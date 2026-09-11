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MotoGP GP de San Marino

Márquez somete a Bezzecchi en el arranque del GP de San Marino con una vuelta explosiva a última hora

Cuando el reloj del FP1 del GP de San Marino había llegado a cero, Marc Márquez iniciaba su último giro que completó con un tiempo rapidísimo de 1.31.468 que dejó sin efecto la mejor vuelta de Marco Bezzecchi, 60 milésimas más lenta.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Marc Márquez jugó un poco al ratón y el gato con Marco Bezzecchi en el FP1 del Gran Premio de San Marino, que cerró con una vuelta formidable de 1.31.468 con la bandera a cuadros ya bajada para desbaratar el liderato del italiano, que en su carrera de casa parte como gran favorito para dominar el fin e semana. 

Bezzecchi lideró la sesión desde el principio, bajando el tiempo a un 1.32.0 y una posterior tanda de vueltas rápidas, marcando ritmo, en 1.31 altos. Sin embargo, a 16 minutos del final Márquez ya dio muestras de que, a una vuelta, tiene velocidad en Misano, bajando al 1.31.680 para colocarse líder. La respuesta de Bezzecchi fue bajar al 1.31.647 a 4 minutos del final, en medio de una tanda de vueltas rápidas que culminó, en el último minuto de la sesión, con un 1.31.528 que parecía iba a ser incontestable. Sin embargo, con la sesión ya finalizada llegó la respuesta de Márquez, que con neumático blando delante de 12 vueltas, y medio trasero de 18 que no cambió en todo el entrenamiento, voló hasta el 1.31.468 para llevars este primer pulso del fin de semana.

Por detrás de ambos terminó Raúl Fernández, con la Aprilia de Trackhouse, que tambien esperó al final para superar a Alex Márquez, cuarto. Johann Zarco, muy activo toda la mañana, fue quinto, por delante de Pedro Acosta, que cambió neumáticos en la parte final del entrenamiento a nuevos blando y medio. Luca Marini acabó séptimo con Jorge Martín,  el  líder del campeonato, Fabio Quartararo y Fabio Di Giannantonio cerrando el top 10.

Pecco Bagnaia volvió a fallar y acabó el 18º, a casi un segundo del mejor tiempo marcado por su compañero de equipo.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

La sesión comenzó con una caída de Jack Miller, que en la primera vuelta no observó una pequeña clapa de humedad de la lluvia caída por la mañana y se fue al suelo de forma totalmente inesperada. Acosta, por su parte, también se fue al suelo en la primera curva a 34 minutos del final del FP1, ambos sin consecuencias.

Clasificación FP1 MotoGP del GP de San Marino 2026

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 18

1'31.468

   166.405 298
2 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 19

+0.060

1'31.528

 0.060 166.296 301
3 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 19

+0.133

1'31.601

 0.073 166.164 295
4 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 18

+0.180

1'31.648

 0.047 166.078 300
5 France J. Zarco LCR 5 Honda 18

+0.182

1'31.650

 0.002 166.075 299
6 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 17

+0.210

1'31.678

 0.028 166.024 298
7 Italy L. Marini Honda 10 Honda 19

+0.254

1'31.722

 0.044 165.944 300
8 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 20

+0.267

1'31.735

 0.013 165.921 297
9 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 18

+0.402

1'31.870

 0.135 165.677 292
10 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 19

+0.509

1'31.977

 0.107 165.484 297
11 Spain P. Espargaró Tech3 44 KTM 19

+0.537

1'32.005

 0.028 165.434 300
12 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 18

+0.659

1'32.127

 0.122 165.215 296
13 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 16

+0.703

1'32.171

 0.044 165.136 297
14 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 18

+0.737

1'32.205

 0.034 165.075 292
15 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 17

+0.753

1'32.221

 0.016 165.047 297
16 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 20

+0.761

1'32.229

 0.008 165.032 300
17 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 16

+0.900

1'32.368

 0.139 164.784 295
18 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 17

+0.993

1'32.461

 0.093 164.618 298
19 Spain J. Mir Honda 36 Honda 16

+1.153

1'32.621

 0.160 164.334 296
20 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 20

+1.170

1'32.638

 0.017 164.304 299
21 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 11

+1.854

1'33.322

 0.684 163.099 295
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