Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Red Bull encuentra a los sucesores de GP y Marko: ¿qué dice eso sobre el futuro del equipo?

Fórmula 1
GP de Bélgica
Red Bull encuentra a los sucesores de GP y Marko: ¿qué dice eso sobre el futuro del equipo?

¿Y si el nuevo Aston Martin y Alonso son la clave del mercado de 2027?

Fórmula 1
GP de Bélgica
¿Y si el nuevo Aston Martin y Alonso son la clave del mercado de 2027?

Williams teme que sus mejoras de Bakú no solucionen su verdadero problema

Fórmula 1
GP de Bélgica
Williams teme que sus mejoras de Bakú no solucionen su verdadero problema

Nakagami hará wild card en Japón mientras Honda espera a Aleix Espargaró

MotoGP
Nakagami hará wild card en Japón mientras Honda espera a Aleix Espargaró

Análisis: ¿Quién puede evitar ya el quinto título de Álex Palou en la IndyCar?

IndyCar
Nashville
Análisis: ¿Quién puede evitar ya el quinto título de Álex Palou en la IndyCar?

Binder y el desgaste del neumático en Alemania: "¡Creí que me estaba quedando sin gasolina!"

MotoGP
GP de Alemania
Binder y el desgaste del neumático en Alemania: "¡Creí que me estaba quedando sin gasolina!"

Cómo la remontada de Spa se convirtió en la mejor carrera de Hadjar con Red Bull

Fórmula 1
GP de Bélgica
Cómo la remontada de Spa se convirtió en la mejor carrera de Hadjar con Red Bull

Hulkenberg responde a los rumores de Sainz en Audi: "El asiento de reserva está libre"

Fórmula 1
GP de Bélgica
Hulkenberg responde a los rumores de Sainz en Audi: "El asiento de reserva está libre"
MotoGP

Nakagami hará wild card en Japón mientras Honda espera a Aleix Espargaró

Honda anunció este miércoles que su piloto de pruebas Takaaki Nakagami reapareceré como invitado en el GP de Japón, mientras el equipo de test del fabricante japonés espera que Aleix Espargaro vuelva pronto a subirse a la moto.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Publicado:
Takaki Nakagami, HRC

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Un año después de su última aparición como Wild Card al manillar de una Honda, el piloto japonés de pruebas y desarrollo Takaaki Nakagami volverá a la competición nuevamente en el Gran Premio de Japón, que se celebra el próximo 4 de octubre en Motegi, anunció este miércoles el fabricante con sede en Tokio.

"El piloto de desarrollo de HRC, Takaaki Nakagami, participará en el Gran Premio de Japón de MotoGP como invitado especial. Competirá ante la afición japonesa con la moto que ha estado desarrollando durante los entrenamientos", explica en sus redes sociales Honda Racin (HRC).

Nakagami se retiró como piloto en activo en LCR a finales de 2024, incorporándose inmediatamente al equipo de pruebas de HRC. El pasado curso, el piloto de 34 años nacido en Chiba, tomó parte en tres grandes premios. El primero de ellos fue en Francia, donde acabó sexto bajo la lluvia al manillar de una moto del equipo Honda HRC Test Team, como invitado, pese a que LCR tenía la baja del tailandés Somkiat Chantra, lesionado.

Poco después, en el GP de Italia, Nakagami volvió a ser reclamado, esta vez para reemplazar al lesionado Luca Marini en el equipo oficial Honda HRC Castrol. Su última participación hasta ahora, fue el 28 de septiembre de 2025, como wild card en el GP de Japón con el equipo de test, nuevamente.


A Espargaró le espera el quirófano

Durante toda la temporada 2026 Honda no ha presentado ningún wild card, hasta ahora, ya que Nakagami ha tenido que asumir el desarrollo de la moto de esta temporada, la de 1000cc, y el de la nueva moto de 2027, que estaba en manos de Aleix Espargaró, gravemente lesionado el pasado mes de abril, mientras realizaba, precisamente, un test en Sepang.

Aleix Espargaró, Honda HRC

Aleix Espargaró, Honda HRC

Foto de: Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images

En HRC habían repartido el trabajo entre sus dos probadores, pero la lesión del español trastocó los planes, ya que Espargaró sigue recuperándose y ahora espera el momento de volver al quirófano.

