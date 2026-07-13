Tardozzi: "Márquez está recuperando la confianza, pero su físico debe sostenerle"

Marc Márquez se ha metido de lleno en la pelea por el título del Mundial de MotoGP, el que sería su décimo, si lo logra, entre todas las categorías. El piloto español ya había hecho gran parte del trabajo de remontada al ganar en Balaton Park y Brno, tras volver de su enésima operación en el hombro derecho, y después de resistir en Assen, una pista nada propicia para él históricamente, reafirmó sus opciones este pasado fin de semana, con una pole y un doblete de victorias en su circuito fetiche, Sachsenring.

El ilerdense logró su 13ª victoria en carrera larga en el Gran Premio de Alemania de toda su trayectoria, la décima con las motos pesadas para igualar el récord histórico de Giacomo Agostini de más triunfos en una misma pista (10, como los que el italiano logró en Imatra). Así, el nueve veces campeón del mundo salió de territorio teutón como tercer clasificado de la general, con 190 puntos, a apenas 18 del líder, Jorge Martín. Cabe recordar que en el GP de Italia estaba a 102 unidades de Marco Bezzecchi, ahora caído en desgracia.

La cita de Sachsenring sirvió a Márquez para irse de vacaciones con buen sabor de boca, por más que este verano aún tenga que ejercitar su brazo para ganar fuerza y seguir acercándose a la versión que arrasó en 2025. Y también a Ducati, que se ve en una situación de mucha mayor igualdad respecto a Aprilia, que comenzó el curso arrasando.

Al término del GP de Alemania, el team manager del equipo oficial de Borgo Panigale, Davide Tardozzi, mostró su alegría por el fin de semana de Ducati, aunque Márquez fue la cara de la moneda, con su compañero de equipo, Pecco Bagnaia, sufriendo aún con diversos problemas que le llevaron a terminar sexto en la jornada dominical.

El dirigente italiano hizo balance al ser entrevistado por 'GPOne': "Ha ido bien para Marc, aun sabiendo que todavía no está en un estado de forma perfecto. Creo que este mes de vacaciones solamente puede venirle bien", empezó diciendo.

"En cuanto a Pecco Bagnaia, durante todo el fin de semana le han faltado confianza en el tren delantero y algo de agarre en el trasero, sobre todo en las curvas 6, 7 y 8, y eso le hizo marcar la diferencia en negativo. Por desgracia no logró superar a Jorge Martín, pero la agresividad que mostró y el hecho de que lo intentara aun sin tener la moto como a él le gusta son cosas que nos agradan. Está claro que ahora nos toca trabajar a nosotros, para intentar darle ese algo que necesita para recuperar un poco de confianza. Sabemos perfectamente que es un piloto rápido, así que tenemos que encontrar el camino", siguió.

Davide Tardozzi, Team Manager, Ducati Team, Mauro Grassilli, director deportivo, Ducati Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Centrándose en Márquez, el expiloto de Superbikes reconoció que la versión 2025 de Márquez era claramente mejor que la actual, pero está contento de ver que va recuperando la confianza, poco a poco. Eso sí, para acercarse a su mejor nivel, será necesario que el físico le acompañe.

"Evidentemente el año pasado Marc estaba mucho mejor. Con lo que le ocurrió en Indonesia, y luego con la caída en Le Mans, que puso de manifiesto otro problema latente, que creíamos erróneamente que se había resuelto durante el invierno, todo esto condicionó muchísimo su inicio de campeonato. Yo creo que Marc vale mucho más que las primeras carreras que hizo, y pienso que lo ha demostrado en las últimas cuatro", dijo Tardozzi.

"En Países Bajos tuvo que contenerse, pero en las otras tres ganó pese a no estar todavía bien físicamente. Lo reitero y lo subrayo. Yo considero que Marc aporta un valor añadido, y que no es discutible. Creo que en este momento está recuperando la confianza con la moto, pero el físico tiene que sostenerle. Hasta que el físico no le sostenga al 100%, tendremos un Marc que no podrá ser súper competitivo como el año pasado".

Mientras Márquez está dando la vuelta a los problemas que sufrió en los primeros grandes premios, parece que el resto de rivales está sufriendo el camino inverso. Sobre todo Marco Bezzecchi, lesionado y habiendo acumulado cuatro ceros en las últimas carreras largas, por diversas circunstancias.

Tardozzi cree que la balanza está equilibrada, y que la segunda mitad de año será trepidante: "Más o menos todos hemos tenido buena y mala suerte, así que, al final, el balance es más o menos igual para todos. Dicho esto, estamos a mitad de temporada y hay seis pilotos separados por poquísimos puntos. Es bonito para los aficionados en casa, para quien ve por la tele MotoGP, y para quienes vengan al circuito a vernos en la segunda parte de la temporada".

"Creo que habrá circuitos donde nuestros rivales serán un poco más competitivos que nosotros, y viceversa. En este momento, la Aprilia y la Ducati están más o menos igualadas. Luego, está claro que los pilotos, en ciertas situaciones, marcan la diferencia", cerró.