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Márquez: "Las preguntas sobre el hombro me estaban quitando energía"

Marc Márquez razona los motivos que le llevaron a publicar la foto de su machacado brazo derecho, para tratar de redireccionar completamente su energía hacia la pista.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Publicado:
Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

La semana después de firmar el pleno en Aragón, donde se llevó la sprint y la carrera larga, el actual campeón decidió dar un paso al frente para tratar de poner fin a todo el ruido que estaba generando el estado de su brazo, y la influencia en sus resultados. Aquel post, combinado con las declaraciones de Samuel Antuña, su cirujano de confianza, recogidas por El Periódico, respondieron al plan ideado por el propio piloto para poder centrarse en aquello que para él es lo verdaderamente importante: la pelea por el título. 

Este jueves, ya en Misano, el #93 dio su punto de vista acerca de aquella estrategia, y repitió que confía que, a partir de ahora, el asunto del brazo no monopolice sus comparecencias ante los periodistas. Aunque, evidentemente, eso dependerá de cómo le siga limitando encima de la moto. 

“Las preguntas sobre el hombro me estaban quitando energía, y si quiero pelear por este título, necesito centrar toda esa energía completamente en la pista”, resumió Márquez, que buscó hacer un ejercicio de transparencia que se da de frente con su ‘modus operandi’ habitual, marcado por el secretismo. “Cuando hay rumores y especulaciones, lo mejor es la transparencia, tratar de ser honesto para parar las preguntas. Por eso enseñé cómo estoy, y mi doctor explicó cómo me afectó la caída de Indonesia”, añadió el piloto de Ducati, con quien se puso de acuerdo.

Márquez llega a Misano en racha. Acumula cuatro victorias y tres dobletes en las últimas seis paradas del calendario. El último curso se impuso aquí, tras un duelo cerrado hasta el final con Marco Bezzecchi, que todavía arrastra dolores en su pierna izquierda, a raíz de la caída en Sachsenring. “El año pasado, Marco me llevó al límite en mi mejor momento con Ducati. Este año intentaré estar lo más pegado a él, porque si miras los datos, aún va más rápido”, reflexionó el corredor de Cervera (Lleida), que encara esta cita de forma distinta a cómo enfocó la última, en Motorland, un territorio amigo. “Este trazado es distinto. Llegué a Aragón con la intención de llevarme los 37 puntos, y lo conseguí. La sensación aquí es distinta”, convino el catalán, convencido de tener que afrontar el tramo final de campeonato, al ataque. “La clave para estas carreras finales es ser el más rápido, y para ello hay que tomar algún riesgo. Hay algunos que trabajan más en la consistencia, pero si eres rápido todo es más fácil”, remachó Márquez. 

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