Acosta: "Estoy en un momento en el que me sale todo"

Todo el mundo sabia que el campeón de Moto3 (2021) y Moto2 (2023) iba a dar que hablar en su irrupción en la categoría reina del campeonato del mundo, pero Pedro Acosta, de 19 años, al manillar de una KTM RC16 del equipo satélite GasGas no quiere esperar a nadie ni a nada y ya, desde el primer momento, fue de los más rápidos.

Lo mejor de todo, es que Acosta acabó tercero el FP1 de la mañana, por detrás de Jorge Martín y Aleix Espargaró, en condiciones de seco, mientras que por la tarde, tras un intenso chaparrón, acabó igualmente tercero, esta vez tras Marc Márquez y su propio compañero Augusto Fernández.

"Hemos mejorado respecto del test, y sobre todo, en agua, que el año pasado era desastroso", admitió el tiburón de Mazarrón, que aprovechó la sesión en mojado para limar sus habilidades con los neumáticos rayados.

Acosta, que lideró el shakedown de Sepang y estuvo entre los más rápidos en el test, tanto en Malasia como, un poco menos, en Qatar, ha dado un paso adelante deslumbrante.

"Respecto del test he mejorado el paso por curva y también las sensaciones", confesó sin querer excederse en los niveles de satisfacción, aunque sí lo estaba porque "han llegado cosas que el equipo oficial probó en Malasia", y que ahora tiene en su garaje.

Para Pedro, este doble tercer puesto no estaba en la hoja de objetivos.

"Hicimos una buena pretemporada, pero esto no me lo esperaba. Hay que estar contento", encajaba.

La progresión del murciano desde su debut en Valencia con la RC16 el pasado mes de noviembre, hasta ahora, está siendo meteórico.

"Llegué al Mundial siendo demasiado agresivo en mi pilotaje. En MotoGP me dijeron que cuanto menos agresivo fuera, más rápido iría", y está logrando aplicarlo.

Uno de los momentos más espectaculares de la jornada llegó en el FP1, cuando en poco menos de tres vueltas Pedro salvó dos caídas de forma espectacular.

"La salvada ha sido guai. Estoy en un momento en el que todo sale bien y va para adelante, pero también KTM sabe cómo hacer motos que ganen. Me lo estoy pasando muy bien, y cuando me paro en el taller se me nota", asegura.