Quartararo: "Fruto de la frustración dije cosas que no estuvieron bien"

El GP de Aragón de MotoGP celebrado a finales de agosto, se vio salpicado por un inesperado intercambio de declaraciones entre Fabio Quartararo y el equipo Yamaha, el fabricante que abandonará a final de temporada, tras ocho años, para irse a Honda.

Quartararo aseguró el jueves en Motorland que "por motivos personales no quiero ayudar" a Yamaha, una frase que el fabricante pidió al piloto que aclarara, lo que hizo al día siguiente, desvelando el francés que su enfado se ceñía a la negativa de los responsables del equipo a que probara los neumáticos de la próxima temporada.

La respuesta de Yamaha llegó dos días después de la carrera Paolo Pavesio, director del equipo, aseguró que a Fabio "le falta objetividad", cerrándole la puerta definitivamente a tomar parte en el test de Pirelli que se celebra el lunes después del GP de Austria.

"Tuvimos una reunión todos juntos", desveló este jueves Quartararo en la previa de Misano.

"Se trató principalmente de la frustración del fin de semana (de Aragón), donde dijimos cosas que no deberíamos haber dicho. Dijimos todo lo que teníamos que decir en la reunión, y todo está normal", espera Quartararo haber solucionado la situación.

Cuando le preguntaron al francés si estaba arrepentido de sus declaraciones, quiso matizar.

"Creo que no se trata de arrepentimientos o no. Debido a la frustración, tal vez dijimos cosas que no estuvieron bien. Quizás necesito desahogarme de otra manera, cuando estoy solo, en el motorhome, y hablar con más delicadeza", en sus declaraciones.



Quartararo entiende su frustración desde el prisma del que no se conforma como piloto.

"Nunca te acostumbras a los momentos difíciles. Obviamente, la frustración siempre está presente cuando no consigues lo que quieres. Da igual que sepamos que nuestro producto no está al nivel que deseamos, nunca nos acostumbramos", valora.

"Soy competitivo, me gusta pelear. Si no me importara, significaría que no lo disfruto y que ya no quiero competir. Por eso, a veces me preocupo demasiado, y la frustración es muy grande. Pero debo decir las palabras adecuadas en el momento oportuno".

En el pasado, Fabio admitió haber recurrido a psicólogos deportivos para que lo ayudaran a sobrellevar momentos difíciles. "Puede ayudar, porque en cierto momento de mi carrera fue necesario. Empezó en Moto2, hace mucho tiempo. No tenía que ver con la moto, sino conmigo. De hecho, no he visto uno en quizás un año y medio. Tiene más que ver con mis comentarios", explicó.

"Me siento bien, solo que ahora mismo no tengo buenas sensaciones sobre la moto", identifica el problema. "Estamos intentando solucionarlo, pero no tiene nada que ver con un psicólogo. Siento que cuando necesito ver a uno, lo noto. He ido a uno seis o siete veces, quizás más, pero ahora no creo que sea necesario porque no lo siento", explicó.

En medio de toda esta situación, a Quartararo le recordaron el campeonato del mundo conquistado en 2021 en Misano, donde este fin de semana se celebra el GP de San Marino. "Por supuesto, siempre hay algo especial al venir aquí, porque fue el momento más importante de mi carrera. Es un circuito que aprecio mucho, así que intentaremos disfrutarlo este fin de semana".