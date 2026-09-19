A qué hora es la carrera de MotoGP en Austria (Red Bull Ring) y cómo verla en TV
Apunta a qué hora es, este domingo 20 de septiembre, la carrera principal del GP de Austria de MotoGP 2026 en el Red Bull Ring, cómo verla por la tele y más.
Marc Márquez, Ducati Team
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
El Gran Premio de Austria llega a su fin este domingo, 20 de septiembre, con el plato fuerte del fin de semana. Justo antes de dar el salto a la gira asiática, el campeonato celebra la 15ª carrera larga del curso 2026, en la que Pedro Acosta amenaza con romper su falta de victorias en la categoría reina en casa de KTM. Apunta los horarios de la jornada dominical, cómo verlo todo en directo por televisión, y todo lo que necesitas saber.
A qué hora es la carrera principal de MotoGP en Austria
- A qué hora fue la carrera del GP de Austria de MotoGP 2026 en el Red Bull Ring: a las 14:00h
La carrera principal del Gran Premio de Austria de MotoGP de este domingo, 20 de septiembre, será la última que arranque en su horario habitual para Europa hasta noviembre, cuando sea el turno de Portugal y Valencia. La carrera larga en el Red Bull Ring empezará a las 14:00 horas de la tarde, tanto en España como en Austria. Se completarán un total de 28 vueltas al trazado de Spielberg.
Como siempre, antes de la carrera habrá un último entrenamiento de 10 minutos de duración, el Warm Up, que será a partir de las 09:40 horas de la mañana.
Marc Márquez es el piloto que más ha ganado en domingo en lo que va de 2026, con cinco triunfos (Hungría, República Checa, Alemania, Aragón y San Marino). Marco Bezzecchi es quien le sigue después, con cuatro victorias. Además, también han ganado Jorge Martín, Fabio Di Giannantonio, Ai Ogura, Raúl Fernández y Alex Márquez, con un triunfo cada uno.
Cómo ver por la tele la carrera de MotoGP en Austria
El Gran Premio de Austria de MotoGP, como el resto de la temporada 2026, puede verse en directo en DAZN, la televisión de pago con los derechos, siempre y cuando tengas los paquetes 'Motor' o 'Premium'. Eso te permitirá acceder a sus aplicaciones (para Smart TV, ordenadores, móviles, tablets...), o también puedes verlo en el canal lineal DAZN MotoGP (disponible en Movistar + y Orange TV).
Además, el Mundial también cuenta con el VideoPass, su propia plataforma de streaming para ver el campeonato, de pago y en inglés. Por último, recuerda que Motorsport.com es tu mejor opción para no perderte nada en el Red Bull Ring, con periodistas in situ.
A cuántas vueltas es la carrera de MotoGP 2026 en Austria
La carrera de MotoGP del domingo en el Red Bull Ring será a un total de 28 vueltas, una más que las 27 que se completaron en Misano hace una semana. En total, se correrán 121 kilómetros en la prueba larga, que se parará con bandera roja si se han superado los 21 giros.
Qué pilotos han ganado en MotoGP en Austria
Pecco Bagnaia y Andrea Dovizioso, con Ducati, son los pilotos que más veces han ganado en categoría reina en el Red Bull Ring, con tres triunfos cada uno, el primero entre 2022 y 2024, y el segundo en 2017, 2019 y 2020. Otros pilotos han vencido solamente una vez, como Marc Márquez, en 2025, Brad Binder, en 2021, Jorge Lorenzo, en 2018, o Andrea Iannone, en 2016.
A qué hora es la carrera de Moto2 2026 en Austria
La carrera de Moto2 en el Red Bull Ring, la decimoquinta de la temporada 2026, será como siempre a las 12:15 horas de la tarde, en este caso completándose 23 vueltas a la pista de Spielberg.
A qué hora es la carrera de Moto3 2026 en Austria
La categoría de Moto3 en Austria volverá a ser la primera del domingo, con la 15ª cita del curso arrancando a las 11 horas de la mañana. Está programada a 20 vueltas al Red Bull Ring.
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