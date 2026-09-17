Rins se retiró en Misano porque "me ocurrió algo que no me había pasado nunca antes"

Alex Rins apura sus última carrera como piloto profesional en MotoGP antes de colgar el mono a final de temporada por lo que se refiere a las carreras sobre dos ruedas. Sin embargo, los problemas prestacionales de la Yamaha están convirtiendo esta ronda de despedidas en un infierno para el corredor español, que en Misano, el domingo pasado, no pudo acabar la carrera.

"Estoy bien, pero la verdad es que el fin de semana de Misano me ocurrió algo que no me había pasado nunca antes. Me tuve que retirar por un dolor muy fuerte en la cabeza, perdí un poco de campo de visión y tuve mareos", explicó.

"La verdad que me asusté mucho porque es algo que ya en Aragón, no encima de la moto, pero durante el fin de semana lo sufrí un poco", desveló el de Yamaha. "Hace dos días fui a la Dexeus a hacer un control, a ver que todo estuviera bien porque era un dolor muy fuerte (en la cabeza) que nunca antes había tenido. Aparentemente, los exámenes han salido bien, no hay nada extraño o raro", tranquilizó.

Sobre cómo se está recuperando o los motivos de este cuadro de mareos y dolor de cabeza, Rins explicó que "he hecho un poco de fisio. Lo que me han dicho es que puede ser debido al estrés, el no parar quieto, que me extraña porque yo soy una persona muy tranquila y no sufro de estrés nunca, ¿sabes?", dijo antes de aclarar entre risas: "No, es broma".

"También me han dicho que puede ser por una caída, un latigazo que haya dado hacia atrás, quizá de la caída de Silverstone, no sé, veremos aquí como va todo".

Alex Rins, Yamaha Factory Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Le preguntaron si la falta de objetivos y motivación podían estar en el centro del problema.

"Yo creo, lo achaco más al hecho de querer y no poder, ¿sabes? Al final somos 21 o 22 locos aquí en este deporte y muchas veces la gente me pregunta con qué objetivo sale esa pista, ¿no? ¿Cómo consigues motivarte?", dice. "Pues no sé si es por esto que estamos locos o por qué, pero aún sin tener el material como para poder optar a la victoria, cada viernes, cada sábado, cada sesión salgo a por todas. Y a lo mejor, pues quizá eso también pesa un poco en la cabeza y puede ser uno de los problemas de esta migraña, dolor de cabeza, ¿no? El hecho de querer seguir empujando, de querer darlo todo y no conseguirlo", argumentó.

También le pidieron a Rins que hablara de la lucha por el campeonato y si el hecho de que hubiera varios contendientes podía cambiar la situación o si la remontada de Marc Márquez se había consumado.

"No, lo que veo es una temporada más complicada, de hecho, para Marc que la del año pasado. El año pasado demostró mucha más superioridad de la que, por los problemas que haya tenido, ha podido demostrar en estas primeras carreras. Lo que sí que veo es un Marc muy fuerte y muy convencido de sí mismo, de lo que puede hacer, de los cien puntos que ha recortado en estas carreras".

"Veremos. Así a priori, a simple vista, desde fuera parece que Aprilia se ha acercado mucho a la Ducati. De hecho, quizás si tendría que hacer un ranking y antes ponía a la Ducati muy superior a las demás, Aprilia lleva unos años que está trabajando y está creciendo muchísimo y ya lo han demostrado con el equipo Trackhouse, con Jorge Martín, que después de todo lo que ha pasado y muchas carreras fuera, estuvo liderando el campeonato hasta la carrera pasada. Está todo mucho más emocionante", continua, aunque avisa: "En estas últimas carreras Marc ha demostrado ser el más fuerte y así lo ha hecho y ahora está en un punto muy fuerte con la moto".