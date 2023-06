Bezzecchi desconfía a pesar de liderar el viernes: "Bagnaia asusta"

Marco Bezzecchi fue el gran protagonista del viernes en Assen, sede este fin de semana del Gran Premio de Países Bajos de MotoGP. El italiano, que busca volver a conseguir los buenos resultados que le llegaron a poner líder del Mundial en las primeras carreras de la temporada empezó con buen pie en la Catedral, liderando las dos sesiones de entrenamientos libres.

Por la mañana, en la P1, el piloto del Mooney VR46 comandó la tabla de tiempos con un registro de 1:32.246, con el que superó por más de tres décimas a Maverick Viñales y a Alex Márquez. Y ya por la tarde, en la P2, volvió a mostrarse fuerte bajando al 1:32.063, un crono que le dejó por delante de Jorge Martín y de Jack Miller, aunque por menos de dos décimas.

De esta forma, al término de los entrenamientos, en un encuentro con los medios el transalpino se mostró contento por el desempeño, aunque también quiso restar importancia por el hecho de ser el viernes, el único día donde no se reparten puntos del fin de semana.

"¡No soy el hombre del día, el viernes no cuenta para nada! Sólo sirve para pasar a la Q2. He tenido un buen comienzo, estoy contento, pero el viernes cuenta hasta cierto punto. Pero he podido ser rápido tanto en ritmo como a una vuelta. En Sachsenring me faltó un poco de ritmo. Probé todos los neumáticos y estoy satisfecho porque conseguimos completar nuestro plan. Todo ha ido sobre ruedas salvo un pequeño problema con la moto esta mañana, pero los chicos han hecho un gran trabajo para solucionarlo", dijo a varios medios, incluido Motorsport.com.

"Nunca había conseguido dos primeras posiciones en un viernes, en general ha sido un día muy positivo. Pero sigue siendo viernes. Al final creo que he pilotado bastante bien, aunque obviamente hay algunos puntos de la pista en los que tengo que mejorar un poco porque otros pilotos son mejores que yo. Empezar bien el viernes, más que por el resultado final, sirve para la mentalidad del fin de semana. El objetivo mañana es hacer una buena clasificación. Aquí las dos primeras filas son siempre el objetivo, pero si puedes hacerlo un poco mejor, sería mejor", continuó.

Sin embargo, Bezzecchi apuntó como principal rival a Pecco Bagnaia. Aunque el vigente campeón del mundo no tuvo el mejor inicio de gran premio, 12º en la P1 sufriendo con una Ducati muy inestable, ya avisó en la P2 recuperándose y finalizando cuarto de la combinada del viernes.

"¿El mano a mano con Pecco? Eso espero [que se enfrenten]. Pero sea quien sea, ¡espero estar delante! Si está Pecco estaré contento, [aunque] será difícil porque está muy fuerte. Ganó aquí el año pasado, e históricamente es una pista en la que asusta. Por eso estoy contento, pero no demasiado, porque quiero seguir así. Siempre hay margen [de mejorar], pero los demás también lo tienen", finalizó el pupilo de Valentino Rossi.