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Gresini correrá en Misano con una emotiva decoración especial en honor a Marco Simoncelli

Gresini rescatará una de sus decoraciones más icónicas en el GP de San Marino de MotoGP 2026: Alex Márquez y Fermín Aldeguer lucirán los colores de la Honda de Marco Simoncelli en 2010 y 2011.

Rubén Carballo Rosa
Publicado:
Diseño homenaje a Marco Simoncelli de Gresini en Misano

Diseño homenaje a Marco Simoncelli de Gresini en Misano

Foto de: Gresini Racing

El equipo Gresini volverá a contar con una decoración especial en una de sus citas de casa, el Gran Premio de San Marino que se disputa este fin de semana en el Misano World Circuit Marco Simoncelli. Y, en este caso, la escudería creada por el fallecido Fausto tocará la fibra sensible, al homenajear al mítico piloto que da nombre a la pista ubicada en la región italiana de la Emilia-Romagna.

Cabe recordar que, en esta temporada 2026, la escuadra con sede en Faenza está celebrando sus 30 años de actividad en el Mundial de Motociclismo, y para festejar su aniversario, en Gresini han decidido desempolvar algunas de las decoraciones con las que han escrito páginas doradas de la historia de la estructura.

En este caso, el homenaje está más claro que nunca. Pocas oportunidades hay mejores para recordar a Marco Simoncelli, el mítico y carismático corredor que dio el salto a MotoGP con Gresini, bajo el nombre de 'San Carlo Gresini Honda' cuando la escuadra era satélite de la casa del ala dorada. Por desgracia, fue con sus colores con los que perdió la vida, tras el fatídico accidente que sufrió en Sepang, el 23 de octubre de 2011, durante el Gran Premio de Malasia.

Precisamente, la decoración que lucirán en la carrera del domingo tanto Alex Márquez como Fermín Aldeguer será idéntica a la que 'SuperSic' lucía en aquel momento. La 'livery' fue presentada en sociedad este pasado jueves, antes de que comenzara la acción en pista.

Diseño homenaje a Marco Simoncelli de Gresini en Misano

Diseño homenaje a Marco Simoncelli de Gresini en Misano

Foto de: Gresini Racing

En el acto, estuvieron presentes los pilotos del equipo, Paolo Simoncelli, padre de Marco y máximo responsable del SIC58 Squadra Corse en Moto3, Nadia Padovani, viuda de Fausto Gresini y jefa de la estructura de MotoGP; Gigi Dall'Igna, encargado del departamento de carreras de Ducati, y Carmelo y Carlos Ezpeleta, CEO y Director General adjunto de MotoGP Sports Entertainment, antigua Dorna.

Como puedes ver en las imágenes, la decoración especial en recuerdo a Marco Simoncelli es idéntica a la que tenía la Honda RC212V del #58: con el blanco como color dominante y alternándose con el rojo, que en el lateral del carenado tiene precisamente la forma del logo de San Carlo, que en aquella época era el patrocinador principal, pero que en este caso lleva la inscripción BK8.

Una curiosidad es que la empresa San Carlo, que siempre se mantuvo estrechamente ligada a Simoncelli incluso después de su fallecimiento, ha querido participar en la iniciativa, y su marca está presente en el guardabarros delantero de las Desmosedici. De igual manera, también se podrá ver el logo "Sic58 sempre nel cuore", "Simoncelli siempre en el corazón", en el depósito de la moto.

Diseño homenaje a Marco Simoncelli de Gresini en Misano

Diseño homenaje a Marco Simoncelli de Gresini en Misano

Foto de: Gresini Racing

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