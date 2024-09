Acosta: "No puedo estar contento terminando a seis segundos del primero"

Los objetivos que se había marcado Pedro Acosta el viernes pesando en la jornada del sábado del Gran Premio de la Emilia Romagna se cumplieron claramente, clasificó bien en parrilla, se mantuvo en el top cinco y acabó como la primera moto no Ducati, sin embargo el rookie no estaba del todo feliz al final del día.

"El ritmo ha sido bueno, el trabajo de la mañana a nivel de paso ha sido bueno, incluso para gente que llevaba el blando, no hemos estado mal con el medio (en el FP2) para lo que me disgustó la semana pasada. En la anterior carrera aquí el blando no me gustó y esta vez lo hemos podido usar mejor, hasta la carrera, que lo hemos machacado más de lo que yo pensaba. El día en general ha estado bien, pero no se puede estar contento estando a seis segundos del primero (Pecco Bagnaia), pero tenemos que estar positivos", trató de animarse el fenómeno.

Lo cierto es que, a pocas vueltas del final, Marc Márquez cometió un error en la curva 13, se fue muy ancho fuera de la pista, y Acosta se le acercó, visualmente en TV, mucho, daba la impresión de que podía cazarle.

"Se ha colado él y después me he colado yo, ha sido un win to win, todos ganamos, él se ha salido en al curva 13 y yo en la 15, he tenido problemas en esa curva durante la sprint".

El viernes Acosta dijo que si lograba estar al principio con los de delante podía mantenerse cerca, algo que Brad Binder, colocándose segundo en la salida, no pudo hacer.

"Creo que las distancias largas nos ayudan. Con un neumático un poco más duro (el medio) podemos ir mejor. En MotoGP ya no se puede hacer una carrera de salir a fondo de principio a fin y el que pueda que me pille. Los únicos momentos que son así es la Q2 y la Sprint, y ahí ellos (Ducati) están encontrando algo con la blanda que nosotros no hemos encontrado. En la carrera larga, con la gestión de la goma nos va a beneficiar, ojalá hacer una buena salida, pero en la sprint, por más que hagamos 16 vueltas en modo clasificación, se hace difícil seguirles", admitió Acosta, que confirmó que usará el compuesto medio trasero en la carrera.

"Hoy a lo máximo que podíamos aspirar era al cuarto puesto. Vamos a ver hasta dónde llegamos mañana".

La pieza que en KTM denominan 'Dumbo' (por la trompa del elefante), encima del brazo del basculante en la rueda trasera Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Ve beneficios en la erodinámica 'Dumbo'

Acosta ha introducido este fin de semana algunas novedades aerodinámicas en su RC16, como una pieza con dientes de sierra el basculante en la rueda trasera.

"Me ha gustado, en el test casi no lo pude probar porque tenía muchas cosas que montar, lo monté a las seis de la tarde y solo di cinco vueltas, pero ya le vi potencial y hoy me ha gustado. Hay que ver en qué circuitos se puede usar y en cuáles nos puede dar un beneficio, porque no voy a llevar una pieza por llevarla. Por ahora nos está ayudando ser más estables en curvas rápidas como la 12 y a ser más precisos que la carrera anterior", dijo Acosta que aclaró el nombre de la pieza: "le llamamos Dumbo por el elefante", dijo.

La ventaja de la pieza es que se puede poner y quitar. "Hay que valorar en cada circuito, cuando hay agarre nos da estabilidad, pero hay que ver en circuitos con mucho calor si se calienta la rueda. Lo bueno es que si salimos el viernes y no va bien, lo quitamos y listo. Tampoco es una pieza determinante", explicó.