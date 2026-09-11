Márquez somete a Bezzecchi en el arranque del GP de San Marino con una vuelta explosiva a última hora
Cuando el reloj del FP1 del GP de San Marino había llegado a cero, Marc Márquez iniciaba su último giro que completó con un tiempo rapidísimo de 1.31.468 que dejó sin efecto la mejor vuelta de Marco Bezzecchi, 60 milésimas más lenta.
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Marc Márquez jugó un poco al ratón y el gato con Marco Bezzecchi en el FP1 del Gran Premio de San Marino, que cerró con una vuelta formidable de 1.31.468 con la bandera a cuadros ya bajada para desbaratar el liderato del italiano, que en su carrera de casa parte como gran favorito para dominar el fin e semana.
Bezzecchi lideró la sesión desde el principio, bajando el tiempo a un 1.32.0 y una posterior tanda de vueltas rápidas, marcando ritmo, en 1.31 altos. Sin embargo, a 16 minutos del final Márquez ya dio muestras de que, a una vuelta, tiene velocidad en Misano, bajando al 1.31.680 para colocarse líder. La respuesta de Bezzecchi fue bajar al 1.31.647 a 4 minutos del final, en medio de una tanda de vueltas rápidas que culminó, en el último minuto de la sesión, con un 1.31.528 que parecía iba a ser incontestable. Sin embargo, con la sesión ya finalizada llegó la respuesta de Márquez, que con neumático blando delante de 12 vueltas, y medio trasero de 18 que no cambió en todo el entrenamiento, voló hasta el 1.31.468 para llevars este primer pulso del fin de semana.
Por detrás de ambos terminó Raúl Fernández, con la Aprilia de Trackhouse, que tambien esperó al final para superar a Alex Márquez, cuarto. Johann Zarco, muy activo toda la mañana, fue quinto, por delante de Pedro Acosta, que cambió neumáticos en la parte final del entrenamiento a nuevos blando y medio. Luca Marini acabó séptimo con Jorge Martín, el líder del campeonato, Fabio Quartararo y Fabio Di Giannantonio cerrando el top 10.
Pecco Bagnaia volvió a fallar y acabó el 18º, a casi un segundo del mejor tiempo marcado por su compañero de equipo.
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
La sesión comenzó con una caída de Jack Miller, que en la primera vuelta no observó una pequeña clapa de humedad de la lluvia caída por la mañana y se fue al suelo de forma totalmente inesperada. Acosta, por su parte, también se fue al suelo en la primera curva a 34 minutos del final del FP1, ambos sin consecuencias.
Clasificación FP1 MotoGP del GP de San Marino 2026
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Velocidad Punta
|1
|M. Márquez Ducati
|93
|Ducati
|18
|
1'31.468
|166.405
|298
|2
|M. Bezzecchi Aprilia
|72
|Aprilia
|19
|
+0.060
1'31.528
|0.060
|166.296
|301
|3
|R. Fernández Trackhouse
|25
|Aprilia
|19
|
+0.133
1'31.601
|0.073
|166.164
|295
|4
|A. Márquez Gresini
|73
|Ducati
|18
|
+0.180
1'31.648
|0.047
|166.078
|300
|5
|J. Zarco LCR
|5
|Honda
|18
|
+0.182
1'31.650
|0.002
|166.075
|299
|6
|P. Acosta KTM
|37
|KTM
|17
|
+0.210
1'31.678
|0.028
|166.024
|298
|7
|L. Marini Honda
|10
|Honda
|19
|
+0.254
1'31.722
|0.044
|165.944
|300
|8
|J. Martín Aprilia
|89
|Aprilia
|20
|
+0.267
1'31.735
|0.013
|165.921
|297
|9
|F. Quartararo Yamaha
|20
|Yamaha
|18
|
+0.402
1'31.870
|0.135
|165.677
|292
|10
|F. Di Giannantonio VR46
|49
|Ducati
|19
|
+0.509
1'31.977
|0.107
|165.484
|297
|11
|P. Espargaró Tech3
|44
|KTM
|19
|
+0.537
1'32.005
|0.028
|165.434
|300
|12
|F. Aldeguer Gresini
|54
|Ducati
|18
|
+0.659
1'32.127
|0.122
|165.215
|296
|13
|F. Morbidelli VR46
|21
|Ducati
|16
|
+0.703
1'32.171
|0.044
|165.136
|297
|14
|T. Razgatlioglu Pramac
|7
|Yamaha
|18
|
+0.737
1'32.205
|0.034
|165.075
|292
|15
|E. Bastianini Tech3
|23
|KTM
|17
|
+0.753
1'32.221
|0.016
|165.047
|297
|16
|B. Binder KTM
|33
|KTM
|20
|
+0.761
1'32.229
|0.008
|165.032
|300
|17
|J. Miller Pramac
|43
|Yamaha
|16
|
+0.900
1'32.368
|0.139
|164.784
|295
|18
|P. Bagnaia Ducati
|63
|Ducati
|17
|
+0.993
1'32.461
|0.093
|164.618
|298
|19
|J. Mir Honda
|36
|Honda
|16
|
+1.153
1'32.621
|0.160
|164.334
|296
|20
|D. Moreira LCR
|11
|Honda
|20
|
+1.170
1'32.638
|0.017
|164.304
|299
|21
|A. Rins Yamaha
|42
|Yamaha
|11
|
+1.854
1'33.322
|0.684
|163.099
|295
|Ver resultados
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