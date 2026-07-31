Horarios del GP de Gran Bretaña de MotoGP en Silverstone: ¡vuelve el mundial!

¡Vuelve el mundial de MotoGP! Seguimos en verano, pero queda atrás la pausa de semanas sin carrera, y el fin de semana del 7 al 9 de agosto se celebra el GP de Gran Bretaña en Silverstone, y aquí podrás consultar los peculiares horarios de cada una de las sesiones. Después de celebrarse el año pasado en mayo, el Gran Premio de Gran Bretaña vuelve este curso a su fecha habitual de verano, y dará inicio a la segunda mitad de una temporada 2026 que se antoja apasionante. Te contamos todo en este artículo.

Horarios del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026 en Silverstone para España

Jueves 6 de agosto Rueda de prensa 12:00h Viernes 7 de agosto MotoGP FP1 12:45h - 11:30h Viernes 7 de agosto MotoGP Práctica 17:00h - 18:00h Sábado 8 de agosto MotoGP FP2 10:10h - 10:40h Sábado 8 de agosto MotoGP Q1 12:10h - 12:40h Sábado 8 de agosto MotoGP Q2 12:50h - 13:05h Sábado 8 de agosto Carrera Sprint MotoGP (10 vueltas) 17:00h Domingo 9 de agosto Warm Up MotoGP 10:40h - 10:50h Domingo 9 de agosto Carrera MotoGP (20 vueltas) 14:00h

La diferencia horaria (en Inglaterra es una hora menos que en España) provoca que el GP de Gran Bretaña de MotoGP tenga horarios poco habituales, salvo el día grande. Así, el viernes se disputarán las dos primeras sesiones de entrenamientos libres, con la FP1 a las 12:45h de España (11:45h locales) y la Práctica para definir los diez primeros clasificados para la Q2 a las 17:00h de España (16:00h locales).

El sábado de MotoGP en Silverstone empezará con la FP2 a las 10:10h de España, y la clasificación de MotoGP del GP de Gran Bretaña será a las 12:10h la Q1 (horario Español, 11:10h locales) y a las 12:50h la Q2 (11:50h locales) para definir al autor de la pole position y dejar formada la parrilla para las dos carreras.

La carrera sprint del GP de Gran Bretaña de MotoGP es el sábado a las 17:00h de España (16:00h locales) a 10 vueltas y la carrera principal del GP de Gran Bretaña de MotoGP es el domingo a las 14:00h de España (13:00h locales),

Cómo ver en directo el GP de Gran Bretaña de MotoGP (Silverstone) para España

Regresa el mundial de MotoGP y nuevamente, para verlo, tendrás que tener contratado DAZN, donde se retransmitirá todo el GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026 desde la FP1 del viernes hasta la carrera del domingo, también con las sesiones de Moto2 y Moto3 de Silverstone.

Por otra parte, tienes en inglés y también de pago el VideoPass de la propia MotoGP. Y, sin olvidarte nunca, en Motorsport.com tendremos el directo del viernes, sábado y domingo para contarte todas las sesiones de Silverstone, donde estarán dos de nuestros redactores para traerte la información de primera mano.

Silverstone, el circuito del GP de Gran Bretaña de MotoGP

Conocido como la cuna de la Fórmula 1, ya que allí se disputó en 1950 la primera carrera del mundial, Silverstone también tiene su historia en las dos ruedas, y fue la primera sede del Gran Premio de Gran Bretaña de motociclismo, en 1977, época en la que había que encontrar un sustituto para el TT de la Isla de Man, al que se le había retirado la autorización para figurar en el calendario. Durante diez años, las estrellas del mundial compitieron en este antiguo aeródromo militar antes de que Donington Park se convirtiera en su nuevo escenario. Silverstone regresó en 2010 y, desde entonces, solo se ha perdido la cita en 2020 debido a la COVID-19.

Silverstone es el circuito más largo (5,9 km) del calendario de MotoGP y uno de los más rápidos de la temporada, con una media de más de 181 km/h en la mejor pole position jamás registrada allí.

Se trata de un trazado variado y completo, lo que no hace sino complicar la puesta a punto de las motos. Consta varias rectas, seguidas de fuertes frenadas que exigen un tren delantero estable, pero la agilidad de las motos en los rápidos cambios de dirección no es menos importante.

Tras varias repavimentaciones en los últimos años (y el memorable episodio de 2018, en el que una fuerte lluvia provocó la cancelación de la carrera debido a que el nuevo asfalto no permitía el drenaje), el agarre ha mejorado y, sobre todo, se han eliminado los baches.

