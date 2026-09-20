Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras el GP de Austria: puntos y posiciones

Se acabó el Gran Premio de Austria de MotoGP 2026 y, con él, también la gira europea del campeonato. Y si había que señalar a un gran ganador en términos de Mundial antes de hacer las maletas rumbo a Asia, ese es Jorge Martín. El piloto de Aprilia, que ya recuperó el liderato el sábado tras ganar la sprint, reforzó este domingo su posición con un segundo puesto que le permite marcharse del Red Bull Ring con 306 puntos y 12 de ventaja sobre Marc Márquez. El campeonato sigue abierto, pero la pelea por el título llegará a la gira asiática más caliente que nunca.

A continuación puedes consultar todas las tablas con la clasificación del Mundial de MotoGP 2026 de pilotos, equipos y constructores, además de repasar quién lidera, cuántos puntos tiene cada uno y cómo queda la lucha por el campeonato tras Austria.

Clasificación del Mundial de pilotos de MotoGP 2026 tras el GP de Austria: puntos y posiciones

Clasificación del Mundial de equipos de MotoGP 2026 tras el GP de Austria: puntos y posiciones

Pos Equipos Puntos 1 Aprilia 570 2 Ducati 449 3 Trackhouse 425 4 KTM 328 5 VR46 286 6 Gresini 282 7 Honda 134 8 Tech3 112 9 LCR 110 10 Yamaha 85 11 Pramac 46

Clasificación del Mundial de constructores de MotoGP 2026 tras el GP de Austria: puntos y posiciones

Pos Chasis Puntos 1 Aprilia 442 2 Ducati 432 3 KTM 277 4 Honda 146 5 Yamaha 84

¿Quién lidera el Mundial de MotoGP 2026 tras el GP de Austria?

Jorge Martín es el líder del Mundial de MotoGP 2026 después del Gran Premio de Austria. El madrileño ha completado uno de esos fines de semana que pueden acabar pesando mucho cuando se hagan las cuentas a final de temporada: ganó la sprint del sábado, sumando 12 puntos, y añadió otros 20 este domingo gracias a su segunda posición en la carrera larga.

El resultado deja a Martín al frente de la clasificación con 306 puntos, confirmando el vuelco que comenzó el sábado, cuando ya consiguió arrebatarle el liderato a Marc Márquez. Austria no solo le ha servido para ponerse primero: también le ha permitido abrir un pequeño colchón justo antes de abandonar Europa.

La diferencia de Jorge Martín respecto a Marc Márquez es ahora de 12 puntos, mientras que Marco Bezzecchi, tercero del campeonato, se encuentra ya a 42 puntos de su compañero de Aprilia. El italiano todavía está plenamente dentro de la ecuación, pero poco a poco la pelea empieza a tomar forma de duelo entre Martín y Márquez. Con muchas carreras aún por disputar, descartarle sería precipitado, aunque los dos españoles han empezado a abrir una pequeña brecha.

¿En qué posición está Marc Márquez en el Mundial de MotoGP 2026 tras Austria?

Marc Márquez ocupa la segunda posición del Mundial de MotoGP 2026 después del Gran Premio de Austria. El piloto español llegó al Red Bull Ring empatado en lo más alto con Jorge Martín, perdió el liderato tras la sprint del sábado y tampoco pudo recuperarlo en la carrera del domingo.

Márquez sumó 9 puntos el sábado después de terminar segundo en la sprint y añadió 11 más el domingo con su quinta posición en la carrera principal. En total, sale de Austria con 294 puntos, 12 menos que Martín.

No es una distancia especialmente grande en un campeonato tan largo y cambiante, y Marc sigue completamente enganchado a la pelea por el título. Pero el fin de semana austríaco sí ha supuesto un pequeño golpe: mientras Martín prácticamente exprimió al máximo sus oportunidades, Márquez dejó más puntos por el camino de los que venía acostumbrando. La gira asiática empezará, por tanto, con el ocho veces campeón convertido otra vez en perseguidor.

¿En qué posición está Jorge Martín en el Mundial de MotoGP 2026 tras Austria?

Jorge Martín ocupa la primera posición del Mundial de MotoGP 2026 después del Gran Premio de Austria. El piloto de Aprilia sale del Red Bull Ring como líder del campeonato con 306 puntos, después de sumar 12 con su victoria en la sprint y otros 20 gracias a su segunda posición en la carrera del domingo.

Martín aventaja ahora en 12 puntos a Marc Márquez, segundo con 294, y en 42 a Marco Bezzecchi, tercero. El español, por tanto, afrontará la gira asiática desde lo más alto de la clasificación y con una pequeña ventaja en una lucha por el título que sigue completamente abierta.

¿En qué posición está Pedro Acosta en el Mundial de MotoGP 2026 tras Austria?

Pedro Acosta ya es cuarto en el Mundial de MotoGP 2026 después de firmar en Austria uno de los días más importantes de su carrera. El piloto de KTM logró en el Red Bull Ring su primera victoria en MotoGP, un resultado que no solo estrena su casillero de triunfos en la categoría reina, sino que también le permite dar un salto importante en la clasificación general.

Gracias a los puntos de su victoria, Acosta ha superado a Fabio Di Giannantonio y se marcha de Austria en la cuarta posición del campeonato con 234 puntos. La distancia respecto a los tres primeros sigue siendo considerable, especialmente después del fuerte fin de semana de Martín, pero el murciano ha conseguido volver a acercarse a una zona del Mundial que hace unas carreras parecía bastante más lejana.

La pelea por el título continúa estando unos cuantos pasos por delante, aunque Austria deja una señal importante: Acosta ya no solo está acumulando podios o buenas actuaciones. Ya sabe lo que es ganar una carrera de MotoGP, y además lo ha hecho justo antes de una gira asiática en la que su progresión puede convertirse en otro elemento a vigilar dentro del campeonato.

¿Qué equipo de MotoGP lidera el Mundial de 2026 tras Austria?

Aprilia sigue liderando con claridad el Mundial de Equipos de MotoGP 2026 después del Gran Premio de Austria. La estructura oficial de Noale sale del Red Bull Ring con 570 puntos, después de sumar otros 36 gracias al segundo puesto de Jorge Martín y al tercero de Marco Bezzecchi.

Por detrás, Ducati se mantiene segunda con 449 puntos, ya a 121 del liderato, mientras que Trackhouse continúa tercera con 425. KTM, impulsada por la victoria de Pedro Acosta y el sexto puesto de Brad Binder, fue uno de los grandes ganadores del domingo y alcanza los 328 puntos, aunque todavía está lejos de la pelea por las primeras posiciones.

¿Qué constructor de MotoGP lidera el Mundial de 2026 tras Austria?

Aprilia lidera el Mundial de Constructores de MotoGP 2026 después del Gran Premio de Austria, aunque Ducati no le concede ni un metro. La marca de Noale suma 442 puntos, apenas 10 más que los 432 de Ducati, por lo que ambas afrontarán la gira asiática con su propia batalla abierta por el campeonato.

Mucho más lejos aparece KTM, tercera con 277 puntos, mientras que Honda es la mejor situada entre las fábricas japonesas con 146 puntos. Yamaha, por su parte, continúa cerrando la clasificación de constructores con solo 84 puntos. Si el Mundial de pilotos promete una lucha hasta el final entre sus grandes protagonistas, el de marcas también tiene servido un duelo Aprilia-Ducati que puede alargarse hasta las últimas carreras.