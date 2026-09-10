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Alex Márquez: "Con la foto, Marc quiere acabar con las especulaciones sobre su brazo"

Como no podía ser de otra manera, la foto del hombro publicada por Marc Márquez la semana pasada ha sido centro de atención entre los pilotos en la previa del GP de San Marino, incluido Alex Márquez, que espera que con esa maniobra se acaben las especulaciones.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Alex Márquez, Gresini Racing, Marc Márquez, Ducati Team

Alex y Marc Márquez en el podio del sábado de Aragón

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

El jueves de la pasada semana Marc Márquez publicó en sus redes sociales un post que, entre otras, incluía una foto suya sin camiseta haciendo ejercicio físico, y en la que se podía ver una imagen absolutamente desconocida de la atrofia muscular que tiene en su hombro derecho, lesionado el pasado año cuando Marco Bezzecchi le tiró en la salida del GP de Indonesia, una lesión que le ha llevado ya dos veces al quirófano, la última hace dos meses.

Los periodistas presentes en Misano no desaprovecharon la oportunidad, al hablar con Alex Márquez, de preguntarle por la imagen de Marc y por la decisión que tomó el piloto de Ducati.

"Creo que lo habéis entendido mal", se aventuró Alex. "Al final, puede llegar a cansar el responder a la misma pregunta en cada gran premio. Entonces, tú publicas la foto, y ahí se zanja el tema", añadió Alex.

Desde algunos medios y foros surgió la idea de que Márquez estaba exagerando con su lesión, o aprovechándola para justificar algunos malos resultados, como el fin de semana de Silverstone.

"Pienso que es lo mejor para zanjarlo, enseñar lo que hay, la realidad, no ocultarla, o intentar que la gente no sepa la realidad. Porque al final, por muchas palabras que tú digas, o intentes explicar, llega un momento donde la gente o puede no creerte, o puede especular", apuntó el de Gresini. "Con una foto, no pueden especular. Yo creo que, por su tranquilidad, Marc no quiere hablar más del tema. Publicas la foto, lo zanjas, y te centras en el Mundial, que es lo que él quiere".

La foto que Marc Márquez subió a sus redes sociales

La foto que Marc Márquez subió a sus redes sociales

Foto de: Ig. Marc Márquez

"Creo que la foto explica muchas de las cosas que se están viendo este año. Mucha gente no se lo explicaba, pero es la realidad. La última lesión le ha cambiado mucho, porque ya acumulas demasiado, pero de la anterior [2020] ya estuvo tres años recuperándose", recuerda.

"No es solo operar y pum, ganar. Ahora mismo está así, y no creen los doctores, como dijo Samuel [Antuña], que vaya a recuperar la masa muscular, porque hay mucha atrofia de tantas veces que le han abierto", continua el pequeño de los Márquez.

"Pero es lo que hay. Que quiera seguir corriendo, está en sus manos. Y como yo he dicho siempre, Marc va a correr hasta que quiera, y hasta que sienta que el sufrimiento es mucho más alto de lo que él disfruta encima de la moto", deja una sentencia para reflexionar el de Gresini.

Lo cierto es que desde la segunda operación, Márquez ha cosechado cuatro victorias, con tres dobletes, en seis grandes premios, y todo eso con ese hombro.

"Es Marc Márquez. Y tampoco tengo mucha más respuesta para eso. Siempre he dicho que es un tío muy, muy, muy, muy bueno. Al final, sabe adaptarse, siempre hemos dicho que es como un camaleón para todas las situaciones. Esta es una de ellas. Si ves su cuerpo ahora, está torcido. Pero está torcido porque tiene que forzar mucho más otras partes del cuerpo", zanja el corredor de Cervera.

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