El veterano corredor, que la próxima semana cumple 37 años, se fracturó cuatro vertebras tras una caída en un test privado en Sepang, siendo operado para colocarle unas placas metálicas en la zona afectada con el fin de ayudar a soldar las fracturas.

Pese a que el piloto se prepara físicamente e incluso corre en bicicleta, como se puede ver en sus redes sociales, sigue sin poder subirse a una moto. Según ha podido saber Motorsport.com, Aleix espera que las vertebras estén plenamente consolidadas para operarse y que le retiren las placas, lo que está previsto que suceda a finales de agosto.

Honda, que evidentemente está siguiendo la recuperación del piloto, ya le ha informado de que le espera en la parte final de la temporada, que acaba el 30 de noviembre, para poder participar en el desarrollo del prototipo de 2027, cuando entrará un reglamento técnico completamente nuevo.

Tras volver a bajar al rango D de las concesiones Honda podría hacer, en esta segunda mitad de la temporada, test privado con sus pilotos titulares.

Sin embargo, el hecho de que tanto Joan Mir como Luca Marini no seguirán la próxima temporada en el equipo, impide, de momento, esa posibilidad, por lo que Honda espera que Aleix pueda dar el último empujón a su prototipo de 2027 antes del test de Valencia del próximo 1 de diciembre, cuando la nueva estrella del fabricante de Tokio, Fabio Quartararo, pueda ya subirse a la moto.

Por si te lo perdiste:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Binder y el desgaste del neumático en Alemania: "¡Creí que me estaba quedando sin gasolina!"

Mejores comentarios
Más de
Germán Garcia Casanova

Por primera vez desde 2002, Honda no contará con ningún piloto español en el Mundial de MotoGP

MotoGP
MotoGP
Por primera vez desde 2002, Honda no contará con ningún piloto español en el Mundial de MotoGP

Parrilla de MotoGP para 2027: pilotos confirmados y así está el mercado

MotoGP
MotoGP
Parrilla de MotoGP para 2027: pilotos confirmados y así está el mercado

Pirelli explica por qué mantendrá la polémica regla de las presiones en MotoGP 2027

MotoGP
MotoGP
Pirelli explica por qué mantendrá la polémica regla de las presiones en MotoGP 2027
Más de
Aleix Espargaró

¿Qué pilotos han ganado carreras en MotoGP y cuántas?

MotoGP
MotoGP
¿Qué pilotos han ganado carreras en MotoGP y cuántas?

Aleix Espargaró opina que la MotoGP de 850cc será "más divertida"

MotoGP
MotoGP
Aleix Espargaró opina que la MotoGP de 850cc será "más divertida"

Raúl Fernández: "Lo que diga Aleix Espargaró me da igual"

MotoGP
MotoGP
Test de Barcelona
Raúl Fernández: "Lo que diga Aleix Espargaró me da igual"
Más de
Honda

Honda hace oficial el fichaje de Quartararo para los dos próximos años

MotoGP
MotoGP
Honda hace oficial el fichaje de Quartararo para los dos próximos años

Honda anuncia la contratación de David Alonso para 2027 sin especificar en qué equipo correrá

MotoGP
MotoGP
Honda anuncia la contratación de David Alonso para 2027 sin especificar en qué equipo correrá

Honda le confía a Christian Pupulin la adaptación de Fabio Quartararo

MotoGP
MotoGP
GP de Alemania
Honda le confía a Christian Pupulin la adaptación de Fabio Quartararo

Últimas noticias

Red Bull encuentra a los sucesores de GP y Marko: ¿qué dice eso sobre el futuro del equipo?

Fórmula 1
GP de Bélgica
Red Bull encuentra a los sucesores de GP y Marko: ¿qué dice eso sobre el futuro del equipo?

¿Y si el nuevo Aston Martin y Alonso son la clave del mercado de 2027?

Fórmula 1
GP de Bélgica
¿Y si el nuevo Aston Martin y Alonso son la clave del mercado de 2027?

Williams teme que sus mejoras de Bakú no solucionen su verdadero problema

Fórmula 1
GP de Bélgica
Williams teme que sus mejoras de Bakú no solucionen su verdadero problema

Nakagami hará wild card en Japón mientras Honda espera a Aleix Espargaró

MotoGP
Nakagami hará wild card en Japón mientras Honda espera a Aleix Espargaró