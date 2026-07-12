Acosta: "Parece que nadie quiere liderar el Mundial; pero Márquez lleva el 1 y es la referencia"

Para hacernos una idea, las dos mejores KTM al margen de la de Pedro Acosta, terminaron a 19.1 y 22.1 segundos del ganador, Marc Márquez, mientras que el corredor murciano, que cruzó la meta cuarto, un resultado que no acostumbra a gustar a los pilotos, lo hizo a 7.6 segúndos, que siendo un mundo, es más de la mitad que sus compañeros de marca.

El dato es solo para poner en valor el nivel de pilotaje de un Acosta que, además, se operó de la mano derecha el martes de la pasada semana, y que compitió todo el fin de semana aún con los puntos en la zona de la intervención.

"A la carrera hoy le pondría un 7", dijo Acosta cuando le pidieron que se puntuara al final del día. "Nadie esperaba que terminara el cuarto, sobre todo después de lo mal que fue el Warm Up de la mañana", en el que terminó 13º pero, sobre todo, sin buenas sensaciones.

En un circuito con mucha gestión de neumático, Acosta se defendió con habilidad. "Cuando me ha caído la goma delantera he sufrido bastante. Pero este fin de semana hemos sorprendido", admitió. "Estoy contento porque en mi cabeza, la estrategia ers tirar las diez primeras vueltas, y a partir de ahí ver lo mal que estábamos. Sin embargo, ese tirón ha durado 17 vueltas, y en ese punto los demás estaban peor que yo", valoró.

Llegados al ecuador de la temporada tras cubrir los primeros once grandes premios, Acosta hace una valoración positiva.

Pedro Acosta comenta la jugada con Maverick Vinales, antes de la carrera

"No he cometido muchos errores en esta primera mitad de temporada", a diferencia del año pasado. "A ver si este verano entendemos qué le ha estado pasando a la moto", sobre todo a nivel técnico, ya que se ha parado hasta cuatro veces desde la carrera de Barcelona.

Sobre su mano y la lesión en el túnel carpiano, se mostró contento. "La mano ha aguantado bien, aunque los puntos están en un lugar feo. Por suerte, mañana me los quitarán".

Acosta es ahora séptimo de la general, con 148 puntos, 60 menos que Jorge Martín, el piloto de Aprilia que lidera un campeonato más abierto y con más candidatos que nunca en los últimos años. "Parece que nadie quiere liderar el Mundial (risas), pero Marc lleva el 1 y creo que está demostrando que es la referencia", dejó claro cuál es su apuesta.