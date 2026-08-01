Para Bagnaia, es un error decir que "nadie quiere ganar el título de MotoGP 2026"

Pecco Bagnaia no está de acuerdo con las palabras de que nadie quiera ganar el título de MotoGP en 2026, argumentando que el campeonato se ha vuelto tan impredecible debido al aumento de la competencia, y no a la irregularidad de los principales aspirantes a la corona.

La lucha por el Mundial de este año se perfila como una de las más reñidas de los últimos tiempos, con ocho pilotos separados por 65 puntos al llegar al ecuador del curso. Seis de ellos parecen los aspirantes más realistas al título, con las Ducati de Marc Márquez y Fabio Di Giannantonio plantando cara al cuarteto de Aprilia.

Aunque MotoGP está disfrutando de su primera batalla por el título con múltiples fabricantes desde 2022, lo que ha incorporado a más pilotos a la contienda, la temporada también se ha caracterizado por costosos errores y contratiempos para casi todos los favoritos.

Marco Bezzecchi no ha sumado puntos en las últimas cuatro carreras dominicales de manera consecutiva, tras erigirse como el piloto más destacado de la categoría a principios de temporada; Jorge Martín ha tenido problemas tanto de velocidad como de forma física desde su contundente victoria en Francia, mientras que Ai Ogura apenas está empezando a consolidarse como un piloto capaz de pelear por victorias.

En Ducati, la defensa del título de Márquez se vio lastrada por su enésima lesión en el hombro derecho; Fabio di Giannantonio ha desperdiciado valiosos puntos con malas salidas, y Alex Márquez ya no estaba logrando repetir sus hazañas de 2025 antes de que la lesión de Montmeló lo dejara fuera de la pelea.

Pedro Acosta llegó incluso a bromear sobre la situación, diciendo en Sachsenring que "parece que nadie quiere liderar el campeonato", antes de apostar por Márquez para el título. "De momento, Marc es el que debería llevar el número 1 en el carenado. Marc, en estos momentos, es el hombre a batir", afirmó.

Pero Pecco Bagnaia rechaza esa la idea predominante sobre la lucha por el título de 2026, insistiendo en que esos comentarios ignoran otros factores que influyeron los resultados de la primera mitad de la presente campaña.

"Para mí, es erróneo decir que nadie quiere ganar este campeonato, porque todo el mundo está dando lo mejor de sí mismo", declaró el tricampeón italiano al término del GP de Alemania.

"Este año, por primera vez, Ducati no es tan dominante como en el pasado, y hay más motos competitivas, como en 2020. Esto hace que la competición sea más reñida. En una carrera puedes sumar 20 puntos, en otra puedes sumar uno, y en otra puedes perder 20. Depende mucho de ti y de cómo te sientas sobre la moto".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Mark Wieland / Getty Images

"Pero aunque en los dos últimos grandes premios yo haya perdido puntos, he sumado 35 más que en Mugello. Así que el balance es positivo, pero tenemos que resolver nuestros problemas para poder luchar por ello. Si nos fijamos en Bezzecchi, está dando lo mejor de sí mismo. Está teniendo mala suerte. Pero, para mí, sigue siendo el más rápido con la Aprilia".

"Ogura está haciendo un trabajo fantástico. Siempre es competitivo, y si en el futuro aprende a serlo también en las primeras vueltas, luchará por la victoria todos los domingos", siguió.

"Marc es muy fuerte. Pero con Ducati, es como si en una carrera destacara un piloto y en la siguiente otro. Los resultados no son tan constantes como los de Aprilia. Pero estamos trabajando en ello y creo que esta segunda parte de la temporada será más equilibrada", confía.

Jorge Martín llega al parón veraniego con una ventaja de 14 puntos sobre Ogura, en su segundo año con Trackhouse, mientras que Marc Márquez se sitúa a solo 18 puntos del madrileño, tras llegar a estar a 102 puntos del liderato hace tan solo cuatro grandes premios, en Mugello.