Bagnaia arremete contra DAZN por el vídeo de su conversación privada con Di Giannantonio

Tras el Gran Premio de San Marino de MotoGP, que resultó ser una debacle para Pecco Bagnaia -19º el viernes, 14º en la parrilla de salida, 13º en la sprint y fuera en la carrera larga por una caída-, se volvieron virales unas declaraciones captadas por DAZN. Los protagonistas eran el corredor de Ducati y uno de sus compañeros de parrilla, Fabio Di Giannantonio.

En la conversación, que estaba siendo grabada fuera de directo (mientras los dos italianos esperaban para atender a la televisión que tiene los derechos de emisión en España en el scrum habitual), ambos hablaban de la mala situación que el tricampeón del mundo está viviendo desde Silverstone. A Bagnaia no le sale nada sin explicación, pese a haber probado la configuración de su compañero de equipo, Marc Márquez.

"¿Por qué estás usando ese chisme trasero?", le pregunta Di Giannantonio a Bagnaia. "Ese es el menor de los problemas. Yo pongo lo que me dicen que use", contesta el #63, antes de dejar claro que lo ha "probado todo". Tras indicar Bagnaia que, con su configuración, no encontraba ni siquiera diferencias entre los neumáticos, su compañero de parrilla del VR46 le dice: "En mi opinión, si se pone una configuración entre comillas 'normal', bastante baja, como la mía, es bastante básica...". Bagnaia le responde finalmente, con resignación: "No es lo que me indican que haga, así que..."

Estas declaraciones han dado pie a múltiples interpretaciones en las últimas horas, al ser utilizadas por DAZN en su programa 'Código MotoGP' y volverse virales en redes sociales, tras lo que fueron borradas por DAZN, alentando teorías de algunos aficionados de que en Ducati no se atiende a las demandas del corredor transalpino.

Este jueves, en su llegada al Red Bull Ring para el GP de Austria, lo primero que le preguntaron a Bagnaia fue sobre este asunto. El italiano cargó contra la televisión española, diciendo que siempre ha sido transparente en que la casa de Borgo Panigale le ha ayudado, y que el uso de dichas palabras es una "falta de respeto", al considerar que la conversación está incompleta y las palabras "sacadas de contexto". De igual manera, Bagnaia reconoció que su elección de palabras fue "equivocada".

Creo que muchas veces lo que se me pregunta es si el equipo me está apoyando, y yo siempre he dicho que sí, que el equipo está haciendo lo máximo para ayudarme. Después de decir todo eso, lo que pasó en la última carrera en Misano para mí fue una cosa totalmente irrespetuosa por parte de DAZN, pero es lo que hay. El vídeo que salió, que estaba fuera del directo, está fuera de contexto. Estábamos hablando de una cosa que no es completamente secreta ni privada, porque estábamos hablando allí, pero está fuera de contexto, porque el vídeo no está completo", empezó diciendo Pecco a los medios internacionales, entre los que estaba "Me conocéis muy bien. Me escucháis todos los días, cuando estamos corriendo.. Después de decir todo eso, lo que pasó en la última carrera en Misano para mí fue. Estábamos hablando de una cosa que no es completamente secreta ni privada, porque estábamos hablando allí, pero está fuera de contexto, porque", empezó diciendo Pecco a los medios internacionales, entre los que estaba Motorsport.com

"Estábamos hablando de una cosa más. Y seguramente la última palabra que dije no fue la correcta, pero todo el mundo tiene un momento difícil, todo el mundo tiene frustración dentro, y a veces dices las cosas de la manera equivocada. Pero lo que siempre he dicho es que Ducati me ha apoyado mucho, y lo que quería decir es que he intentado poner y quitar cosas tantas veces ya, que Ducati ya no me lo está permitiendo hacer, pero solo porque ya lo he hecho muchas veces. Y no quiero continuar con este tipo de cosas".

"Lo que salió de mi boca fue equivocado, pero lo que pasó después es un desastre para mí, porque es completamente una falta de respeto, y la relación entre periodistas y pilotos necesita tener respeto. Y creo que siempre he sido muy amable con todos vosotros, nunca he sido grosero, nunca he dicho nada malo, he intentado tener una buena relación con todos, porque sé lo importante que es tener una buena relación con los periodistas, simplemente porque sois vosotros los que habláis al mundo por nosotros. Y lo que pasó para mí no es correcto", siguió.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Está claro que podéis coger nuestras palabras y publicarlas de la manera que queráis, porque puedes decir tres palabras y pueden tener dos contextos completamente diferentes, en positivo o en negativo. Así que sois vosotros los que necesitáis ser transparentes en eso, y entender lo que estamos diciendo. Pero sé que a veces es importante tener un buen titular clickbait, porque esto funciona así, pero yo siempre intento ser lo más transparente posible. Pero intentaré serlo menos, y en el futuro quizá tendréis menos de mí".

Bagnaia se reunió este pasado miércoles con la propia Ducati para aclarar posturas. Cuestionado sobre si la marca entiende su punto de vista, Bagnaia contestó: "Absolutamente, porque ayer hablamos de ello. Es normal que de la manera en que sale en la televisión parezca terrible, pero ellos también tienen las entrevistas de los viernes y los domingos, y lo que dije en ambas entrevistas es siempre que Ducati me apoya. Así que saben lo que estoy diciendo, saben que no estoy completamente loco, y pido perdón por las palabras que dije, pero también sé lo importante que es la relación, y la relación entre Ducati y yo continúa siendo buena. No ha cambiado nada respecto al pasado".

Dani Pedrosa aconsejó a Bagnaia dejar de centrarse en los resultados para empezar a reencontrar sus sensaciones con la GP26. Preguntado por ello, dijo: "Sinceramente es lo que estoy intentando hacer. Y lo que intentaré hacer aún más este fin de semana es salir a pista con la mente libre, solo intentar disfrutar pilotando, desarrollando mi velocidad, mis sensaciones, y vuelta a vuelta quizás encuentre algo diferente. Es cierto que es algo que ya intenté hacer, y no me ayudó, pero siempre intentaré disfrutar pilotando, y ahora mismo simplemente estoy sufriendo. Así que el primer paso es disfrutar, y luego intentar desarrollar de nuevo la velocidad". Precisamente, en DAZN,. Preguntado por ello, dijo: ", desarrollando mi velocidad, mis sensaciones, y vuelta a vuelta quizás encuentre algo diferente. Es cierto que es algo que ya intenté hacer, y no me ayudó, pero siempre intentaré disfrutar pilotando, y ahora mismo simplemente estoy sufriendo. Así que el primer paso es disfrutar, y luego intentar desarrollar de nuevo la velocidad".

Por último, a la pregunta de si está seguro de que su bajón de las últimas carreras no tiene nada que ver con la operación del antebrazo, que precisamente fue antes de Silverstone, contestó: "Espero que no. Lo que hice fue lo correcto. Ahora mismo tengo mucha más fuerza en el antebrazo, y está claro que fue lo correcto. El único problema es que hay una parte que aún está mucho más bombeada, y me cuesta mucho agarrarme a la moto, pero solo necesito esperar, y todo el mundo tiene un tiempo para recuperarse. En este caso mi cuerpo está necesitando más tiempo, pero es cosa mía, y en Misano no me vi afectado".

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