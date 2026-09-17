Bagnaia arremete contra DAZN por el vídeo de su conversación privada con Di Giannantonio
Pecco Bagnaia reconoce que "se equivocó" en sus palabras sobre Ducati al término del GP de San Marino, pero carga contra DAZN por considerar que las han "sacado de contexto".
Francesco Bagnaia, Ducati Team
Foto de: Qian Jun / MB Media via Getty Images
Tras el Gran Premio de San Marino de MotoGP, que resultó ser una debacle para Pecco Bagnaia -19º el viernes, 14º en la parrilla de salida, 13º en la sprint y fuera en la carrera larga por una caída-, se volvieron virales unas declaraciones captadas por DAZN. Los protagonistas eran el corredor de Ducati y uno de sus compañeros de parrilla, Fabio Di Giannantonio.
En la conversación, que estaba siendo grabada fuera de directo (mientras los dos italianos esperaban para atender a la televisión que tiene los derechos de emisión en España en el scrum habitual), ambos hablaban de la mala situación que el tricampeón del mundo está viviendo desde Silverstone. A Bagnaia no le sale nada sin explicación, pese a haber probado la configuración de su compañero de equipo, Marc Márquez.
"¿Por qué estás usando ese chisme trasero?", le pregunta Di Giannantonio a Bagnaia. "Ese es el menor de los problemas. Yo pongo lo que me dicen que use", contesta el #63, antes de dejar claro que lo ha "probado todo". Tras indicar Bagnaia que, con su configuración, no encontraba ni siquiera diferencias entre los neumáticos, su compañero de parrilla del VR46 le dice: "En mi opinión, si se pone una configuración entre comillas 'normal', bastante baja, como la mía, es bastante básica...". Bagnaia le responde finalmente, con resignación: "No es lo que me indican que haga, así que..."
Estas declaraciones han dado pie a múltiples interpretaciones en las últimas horas, al ser utilizadas por DAZN en su programa 'Código MotoGP' y volverse virales en redes sociales, tras lo que fueron borradas por DAZN, alentando teorías de algunos aficionados de que en Ducati no se atiende a las demandas del corredor transalpino.
Este jueves, en su llegada al Red Bull Ring para el GP de Austria, lo primero que le preguntaron a Bagnaia fue sobre este asunto. El italiano cargó contra la televisión española, diciendo que siempre ha sido transparente en que la casa de Borgo Panigale le ha ayudado, y que el uso de dichas palabras es una "falta de respeto", al considerar que la conversación está incompleta y las palabras "sacadas de contexto". De igual manera, Bagnaia reconoció que su elección de palabras fue "equivocada".
Francesco Bagnaia, Ducati Team
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
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