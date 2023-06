Espargaró: "El objetivo es luchar por la pole"

Assen.- En el penúltimo giro de los 23 que completó el piloto de Aprilia en la P2 del Gran Premio de los Países Bajos, Aleix Espargaró paró el crono en 1.32.408, a 0.345 del mejor tiempo del día, logrado por Marco Bezzecchi, y a una décima exacta de su compañero Maverick Viñales, que fue quinto y también estará en la Q2.

Aleix llega a un circuito en el que el pasado año fue rapidísimo y, de hecho, era claro favorito a luchar por la victoria hasta que Fabio Quartararo le sacó de la pista, pese a lo cual aún pudo acabar cuarto en la meta. El de Aprilia se quejaba la pasada semana de que su moto iba igual que el año pasado, pero que las Ducati había bajando 20 segundos el tiempo de carrera en Sachsenring.

"Las sensaciones de la moto de este año respecto a la del año pasado en este circuito aún no son iguales. Pero hay que tener en cuenta que Assen es una pista de alta velocidad, a la que le tienes que ir cogiendo el hilo poco a poco. Hay curvas en las que entras muy rápido, como las dos chicanes, así que hay que ir cogiendo el ritmo. Pero, en definitiva, la moto es la misma y las sensaciones son muy parecidas", se resignó.

Fue entonces cuando le plantearon a Aleix que, por tanto, el problema volvía a ser el mismo, que era la Ducati la que marcaba la diferencia con la gran mejora respecto al año pasado. A lo que Aleix respondió "Aprilia", y le insistieron, ¿los rivales han crecido mucho? "Sí".

La conversación de monosílabos siguió cuando le preguntaron cuál era la moto a batir el fin de semana, "Aprilia", respondió.

"Yo tengo una Aprilia y tengo que sacar el máximo de mi moto y seguir siendo el mejor piloto de la marca, como lo he sido siempre, ese es mi objetivo y luego a ver hasta podemos llegar".

Lesionado desde el jueves de Mugello, Aleix sigue recuperadnos de sus dolencias el el tobillo derecho.

"Por la mañana me dolió mucho, sobre todo en el primer parcial, en el que no podía frenar. La verdad es que por la tarde ya me tomé un antiinflamatorio fuerte y después de que se haya despertado el pie, estoy mejor. No quería pero me voy a tener que infiltrar para las carreras, porque me duele cuando pongo el pie lateral en las curvas a derechas, las fisuras y el ligamento me duelen mucho".

De cara al intenso sábado de clasificación y carrera sprint, las ambiciones de Aleix son altas.

"El objetivo es luchar por la pole".

Por último, le preguntaron que le llevaba a ser tan poco comunicativo este fin de semana en sus encuentros con los medios respecto a lo habitual.

"Habla con Massimo Rivola", dijo en referencia al CEO de Aprilia.

De lo que sí habló Aleix fue del cambio del formato que se aprobará de cara al próximo año, pasando la P1 a convertirse en una sesión libre, que no de plaza para la Q2, y así los pilotos poder trabajar sin presión.

"Todos los pilotos, al parecer, estaban presionando para cambiar el horario del viernes y hacer que el primer entrenamiento fuera 'libre'. Pero parece que Ducati no está de acuerdo. Han votado en contra. Pedimos este cambio, no por una cosa competitiva, era más por seguridad para evitar caídas en el entrenamiento uno, para estar más relajados y simplemente estresar a todo el mundo en los últimos 15 minutos de la P2", un cambio que los pilotos querían implementar ya este año desde Silverstone.

"Pero parece que no les gusta la idea. Es extraño porque sus pilotos, créanme, estaban a favor de cambiar eso. Pero los jefes de Ducati no", zanjó.

Aleix Espargaró Aprilia Racing Photo by: Alexander Trienitz