Características del circuito de Silverstone:

Construcción 1947 Longitud del circuito 5.900 km Ancho de la pista 15 m Curvas 8 a izquierdas - 10 a derechas Recta más larga 770 m Pole position a la izquierda

Récords vigentes del circuito de Silverstone en MotoGP:

Récord del circuito F. Quartararo 1'57"233 2025 Mejor tiempo en carrera A. Espargaró 1'58"895 2024 Récord de velocidad máxima E. Bastianini 340,6 km/h 2022 Récord de velocidad media F. Quartararo 181,1 km/h 2025

A cuántas vueltas son las carreras de MotoGP en Silverstone

El circuito de Silverstone, de 5.900 km (el más largo del calendario de MotoGP), tendrá la carrera sprint de MotoGP a 10 vueltas (para 59 km el sábado) y la carrera principal del domingo, la del GP de Gran Bretaña 2026 de MotoGP, a 20 vueltas, en las que los pilotos recorrerán un total de 118 kilómetros.

Qué pilotos de MotoGP disputarán el GP de Gran Bretaña 2026

El regreso de MotoGP se esperaba que supusiera el regreso de Fermín Aldeguer, que se lesionó en Assen y se perdió las últimas carreras antes del parón. Sin embargo, Gresini confirmó que tampoco será de la partida en Silverstone, donde le sustituirá Iker Lecuona. Tampoco veremos aún en pista a Johann Zarco, que todavía está recuperándose de su accidente en Montmeló. Cal Crutchlow de nuevo le sustituirá en la a subirse a su Honda hasta que, probablemente en septiembre, pueda Zarco volver.

Qué pilotos de MotoGP han ganado en Silverstone

Durante los primeros años de Silverstone en el mundial de motos, los estadounidenses fueron los grandes dominadores, y allí ganaron Kenny Roberts (tres veces), Randy Mamola (dos), Freddie Spencer o incluso Pat Hennen.

En la época moderna de Silverstone en MotoGP, como supondrás, el dominio es español, con siete victorias en la categoría reina (tres de Jorge Lorenzo). También en Silverstone fue donde Maverick Viñales logró su primera victoria en MotoGP en 2016, con la Suzuki, antes de que Andrea Dovizioso ganara con la Ducati en 2017.

En 2018 se canceló por lluvia y en 2019 ganó allí Alex Rins, de Suzuki. Silverstone no estuvo en 2020 en el calendario por la COVID-19 (curiosamente sí celebró ese año DOS carreras de F1), y en 2021 se impuso Fabio Quartararo camino a su primer título. Aleix Espargaró también logró su primer podio con la Aprilia RS-GP, lo que fue un presagio de los buenos resultados que llegarían luego para el equipo de Noale.

Mientras que Pecco Bagnaia había caído hasta un lejano 14º puesto en 2021, la edición de 2022 permitió al italiano redimirse al devolver a Ducati al éxito en el circuito inglés, tras una pole de Johann Zarco. Posteriormente, Espargaró y su Aprilia, vencedores en 2023 y en la pole en 2024, se convirtieron en rivales de las Ducati, que seguían en la lucha.

Luego, fue Marco Bezzecchi quien aprovechó el buen rendimiento de la RS-GP en Silverstone para imponerse la temporada pasada, pero nadie ha olvidado que se llevó la victoria tras el desgarrador abandono de Fabio Quartararo, quien había aprovechado su pole para escaparse en cabeza con la Yamaha. Por su parte, la carrera corta la ganó Álex Márquez, con la Ducati.

Si te lo preguntas, el piloto con más poles en Silverstone es Marc Márquez, con cinco, una más que Kenny Roberts y tres más que Lorenzo.

Los últimos poleman y ganadores del GP de Gran Bretaña de MotoGP

Año Pole position Victoria al sprint Victoria en el GP 2025 F. Quartararo Á. Márquez M. Bezzecchi 2024 A. Espargaró E. Bastianini E. Bastianini 2023 M. Bezzecchi Á. Márquez A. Espargaró 2022 J. Zarco - P. Bagnaia 2021 P. Espargaró - F. Quartararo

Así llega el campeonato del mundo de MotoGP 2026 a Silverstone

Disputadas ya 11 carreras (quedan otras 11) y dejando atrás el parón veraniego, el campeonato de MotoGP llega con una igualdad máxima, con cinco pilotos en solo 24 puntos. Mira:

Campeonato de pilotos de MotoGP 2026 (aquí la tabla completa)

Campeonato de equipos de MotoGP 2026 (aquí la tabla completa)

Pos Equipos Puntos 1 Aprilia 394 2 Trackhouse 353 3 Ducati 333 4 VR46 230 5 KTM 212

Campeonato de constructores de MotoGP 2026 (aquí la tabla completa)

Pos Chasis Puntos 1 Aprilia 330 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 26 - - - - - - - - - - - 2 Ducati 319 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 37 - - - - - - - - - - - 3 KTM 190 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 15 - - - -