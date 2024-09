Quartararo: "Ver que los primeros no están tan lejos me hace feliz"

Fabio Quartararo está viviendo un fin de semana bueno en la Emilia Romagna. En un gran premio en el que él es el único representante de Yamaha, por la baja de Alex Rins por enfermedad, está sacando bastante bien las castañas del fuego, aprovechando la repetición de carreras en Misano para cuadrar una de sus mejores actuaciones del año.

El 'Diablo' se coló en la Q2 de forma directa una vez en esta temporada 2024 de MotoGP, se clasificó en novena posición de la parrilla de salida, y finalizó séptimo la prueba corta del sábado, pudiendo luchar contra rivales con los que la M1 ya no está acostumbrada y viéndose cerca de los pilotos con los que quiere estar. El francés celebró esta circunstancia, pero volvió a señalar qué le falta a la moto.

"Estoy contento. Desafortunadamente, echamos en falta mucha potencia en el motor, especialmente en carrera. Y agarre. Para ir rápido en la clasificación, nos falta agarre, y para serlo en carrera y luchando, nos falta potencia", empezó diciendo. "Así que tenemos que mejorar eso, y esperamos encontrarlo pronto. Pero al menos estoy disfrutando con la moto, y ver que los primeros no están tan lejos me hace feliz. Como he dicho, los pasos que estamos dando son geniales".

Quartararo volvió a quedarse atascado tras un rival, Brad Binder, pero negó que eso fuera por repetir cita en la pista que recibe el nombre de Marco Simoncelli: "La verdad es que no. Aquí ya echamos de menos la potencia, y es difícil. Pero no vemos muchos adelantamientos en esta pista. Yo podía ir más rápido, pero es parte del juego. Estaba un poco atascado ahí, pero creo que ha sido genial ver muchas cosas también de KTM, o de Ducati. Marc Márquez me adelantó en la primera vuelta, en la curva 11. Sabemos cuáles son nuestros puntos débiles, y creo que esto es muy bueno para que el equipo vea y analice cuáles son".

"Para mí, la diferencia con otras motos es parte de agarre y de potencia que para mí es lo que más tenemos que mejorar. Tenemos 'wheelie' y es bastante malo, porque cortamos mucho. Tenemos que mejorar eso. Es sobre todo el agarre y la potencia lo que tenemos que mejorar, pero hay cinco o seis cosas. No encontraremos una o dos décimas en una sola cosa, pero poco a poco podremos luchar por mejores posiciones", siguió.

Algo que ahora echa en falta el #20 frente a otras máquinas de la parrilla es la potencia: "Las otras motos son mucho más rápidas en las rectas. Esta mañana, en la clasificación, era 10 km/h más lento. Aquí no hay rectas tan largas, pero hay muchas aceleraciones, desde las últimas curvas hasta la 1".

Una circunstancia que no sabe del todo si cambiará con el nuevo motor V4 que prepara la casa de Iwata: "No lo sé. No soy ingeniero, así que no se cuanto margen tienen para mejorar la potencia en esta moto sin perder la agilidad. Porque a principio de año, la moto era mucho más rápida, era capaz de mantenerse con las KTM en las rectas, pero paso a paso ha ido a menos en potencia, pero con más agilidad y más paso por curva. Así que ahora tenemos que recuperar la potencia pero manteniendo la agilidad. Creo que el motor tiene la posibilidad de ser más rápido, pero si es posible, con agilidad".

El objetivo para mañana está claro en el caso de Quartararo: "Estar entre los seis primeros. Es bastante difícil, porque Marc también será rápido mañana. Y ya veremos. Pero creo que tenemos el potencial para hacerlo". Eso sí, lo de repetir presencia en Q2 en lo que queda de curso será más complicado: "Aquí mantenemos la misma moto que ayer, pero para mí es bastante importante. Llevamos un mes en la misma pista, y tenemos sólo dos motos, y este fin de semana sólo una. Así que cada vez conseguimos más datos. En un fin de semana, Ducati consigue más que los que logramos nosotros en tres o cuatro carreras. Así que tendremos que ver cuando entremos directamente en un gran premio como Indonesia, sin datos, y ver si podemos ir rápido desde el primer día", finalizó.