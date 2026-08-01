¿Qué piloto de MotoGP lleva más puntos en las carreras europeas hasta ahora?

Ai Ogura es el piloto que más puntos ha sumado en MotoGP desde que la gira europea de la temporada comenzó en el mes de abril, subrayando así el progreso que ha realizado en solo su segunda temporada en la categoría reina.

El piloto japonés tuvo un comienzo de año prometedor en las primeras citas transoceánicas, aprovechando una Aprilia mejorada para dejar atrás de inmediato sus problemas de 2025. Pero mientras otros pilotos de la casa de Noale han fallado por una razón u otra durante los meses siguientes, el japonés se ha mantenido tan constante como siempre, corrigiendo esa debilidad que le había estado frenando: el ritmo a una vuelta. No fue hasta el GP de la República Checa que resolvió sus problemas en clasificación, pero ahora puede convertirse en un aspirante habitual a la primera fila.

Combinado con su característico ritmo al final de las carreras, Ogura se ha consolidado ahora como un serio aspirante al título frente a pilotos mucho más experimentados. Queda por ver si el de Trackhouse sería capaz de lidiar con la presión de luchar por un título de MotoGP en su segunda temporada, pero su reciente estado de forma ha sido sencillamente extraordinario.

En las últimas ocho citas disputadas en Europa, que abarcan el tramo desde Jerez en abril hasta Sachsenring en julio, ha sumado un total de 157 puntos, a una media de 19.6 por fin de semana. Ese botín le ha elevado al segundo puesto de la clasificación general, solo por detrás de la Aprilia oficial de Jorge Martin.

Más puntos sumados desde el inicio de las carreras europeas de MotoGP (Jerez)

Pos PILOTO PUNTOS VICTORIAS GP PODIOS GP VICTORIAS SPRINT 1 Ai Ogura 157 1 4 0 2 Marc Márquez 145 3 3 3 3 Fabio di Giannantonio 134 1 2 0 4 Jorge Martín 131 1 3 1 5 Raúl Fernández 119 0 2 2 6 Francesco Bagnaia 118 0 4 1 7 Marco Bezzecchi 105 1 3 0 8 Pedro Acosta 88 0 1 0

Marc Márquez ocupa el segundo lugar con 145 puntos, aunque el piloto de Ducati se perdió la carrera del domingo en Le Mans y todo el fin de semana de Barcelona por una operación. Además, no fue hasta que volvió a la acción en Mugello cuando pudo empezar a recuperar el nivel que había echado en falta desde su caída en el GP de Indonesia, en octubre. Desde entonces, ha sido la referencia, con tres victorias en los últimos cuatro grandes premios, reactivando sus opciones al título. Tras sumar 45 puntos en las tres primeras rondas, ahora ha añadido otros 145 a su cuenta.

Esa tendencia se vuelve aún más clara solo en los últimos cuatro grandes premios. Desde Mugello, Márquez ha sumado 119 puntos, cómodamente por delante de los 102 de Ogura, destacando lo drásticamente que ha cambiado su suerte desde la operación.

Ai Ogura, Trackhouse Racing, Marc Marquez, Ducati Team, Raul Fernandez, Trackhouse Racing Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

La regularidad de Fabio di Giannantonio se refleja en sus resultados, con el piloto del VR46 consolidándose como el tercer mayor anotador de puntos desde Jerez. Su victoria en el GP de Catalunya fue importante para sus opciones al título, pero también cometió un error poco habitual en Sachsenring después de cambiar a la misma configuración aerodinámica que los hermanos Márquez.

Mientras tanto, aunque Martín es ahora el líder del Mundial, su campaña hasta ahora ha estado marcada por grandes momentos brillantes y frustrantes bajones. Siguen existiendo interrogantes sobre su forma y su estado físico después de que un duro fin de semana en Barcelona desencadenara una caída de rendimiento, con Le Mans y Mugello como la única carrera en las que ha parecido brillar.

Raúl Fernández y Pecco Bagnaia han sumado prácticamente el mismo número de puntos, aunque una enfermedad (en el caso del español, en Brno) y problemas técnicos (por parte del italiano, en Assen) han significado que no han podido sacar el máximo partido a sus motos.

Aun así, han sumado cómodamente más puntos que Marco Bezzecchi, que ha sufrido un desplome dramático. El de Rimini aún ha podido acumular 105 puntos a lo largo de la gira europea, incluida una victoria dominante en Mugello. Pero sus resultados se han venido abajo tras el GP de Italia, y no ha logrado sumar ni un solo punto en las últimas cuatro carreras dominicales. Algunos buenos resultados en las sprints han significado que no se ha marchado de junio/julio completamente con las manos vacías, pero solo ha podido reunir 13 puntos durante ese periodo.

El inicio de la gira europea fue crucial, ya que devolvió a Ducati a la pelea tras el dominante comienzo de año de Aprilia. Desde entonces, la ventaja ha oscilado entre los dos fabricantes italianos, con las características de la pista desempeñando un papel clave a la hora de decidir el ganador cada fin de semana.

Hay cuatro citas más programadas en Europa en agosto y septiembre tras el parón veraniego, antes de que el campeonato se dirija a Asia-Pacífico para un tramo de cinco pruebas transoceánicas. La temporada concluirá con carreras consecutivas en Portugal y Valencia a finales de noviembre.

Más puntos sumados en las últimas cuatro citas (Balaton Park-Brno-Assen-Sachsenring)

Pos PILOTO PUNTOS 1 Marc Márquez 119 2 Ai Ogura 102 3 Raúl Fernández 72 4 Pecco Bagnaia 61 5 Jorge Martín 52 6 Fabio Di Giannantonio 50 7 Pedro Acosta 45 8 Enea Bastianini 37 9 Luca Marini 33 10 Alex Marquez 20 11 Marco Bezzecchi 13