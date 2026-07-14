Frenazo a la introducción de la moto única en MotoGP

Hasta hace un par de grandes premios, la mayoría de marcas habían asumido que, con vistas a la temporada que viene, se eliminaría la presencia de una de las dos motos en la parte delantera de los talleres durante las sesiones de ensayo del viernes y el sábado, recuperando las dos habituales tanto para la sprint, como para la carrera.

Motorsport.com entiende que la falta de unanimidad dentro de la propia Asociación de Fabricantes (MSMA) ha forzado un cambio de rumbo en una medida que estaba prácticamente lista para ser puesta a votación. En estos momentos, todo apunta a que la medida ha entrado en un callejón sin salida, y que tiene escasísimas posibilidades de salir adelante.

La propuesta, impulsada inicialmente por Aprilia y secundada por Ducati, se planteó en el contexto de la contención del gasto. Aunque, quienes se mostraron contrarios, consideran que el motivo real que ha impulsado a las dos fábricas italianas, es su convencimiento de tener una ventaja técnica, de partida, en el rendimiento de los nuevos prototipos que entrarán en escena el año que viene.

Sobre el papel, disponer de un solo prototipo en los entrenamientos ralentizaría el desarrollo de las motos y, en consecuencia, dificultaría reducir esa hipotética desventaja respecto de los mejores.

De cualquier forma, el elemento que ha puesto la marcha atrás a la controvertida iniciativa ha sido, sobre todo, la taxativa negativa de KTM, absolutamente contraria al asunto, a pesar de haber habido momentos en los que parecía dar su brazo a torcer. En el mismo bando del constructor austríaco se encuentran también los equipos independientes, que no identifican en el cambio ningún aspecto positivo.

Honda, por su parte, no se ha significado en ningún momento ni en un sentido ni en otro, sino que se ha manifestado siempre a favor de aquello que decida la mayoría.

Con una sola moto en el box, cualquier caída se convertiría en un drama para los pilotos Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

En poco más de un mes, el panorama ha dado un giro de 180 grados. En la reunión de la MSMA que hubo en Balaton Park, el domingo por la mañana del Gran Premio de Hungría, los constructores se dieron la mano y salieron de aquel encuentro con el convencimiento de que la norma, inicialmente bautizada como 'Regla de WorldSBK' –en el campeonato de las motos derivadas de la serie se compite con una solo moto en el garaje–, y que después derivó en 'limitación de la segunda moto', estaba aprobada.

Se dieron la mano y se comprometieron, pero no dejaron nada firmado con una validez suficientemente sólida como para seguir hacia adelante. Eso permitió que KTM se tirara para atrás, como hizo saber en Assen a los demás miembros de la MSMA.

La contramarcha de la casa de Mattighofen rompía la unanimidad necesaria para llevar la propuesta a la mesa de la Comisión de Grandes Premios, el órgano integrado por la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), la MSMA, la Asociación de Equipos (IRTA), y el promotor (MotoGP SEG), y que es el encargado de aprobar, o no, los cambios en el reglamento del campeonato, que se someten a votación y dependen de una mayoría simple.

"El tema de la moto única no está muerto todavía, pero ahora parece más complicado que se acabe introduciendo", reconocía a Motorsport.com una de las figuras clave en todo el proceso, en el paddock del circuito de Sachsenring, donde el fin de semana pasado se celebró la última parada del calendario antes del parón veraniego.

Allí, la fractura entre los fabricantes no pudo repararse, entre otras cosas, porque faltaron Gigi Dall’Igna, director general de Ducati, y Paolo Pavesio, el responsable de Yamaha.

El diálogo se retomará dentro de tres semanas, en Silverstone, de donde se espera que ya haya un veredicto decisivo acerca de un asunto que tiene en vilo al paddock entero, incluidos los pilotos. Muchos de ellos han llegado a considerar la idea de la moto única un auténtico delirio.