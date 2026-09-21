Ducati pierde su trono en Austria y las miradas apuntan al neumático: "La moto no era la que conocemos"

El Gran Premio de Austria siempre ha sido una de las grandes carreras para Ducati. Cuando la Desmosedici no era tan competitiva como lo ha sido en los últimos años, la visita al Red Bull Ring siempre estaba marcado en rojo por la fábrica italiana, porque se presentaba la oportunidad de lograr un gran resultado.

Desde que la pista de Spielberg volvió al calendario de la categoría reina, en 2016, el fabricante en Bolonia siempre había vencido allí, a excepción de 2021, cuando en una carrera alocada y pasada por agua Brad Binder alcanzó el triunfo al manillar de la KTM, en la prueba de casa para la marca de Mattighofen.

Pero, antes, fueron Andrea Dovizioso (2017, 2019 y 2020), Andrea Iannone (2016) y Jorge Lorenzo (2018) los que habían clavado la bandera de Ducati en el trazado propiedad de Red Bull. Y después, fue Pecco Bagnaia quien tomó el relevo, venciendo de manera consecutiva en 2022, 2023 y 2024. De hecho, incluso Marc Márquez fue capaz de aprovechar el potencial de la Desmosedici en Austria en 2025, cuando estando a un nivel imbatible el de Cervera fue capaz de lograr su primera victoria en uno de los pocos trazados del calendario que se le resistían.

Sin embargo, todo ha cambiado de un año para otro. En este 2026, las Ducati se han visto claramente superadas en la que era una de sus pistas fetiche. No solamente por Pedro Acosta, que ganó por primera vez en la categoría reina haciendo valer el impresionante ritmo de carrera que había mostrado desde la jornada del viernes. Sino también por las Aprilia.

Los de Noale mantienen un intenso duelo con sus compatriotas, no solamente en el Mundial de Pilotos, en el que Jorge Martín recuperó el liderato sobre Márquez, sino también en la clasificación de constructores, en la que Aprilia mantiene el mando gracias a lo ocurrido en el Red Bull Ring, por apenas 10 puntos sobre Ducati.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

La superioridad de las RS-GP ya se vio plasmada en la carrera al sprint del sábado, cuando a pesar de su contratiempo con Márquez en la primera vuelta, Jorge Martín remontó con superioridad para alcanzar la victoria, delante de un Márquez que nada pudo hacer para evitarlo. Además, Bezzecchi completó el podio y Ai Ogura, volviendo de lesión desde hace un mes, finalizó cuarto delante de Alex Márquez.

El extra de las Aprilia fue igual en la carrera larga del domingo, por más que Acosta se acabara imponiendo, y la actuación de Márquez se viera claramente afectada por un fallo en el freno que casi le lleva a retirarse. Y es que fue la primera vez que ningún piloto de Ducati pudo acabar en el Top 3 en Austria: Martín y Bezzecchi cerraron el podio, Ogura fue cuarto delante de Márquez, Pecco Bagnaia, Fermín Aldeguer y Fabio Di Giannantonio se conformaron con estar en la parte baja del Top 10, y Alex Márquez terminó por los suelos en plena lucha con Raúl Fernández, que fue la única nota discordante entre las tropas de Noale, 12º.

Pero que las Aprilia tenían más y que las Ducati iban a sufrir ya se veía desde la jornada del viernes. Y es que los propios pilotos de Ducati ya lo avisaron. Todas las miradas se centraron, sobre todo, en el neumático trasero llevado al Red Bull Ring por Michelin.

Una carcasa reforzada que también se usará en Indonesia

Ante el calor del Red Bull Ring (aunque para 2026 hubo un cambio de fecha y la carrera se retrasó de agosto a septiembre) y especialmente por la exigencia a la que se someten los neumáticos en un trazado con múltiples frenadas fuertes, el suministrador único de MotoGP optó por llevar a Austria una goma trasera con una carcasa reforzada, que se suele usar en estos casos especiales.

Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

De hecho, un compuesto con una carcasa más rígida ya se llevó a Austria en 2025, y en esta temporada esa goma trasera ya se utilizó a principios de temporada en otros circuitos exigentes, como Buriram (Tailandia) o Goiânia (Brasil). Pistas en las que, por cierto, Aprilia y Marco Bezzecchi empezaron el curso como un tiro, mientras Ducati sufría, mermada también por el estado del brazo derecho de Márquez.

Pero, en Austria, desde el principio del fin de semana toda la tropa de Ducati coincidió en un bajón de rendimiento a causa de la goma trasera de Michelin. "Creo que tanto yo como todas las Ducati estamos teniendo algunas dificultades en la entrada y la salida de las curvas. En todas, con el agarre trasero, con esta carcasa diferente en el neumático", señaló ya Aldeguer tras los entrenamientos del viernes.

Marc Márquez refrendó que las Desmosedici estaban teniendo problemas con esta cuestión el sábado, tras la sprint: "Estamos sufriendo. Ya sufrimos mucho en Tailandia, y volvemos a hacerlo aquí. Sabemos que el neumático trasero tiene una carcasa diferente. Es la misma para todos, y las gomas funcionan bien, pero tenemos que entender bien cómo ser mejores con esa carcasa".

"En Buriram sufrimos mucho, yo y todas las Ducati, y aquí otra vez", señaló el ilerdense, que cuestionado sobre si la goma era el único factor para entender que las Ducati no pudieran pelear por la victoria, afirmó: "Para mí, sí, porque no cambiamos mucho la moto en comparación con las últimas carrera y yo era rápido; todas las Ducati lo eran también. Aquí, desde los Libres 1, todas las Ducati estaban sufriendo más de lo habitual, pero eso es todo".

Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Qian Jun / MB Media / Getty Images

Aunque la jornada dominical del #93 hay que explicarla desde sus problemas de freno, los estragos con la goma se repitieron en otros corredores de Ducati, empezando por Alex Márquez, que ya el sábado llegó a decir que incluso se preguntó sobre la moto si se le había olvidado pilotar. El pequeño detalló sus contratiempos, no solo con el neumático.

"Estoy bastante sorprendido de sufrir así aquí", soltó el vigente subcampeón del mundo el domingo, que sufrió desde el comienzo de la prueba tras una mala primera vuelta: "Después de la salida, en un momento dado me saltaron las alarmas, los frenos estaban calientes, el motor, todo. Pero me dije: 'Vale, vamos a intentarlo'.Iba 14º, 13º, así que no iba a perder mucho si me caía. En ese momento, empecé a ir a por todas. Luego, en una lucha con Raúl Fernández, íbamos en paralelo. Yo estaba un poco en la zona sucia. Y entonces perdí el control de la parte delantera".

"No hay nada que decir. Simplemente, lo siento por el equipo porque he cometido demasiados errores este fin de semana. Y no he sido capaz de superar los problemas que tuvimos con la Ducati. No ayudé a que hubiera menos". Esos problemas los achacó de manera clara al Michelin trasero.

"Desde los Libres 1 ya nos decíamos, '¿qué ha pasado?'. Ha sido algo realmente extraño. La moto no era como la que conocemos. Este fin de semana ha cambiado mucho con la carcasa trasera. También nos pasó esto en Tailandia. Pero bueno, en Tailandia hace mucho calor, el trazado es peculiar y todo eso".

"Y piensas: 'Vale, en Austria hay muchos puntos de frenada y todo eso'. Podemos solucionarlo... Pero no lo hemos hecho; no podemos aprovechar el agarre de este neumático trasero. Y perdemos mucho, sobre todo en la tracción", señaló.

De esta manera, el de Gresini tendrá el ojo puesto en el GP de Indonesia, puesto que la goma se repetirá en Mandalika: "Es un circuito similar. Allí, el nivel de agarre, debido al trazado, es mayor que aquí. Así que será algo así. El año pasado ganó Fermín, yo subí al podio. Así que espero hacerlo bien allí y tener menos dificultades. Pero allí, el año pasado Aprilia ya volaba, sobre todo con Bezzecchi. Así que será difícil, pero lo daremos todo. Y seguro que Ducati trabajará mucho en el GP de Japón para llegar a Indonesia un poco mejor. O con algo diferente", cerró.