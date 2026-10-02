¿Bahrein en Malasia? Todas las veces que la F1 ha corrido en el nombre de otro país

Cuando se anunció que el regreso de la Fórmula 1 a Malasia este año se denominaría "Gran Premio de Bahrein" provocó tanto diversión como confusión.

Al fin y al cabo, Sepang fue el primero de la generación de circuitos modernos de F1 diseñados por Hermann Tilke en Asia, lo que convirtió a Malasia en una cita importante del calendario. Incluso después de que el país rescindiera su contrato con la FOM en 2017, la pista ha seguido gozando de popularidad entre los aficionados, y muchos han pedido su regreso en medio de un debate más amplio sobre el creciente número de circuitos urbanos en el calendario.

Además, Sepang se encuentra justo al lado del Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur, la principal puerta de entrada internacional de Malasia. Por lo tanto, denominar «Gran Premio de Bahrein» a una carrera que se celebra en uno de los recintos deportivos más emblemáticos del país resulta una propuesta inusual.

Sin embargo, el conflicto actual entre EE. UU./Israel e Irán creó una situación inusual, en la que Bahrein conserva los derechos de denominación de una carrera que no puede celebrar dentro de sus propias fronteras.

Aunque el acuerdo entre Malasia y Bahrein no tiene precedentes en algunos aspectos, no es la primera vez que la F1 celebra una carrera bajo el nombre de otro país.

GP de San Marino (en Italia)

El lado derecho de la parrilla se prepara para la vuelta de formación Foto de: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

El ejemplo más conocido es el Gran Premio de San Marino. Celebrada por primera vez en 1981, la carrera recibió el nombre de la diminuta nación sin litoral de San Marino, a pesar de que, en realidad, se disputaba en Italia. Imola incluso acogió el Gran Premio de Italia en 1980, mientras Monza se sometía a obras de remodelación y, por lo tanto, no estaba disponible. Pero cuando el circuito renovado de Monza estuvo listo para volver a acoger carreras al año siguiente, la F1 tuvo que dar otro nombre a la prueba de Imola para diferenciar las dos carreras en Italia.

Curiosamente, cuando el Autodromo Enzo e Dino Ferrari de Imola volvió al calendario de la F1 en 2020, durante la pandemia, a la carrera se le volvió a dar una identidad diferente en referencia a la región de Italia en la que se encuentra.

Así pues, Imola ha acogido hasta ahora carreras de F1 con tres nombres diferentes: Gran Premio de Italia, Gran Premio de San Marino y Gran Premio de Emilia-Romagna.

GP de Luxemburgo (en Alemania)

David Coulthard, McLaren Mercedes Foto: Motorsport Images

Luxemburgo solo cuenta con un circuito permanente, que no se construyó según los estándares de la F1. Su propietario, Goodyear, lo utiliza principalmente para la formación de pilotos, y su evento de automovilismo de mayor relevancia fue una carrera de TCR celebrada en 2016.

Sin embargo, en la década de los noventa hubo dos ocasiones en las que el nombre del Gran Premio de Luxemburgo apareció en el calendario. Ambas carreras se celebraron, en realidad, en el Nürburgring, en Alemania, a unos 80 km de la frontera entre ambos países.

Era una época en la que la F1 estaba en pleno auge en Alemania, y el éxito de Michael Schumacher impulsó la categoría a nuevas cotas en el país.

A partir de 1995, Alemania comenzó a acoger dos pruebas del campeonato mundial. La prueba de Hockenheim conservó el nombre de Gran Premio de Alemania, mientras que Nürburgring se convirtió en la sede de lo que se denominó Gran Premio de Europa. Sin embargo, los derechos de denominación del Gran Premio de Europa recayeron en Jerez en 1997, y la carrera de Nürburgring acabó denominándose Gran Premio de Luxemburgo durante dos años.

Desde 1999, sin embargo, los organizadores de Nürburgring pudieron volver a denominar su carrera como Gran Premio de Europa, y el nombre de Luxemburgo desapareció del calendario de la F1.

Gran Premio de Suiza (en Francia)

Keke Rosberg, Williams Foto: Williams F1

Suiza fue una de las sedes originales del campeonato mundial de F1, acogiendo carreras en el circuito de Bremgarten entre 1950 y 1954. De hecho, Suiza ya acogía grandes eventos de automovilismo en la era anterior al campeonato, con Auto Union (ahora Audi) y Mercedes-Benz dominando las primeras ediciones del Gran Premio de Suiza en la década de 1940.

Pero todo eso cambió tras la tristemente célebre catástrofe de Le Mans de 1955 en Francia, cuando Suiza prohibió las carreras en circuito por motivos de seguridad. Con el paso del tiempo, la naturaleza se adueñó del circuito de Bremgarten, en Berna, y el automovilismo no volvió a pisar suelo suizo hasta que la Fórmula E visitó Zúrich en 2018.

No obstante, entre 1955 y 2018 se celebraron dos carreras bajo el nombre de Gran Premio de Suiza, aunque no tuvieron lugar en Suiza.

En 1975 se celebró en Dijon (Francia) una carrera no puntuable para el campeonato bajo el título de Gran Premio de Suiza, y la prueba pasó a ser puntuable al completo cuando volvió a celebrarse en 1982. Fue en Dijon donde Keke Rosberg logró la única victoria de su campaña en la que se proclamó campeón con Williams.

A principios de este año, Suiza levantó por completo la prohibición sobre los deportes de motor, tras haber concedido ya una excepción para las carreras eléctricas con el fin de permitir que la Fórmula E organizara pruebas en Zúrich y Berna.

GP de Europa de 2016 (¿en Asia?)

Nico Rosberg, Mercedes-Benz F1 W07 Hybrid Foto: Sutton Images

El Gran Premio de Europa de 2016 fue otra anomalía, aunque técnicamente la carrera no se disputara bajo la bandera de otro país. Cuando la Fórmula 1 debutó en las calles de Bakú en 2016, el evento se denominó Gran Premio de Europa en lugar de Gran Premio de Azerbaiyán. Aunque Azerbaiyán se describe habitualmente como un país transcontinental que abarca Europa y Asia, su capital, Bakú, se encuentra al este del Gran Cáucaso y, por lo general, se considera que está en Asia.

Por lo tanto, la decisión resultó inusual, sobre todo teniendo en cuenta que las ediciones anteriores del Gran Premio de Europa se habían celebrado en circuitos como Donington Park, Jerez, Nürburgring y Valencia.

A partir de 2017, la carrera de Bakú adoptó la denominación de Gran Premio de Azerbaiyán, que sigue utilizando hasta la fecha.