0.456 1'56.132 0.221 148.827 223 6 A. Fernández González Leopard Racing 31 Honda 13 +0.457 1'56.133 0.001 148.825 220 7 J. Esteban LEVELUP - MTA 78 KTM 13 +0.531 1'56.207 0.074 148.731 224 8 D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP 22 KTM 9 +0.589 1'56.265 0.058 148.656 221 9 S. Ogden CIP 19 KTM 14 +0.683 1'56.359 0.094 148.536 223 10 M. Morelli CFMOTO Aspar Team 97 KTM 14 +0.793 1'56.469 0.110 148.396 223

FP2 de Moto3 en Motegi

La FP2, última sesión de entrenamientos de Moto3 en Motegi, abrirá el sábado del Gran Premio de Japón, disputándose de 01:40 a 02:10 de la mañana en España.

Resultados de la FP2 de Moto3 en Motegi

No disputado

Clasificación de Moto3 en Motegi

La clasificación de Moto3 en Motegi será el sábado, 3 de octubre, en plena madrugada en nuestro país. Empezará con la Q1, de 05:45h a 06:00h, mientras que la Q2 será de 06:10h a 06:25h, para decidir la pole y dejar formada la parrilla de salida para la carrera.

Resultados de la clasificación de Moto3 en Motegi

No disputado

Carrera de Moto3 en Motegi

La carrera de Moto3 en Motegi será el domingo, 4 de octubre, a las 04:00 horas de la madrugada en España, a 17 vueltas. Máximo Quiles será campeón si aventaja en 19 puntos a Álvaro Carpe, y en 18 a David Almansa y Brian Uriarte.

Resultados de la carrera de Moto3 en Motegi

No disputado