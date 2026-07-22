Nakagami hará wild card en Japón mientras Honda espera a Aleix Espargaró

Un año después de su última aparición como Wild Card al manillar de una Honda, el piloto japonés de pruebas y desarrollo Takaaki Nakagami volverá a la competición nuevamente en el Gran Premio de Japón, que se celebra el próximo 4 de octubre en Motegi, anunció este miércoles el fabricante con sede en Tokio.

"El piloto de desarrollo de HRC, Takaaki Nakagami, participará en el Gran Premio de Japón de MotoGP como invitado especial. Competirá ante la afición japonesa con la moto que ha estado desarrollando durante los entrenamientos", explica en sus redes sociales Honda Racin (HRC).

Nakagami se retiró como piloto en activo en LCR a finales de 2024, incorporándose inmediatamente al equipo de pruebas de HRC. El pasado curso, el piloto de 34 años nacido en Chiba, tomó parte en tres grandes premios. El primero de ellos fue en Francia, donde acabó sexto bajo la lluvia al manillar de una moto del equipo Honda HRC Test Team, como invitado, pese a que LCR tenía la baja del tailandés Somkiat Chantra, lesionado.

Poco después, en el GP de Italia, Nakagami volvió a ser reclamado, esta vez para reemplazar al lesionado Luca Marini en el equipo oficial Honda HRC Castrol. Su última participación hasta ahora, fue el 28 de septiembre de 2025, como wild card en el GP de Japón con el equipo de test, nuevamente.



A Espargaró le espera el quirófano

Durante toda la temporada 2026 Honda no ha presentado ningún wild card, hasta ahora, ya que Nakagami ha tenido que asumir el desarrollo de la moto de esta temporada, la de 1000cc, y el de la nueva moto de 2027, que estaba en manos de Aleix Espargaró, gravemente lesionado el pasado mes de abril, mientras realizaba, precisamente, un test en Sepang.

Aleix Espargaró, Honda HRC Foto de: Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images

En HRC habían repartido el trabajo entre sus dos probadores, pero la lesión del español trastocó los planes, ya que Espargaró sigue recuperándose y ahora espera el momento de volver al quirófano.

El veterano corredor, que la próxima semana cumple 37 años, se fracturó cuatro vertebras tras una caída en un test privado en Sepang, siendo operado para colocarle unas placas metálicas en la zona afectada con el fin de ayudar a soldar las fracturas.

Pese a que el piloto se prepara físicamente e incluso corre en bicicleta, como se puede ver en sus redes sociales, sigue sin poder subirse a una moto. Según ha podido saber Motorsport.com, Aleix espera que las vertebras estén plenamente consolidadas para operarse y que le retiren las placas, lo que está previsto que suceda a finales de agosto.

Honda, que evidentemente está siguiendo la recuperación del piloto, ya le ha informado de que le espera en la parte final de la temporada, que acaba el 30 de noviembre, para poder participar en el desarrollo del prototipo de 2027, cuando entrará un reglamento técnico completamente nuevo.

Tras volver a bajar al rango D de las concesiones Honda podría hacer, en esta segunda mitad de la temporada, test privado con sus pilotos titulares.

Sin embargo, el hecho de que tanto Joan Mir como Luca Marini no seguirán la próxima temporada en el equipo, impide, de momento, esa posibilidad, por lo que Honda espera que Aleix pueda dar el último empujón a su prototipo de 2027 antes del test de Valencia del próximo 1 de diciembre, cuando la nueva estrella del fabricante de Tokio, Fabio Quartararo, pueda ya subirse a la moto.